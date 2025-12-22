Grandes shows para 2026: Regresos, primeras veces y una agenda que confirma el peso cultural de Mendoza

Durante los últimos años, Mendoza dejó de ser una escala ocasional para convertirse en una parada estratégica dentro de las giras nacionales e internacionales. El crecimiento del sector no responde a una percepción aislada, sino a un proceso que se refleja en la cantidad de funciones, la ocupación de salas y la continuidad de la programación.

Al respecto, Diego Villafañe, productor de espectáculos local, destaca el volumen de actividad reciente: “Para nosotros este 2025 ha sido histórico en la cantidad de shows que como empresa hemos producido en Mendoza y en San Juan también. Ha sido un año de muchos vaivenes; al haber sido un año electoral tuvo meses buenos y meses muy malos”.

“Año tras año el volumen de espectáculos va creciendo. En 2024 tuvimos mucho más que en 2023 y en 2025 mucho más que en 2024”, señala Macarena Pérez Galeone, de Mentha Producciones. Esa curva ascendente permite proyectar un 2026 ambicioso, con una agenda diversa y planificada.

Desde la producción y la comunicación de espectáculos, Ezequiel Tuma coincide en ese diagnóstico y suma una mirada desde el trabajo cotidiano. “El 2025 arrancó muy bien en Mendoza en términos de agenda cultural. Hubo una gran cantidad de propuestas de diversa índole, tanto locales como nacionales, no solo en lo musical, sino también en lo teatral y afines” , afirma. Según explica, esa intensidad se sintió desde los primeros meses del año: “La ocupación de salas y teatros fue muy alta desde temprano. Como productor local, fue complejo conseguir fechas disponibles, y eso habla de una agenda realmente activa”.

Villafañe refuerza esta idea de productividad, aunque matiza con la realidad del mercado: “En cantidad de shows no nos podemos quejar; debemos estar en los 180 entre Mendoza y San Juan. Ha sido un año de mucho trabajo, pero con muchos vaivenes en cuanto a la demanda de tickets, que ha sido muy baja, con una caída de un 30% promedio respecto al 2024”.

Lejos de concentrarse únicamente en los meses de alta temporada, la cartelera mendocina se extiende de enero a noviembre, ocupando grandes recintos como el Arena Maipú Stadium, teatros tradicionales y espacios alternativos. A esto se suma un dato clave: el regreso sostenido de artistas con fuerte vínculo con el público local y la llegada de figuras internacionales por primera vez. “Tal vez en lo económico-financiero ha sido un año donde hubo una caída del consumo muy agresiva y ha costado sostener la estructura durante muchos meses”, agrega Villafañe.

Este tipo de propuestas refleja una tendencia clara: ampliar la oferta cultural más allá del recital tradicional. “Hoy hay una búsqueda muy fuerte de experiencias completas, pensadas para distintos públicos”, señala Tuma. “Eso también explica por qué la agenda se diversificó tanto: ya no todo pasa por la música en vivo, sino por generar propuestas que convoquen desde otro lugar”.

En ese sentido, el ecosistema cultural se ve beneficiado por eventos de gran escala. Según Villafañe: “Por fuera de nosotros han sucedido cosas importantes como la Fiesta de la Cerveza, Catan y el Festival Montaña. Son eventos que le hacen bien a la provincia y, para nosotros, la realidad es que en cuanto a cantidad de shows ha sido un año totalmente exitoso”.

El resultado es una agenda que no solo habla de entretenimiento, sino de una industria cultural que se profesionaliza y aprende a leer el contexto económico. De cara al futuro inmediato, las expectativas son alentadoras. Villafañe concluye: “Las perspectivas para el 2026 son buenas; se ha visto una recuperación en el último bimestre, en noviembre y diciembre. Esperemos que esta mejora se sostenga en lo que estamos agendando para el año que viene. La realidad nos ha sorprendido, porque ya tenemos más de 30 shows en agenda para el primer semestre, algo que no sucedía en otros meses de diciembre. Vamos a apostar a seguir creciendo”.

Enero: vacaciones, familia y experiencias inmersivas

El año se inaugura con una propuesta orientada al público familiar. Desde el 2 de enero, Dinos Jump llega a Mendoza como una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, tecnología y juego. El espectáculo propone un recorrido interactivo con dinosaurios animatrónicos de gran tamaño, circuitos inflables, estaciones lúdicas y espacios diseñados para distintas edades.

Más que un show tradicional, se trata de una experiencia recreativa que invita a permanecer, explorar y participar. Este tipo de formatos responde a una tendencia creciente dentro del mercado del entretenimiento: propuestas pensadas para compartir en familia, que extienden el tiempo de permanencia del público y convierten la salida cultural en un plan integral durante las vacaciones de verano.

Febrero: rock, pop y visitas históricas

Febrero se presenta como uno de los meses más potentes del primer semestre. El 9 de febrero, Mendoza recibirá por primera vez a David Ellefson, histórico bajista de Megadeth, quien llegará al Nido Club con su Basstory Tour. El espectáculo combina ejecución instrumental, relatos personales y un repaso por los momentos más destacados de su carrera dentro del metal internacional.

Ellefson propone un formato cercano, pensado tanto para fans del género como para músicos y seguidores interesados en el detrás de escena de una de las bandas más influyentes del thrash metal. Su debut en la provincia marca un hito para el público rockero local, ya que no se trata solo de la presencia de un músico internacional, sino de una figura clave en la historia del thrash metal. En Basstory Tour, Ellefson propone un formato íntimo, donde el bajo ocupa un lugar central y se convierte en hilo conductor de relatos, anécdotas y momentos musicales. El show repasa distintas etapas de su carrera, desde los años fundacionales de Megadeth hasta sus proyectos solistas, ofreciendo una experiencia que combina virtuosismo técnico y cercanía con el público.

El 18 de febrero, el Arena Maipú Stadium será escenario del regreso de Sin Bandera con su Escenas Tour. El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris vuelve con un espectáculo que pone el foco en la canción romántica, combinando clásicos como Kilómetros, Sirena y Entra en mi vida con nuevas composiciones. La puesta busca generar cercanía emocional, con arreglos cuidados y un relato escénico que apela a la memoria afectiva del público.

El mes se completa con una visita internacional de peso. El domingo 22 de febrero, Living Colour llegará a Luján de Cuyo con su The Best Of 40 Years Tour. Formada en Nueva York a fines de los años 80, la banda liderada por Vernon Reid irrumpió en la escena global con una propuesta que fusionó rock, funk, metal y jazz, atravesada por una fuerte conciencia política y social.

Con discos emblemáticos como Vivid y Time’s Up, y canciones como Cult of Personality, Living Colour se convirtió en un referente del rock alternativo y en una voz clave dentro de la música afroamericana contemporánea. Su llegada a Mendoza no solo convoca a fans históricos, sino que reafirma el posicionamiento de la provincia como plaza capaz de recibir giras internacionales de alto impacto.

Marzo: Música, vino y territorio

El 28 de marzo, la música vuelve a encontrarse con el paisaje mendocino en una nueva edición del Wine Rock Session, que se realizará en Lomas del Malbec. El evento propone una experiencia que combina shows en vivo, degustaciones y gastronomía, integrando la música con uno de los principales motores culturales y turísticos de la provincia: el vino.

A lo largo de sus ediciones, el ciclo se consolidó como una propuesta que trasciende el formato festival, apostando a un público que busca experiencias sensoriales completas y un vínculo más estrecho entre arte, territorio y producción local.

Abril: El corazón de la temporada 2026

Abril se perfila como el mes más intenso de la agenda. El 10 de abril, Jorge Drexler regresará a Mendoza para presentar su nuevo disco en el Arena Maipú Stadium. El cantautor uruguayo, ganador de múltiples premios Grammy y un Oscar, llega con un espectáculo que combina nuevas composiciones y clásicos, en una puesta que prioriza la cercanía con el público y el cuidado estético.

El 12 de abril, Diego El Cigala volverá al Arena Maipú Teatro con Flamenco y Son, un show que profundiza el cruce entre flamenco tradicional y música afrocaribeña. La propuesta recorre distintos momentos de su carrera y reafirma su identidad como uno de los grandes intérpretes del género.

El 17 de abril, el rock nacional tendrá su noche con Fito Páez, quien llegará a Mendoza con el Sale el Sol Tour 2026. El rosarino propone un recorrido por distintas etapas de su obra, combinando canciones emblemáticas con material reciente, en un show que reafirma su vigencia y su capacidad de convocatoria intergeneracional.

El 24 de abril, Pimpinela cerrará el mes con Noticias del Amor, un espectáculo que fusiona música, relato escénico y teatralidad. El dúo apuesta a una puesta renovada, donde las canciones dialogan con una narrativa que aborda los vínculos, el paso del tiempo y las emociones contemporáneas.

Abril también tendrá un fuerte componente escénico. Guardianas del Kpop llegará al Teatro Plaza del 7 al 12 de abril con una propuesta que combina danza, música y estética pop oriental, orientada a un público joven y fanático del género. Hernán Piquín presentará Me Verás Volver, un homenaje coreográfico a Soda Stereo, con funciones en Mendoza y San Juan, mientras que Guerreras Doradas y Pablo Agustín – Criado por lobos ampliarán la oferta teatral del mes.

Mayo y junio: Teatro, clásicos y nuevas audiencias

En mayo, la cartelera suma la llegada del Teatro Negro de Praga con Una clase especial, un espectáculo visual que combina humor, precisión técnica y teatro sin palabras. También habrá funciones de Plim Plim, orientadas al público infantil, que se consolidan como una opción familiar de alta convocatoria.

El 12 y 13 de junio, el Teatro Plaza recibirá Empieza con D, protagonizada por Eduardo Blanco y Victoria Almeida, con guion y dirección de Juan José Campanella. La obra propone una comedia romántica contemporánea que reflexiona sobre el amor, el deseo y las segundas oportunidades. En el mismo mes, Mauricio Dayub regresará con El Equilibrista, espectáculo que se transformó en un clásico reciente del teatro argentino.

El crecimiento de la agenda convive con un contexto económico complejo. “En 2025, al haber una inflación más controlada que en 2024, se pudieron mantener más estables los valores de las entradas, y eso ayudó al consumo”, explica Pérez Galeone. Sin embargo, advierte que el consumo cultural sigue siendo sensible: “ Cuando hay bajas abruptas del consumo, lo primero que se deja es la parte de espectáculos”.

Segunda mitad del año y proyección

El 25 de julio, Fede Cyrulnik presentará su nuevo show en el Teatro Selectro, mientras que en agosto Flaco Pailos llegará con Pailos Sinfónico, acompañado por la Camerata de Córdoba. El calendario se completa en noviembre con el regreso de Alex Ubago, quien celebrará sus 25 años de carrera el 11 de noviembre en el Teatro Mendoza. “Creemos que 2026 va a ser un año más estable y, por esa misma razón, mejor que 2025”, resume Pérez Galeone.

Economía, consumo y lectura del contexto

Macarena Pérez Galeone subraya que una inflación más controlada permitió sostener precios de entradas durante 2025, lo que ayudó al consumo. Sin embargo, Tuma agrega una lectura estructural: “El consumo cultural está directamente ligado al poder adquisitivo. Cuando el bolsillo se ajusta, los espectáculos suelen ser lo primero que se deja”.

Esa realidad obliga a pensar la agenda con mayor planificación. “El desafío para 2026 no pasa por reducir la cantidad de propuestas”, afirma, “sino por encontrar un equilibrio entre oferta, capacidad real del público y contexto económico general. La producción cultural también es trabajo y desarrollo para la provincia”.

De cara a 2026, el escenario es moderadamente optimista. “Creemos que puede ser un año más estable, más tranquilo desde lo económico”, había señalado Pérez Galeone. Tuma coincide, pero suma una advertencia: “El crecimiento tiene que ser sostenible. Requiere estrategia, lectura permanente del contexto y una agenda pensada a largo plazo”.

Festivales anuales: Los clásicos que definen la identidad cultural de Mendoza

Mendoza no sólo se mueve por sus conciertos y giras nacionales e internacionales. La provincia tiene una agenda de festivales que traza su calendario cultural durante todo el año, articulando tradiciones, música, vino, gastronomía y experiencias comunitarias que atraen tanto a locales como a visitantes de todo el país y el mundo.

Fiesta Nacional de la Vendimia es el festival más emblemático de Mendoza y una de las celebraciones de cosecha más importantes del planeta. Se desarrolla cada año entre finales de febrero y la primera semana de marzo, con actos que comienzan mucho antes y se extienden por toda la provincia. La celebración combina desfiles, espectáculos artísticos, danzas, teatro y música en el imponente Teatro Griego Frank Romero Day, culminando con la elección de la Reina Nacional de la Vendimia y espectáculos con luces y fuegos artificiales que narran la historia de la vid y el vino, pilares de la identidad mendocina.

Fiesta de la Cosecha 2025 Autenticos Decadentes (12).jpeg Fiesta de la Cosecha

Dentro del mismo circuito vendimial se realizan eventos complementarios como la Fiesta de la Cosecha en el viñedo del aeropuerto, donde la vendimia se celebra con música en vivo, gastronomía y espectáculos sinfónicos únicos, y el Paseo Federal, que ofrece música, gastronomía y artesanías gratuitas para el público.

El Festival Montaña, que tuvo su primera y muy exitosa edición en 2025 espera repetir la experiencia en octubre 2026, con lugar a definir, pero asegurando la calidad y cantidad de artistas de primer nivel que congregaron a un público tan diverso como nutrido. “Desde Produce Crack y En Vivo Producciones confirmaron la edición 2026 del Montaña. La idea es repetir la historia y que Mendoza vuelva a tener un festival con esa calidad de producción sumándose a la agenda cultural de la provincia”, aseguró Lorena Misetich, responsable de prensa del Festiva.

La Fiesta Provincial de la Cerveza en Godoy Cruz se consolidó como un gran festival urbano donde la música en vivo y la cerveza artesanal convergen con DJs, bandas y propuestas culturales en espacios amplios de la ciudad.

El Sunsetstrip de Hernán Cattáneo en Potrerillos posiciona a Mendoza en la escena electrónica: un evento que fusiona música electrónica, paisaje natural y puesta audiovisual en la montaña, con varias jornadas que atraen a miles de asistentes cada edición, consolidándose como uno de los festivales de música al aire libre más fuertes del país.

Hernán Cattaneo Hernán Cattaneo vuelve a Mendoza con un espectáculo inigualable. Fede Juarros

Entre las propuestas de nicho, el Festival de Música Clásica por los Caminos del Vino llena de conciertos escenarios naturales como bodegas, iglesias y museos durante abril, combinando repertorio clásico con experiencias enoturísticas.

Además, la Fiesta Nacional de la Cueca y el Damasco en Santa Rosa; la Fiesta Nacional de la Tonada, en Tunuyán; Del Melón y la Sandía (Lavalle); Festival Nacional del Chivo (Malargüe); la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas (General Alvear); la Fiesta del Malbec y el Olivo (Maipú) y la Fiesta Provincial de la Nieve (Malargüe) celebran productos locales y tradiciones folclóricas durante todo el apño, sumando diversidad a la agenda festiva de Mendoza.