Aconcagua Radio: en Mendoza hay menos casamientos, más divorcios y una población que envejece

El director del Registro Civil, Agustín Píscopo, expone en Aconcagua Radio sobre cambios en la sociedad mendocina: caída de los matrimonios y menos nacimientos.

El año 2025 dejó señales claras de transformación en las dinámicas familiares de Mendoza. Según datos del Registro Civil provincial, los matrimonios registraron una baja del 7,6% en relación con el año anterior, mientras que los divorcios mostraron un incremento sostenido y los nacimientos continuaron su curva descendente. Así lo confirmó Agustín Píscopo, director del organismo, al analizar las cifras y tendencias que marcaron el período.

“La merma en los matrimonios es un dato concreto”, explicó Píscopo, y señaló que, en paralelo, se observa un nivel de crecimiento de las uniones convivenciales, con un aumento cercano al 2%. Si bien no se trata de un salto significativo, el dato refuerza la idea de que las formas de vinculación están cambiando y que cada vez más parejas optan por alternativas distintas.

Uno de los indicadores que más llama la atención es el aumento de los divorcios. Desde el Registro Civil, aclaró el funcionario, no se tramitan las disoluciones en sí mismas, ya que ese proceso corresponde al Poder Judicial, pero sí se realiza la anotación marginal del divorcio en el acta de matrimonio una vez que la Justicia lo comunica.

En materia demográfica, los datos también reflejan una tendencia sostenida. Los nacimientos descendieron un 13% respecto de 2024, mientras que las defunciones bajaron apenas un 7%. El resultado es un crecimiento poblacional prácticamente nulo, con cifras muy cercanas entre nacimientos y fallecimientos. “Eso nos habla claramente de un envejecimiento de la población.

Más allá de las estadísticas vitales, el balance del año también estuvo marcado por una alta exigencia de trámites. Según explicó el director del Registro Civil, la digitalización de certificados y gestiones facilitó el acceso, pero no redujo el volumen de trabajo. “Fue un año álgido, sobre todo porque hubo elecciones y mucha gente se dio cuenta de que tenía documentos vencidos o extraviados”