Los mejores shows que llegarán en 2026, en Aconcagua Radio

En su columna habitual, Fernando G. Toledo comenta un informe reciente de Los Andes sobre los grandes shows que vendrán a Mendoza el año próximo.

Ya nos toca mirar hacia 2026. No ha habido ocasión en nuestras salidas en que hayamos dejado de resaltar la gran cantidad de propuestas artísticas y culturales de Mendoza, así que en lugar de hacer un balance, teniendo en cuenta que hemos ido contándoles a los oyentes lo que pasaba, preferimos mirar al futuro, es decir, a lo que tendremos en la provincia como grandes espectáculos el año próximo.

Por un lado, hay algo interesante y es que los productores que trabajan con los artistas y los shows, están entusiasmados por lo que vendrá. Hace unos días, desde Los Andes les consultamos y nos sorprendieron con su optimismo.

¿Qué nos dijeron los productores? Por ejemplo, Macarena Pérez Galeone (de Mentha Producciones) dijo que “Año tras año el volumen de espectáculos va creciendo. En 2024 tuvimos mucho más que en 2023 y en 2025 mucho más que en 2024. Creemos que 2026 va a ser un año más estable y, por esa misma razón, mejor que 2025”.

Y Diego Villafañe, quien con su productora Powerplay trae usualmente números internacionales y algunos de los shows más convocantes del año, estuvo en la misma línea y fue igual o más optimista. Para ellos, cito, “2025 fue un año histórico en términos de cantidad de shows producidos, tanto en Mendoza como en San Juan”. Según nos contó, hicieron 180 shows entre ambas provincias, algo inédito para la empresa”. Eso sí, para ellos en lo económico fue un año complejo porque cayó agresivamente el consumo. El cálculo que hacen de la baja promedio es del 30% en la demanda de tickets respecto de 2024. A pesar de ello, dijo que “para 2026, las perspectivas son alentadoras” porque “en el último bimestre se empezó a notar una recuperación y, además, la realización de grandes eventos como la Fiesta de la Cerveza o el Festival Montaña fue muy positiva para la provincia”. La productora dice que tiene más de 30 espectáculos agendados ya para 2026.

Y entonces vamos a los shows, justamente. Hemos elegido 10 propuestas destacadas de lo mejor que va a tener Mendoza el año próximo.