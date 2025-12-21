21 de diciembre de 2025 - 18:33

Aconcagua Radio: en Mendoza hay menos casamientos, más divorcios y una población que envejece

El director del Registro Civil, Agustín Píscopo, expone en Aconcagua Radio sobre cambios en la sociedad mendocina: caída de los matrimonios y menos nacimientos.

Una funcionaria aclaró la polémica sobre los casamientos entre primos.
Por Redacción

El año 2025 dejó señales claras de transformación en las dinámicas familiares de Mendoza. Según datos del Registro Civil provincial, los matrimonios registraron una baja del 7,6% en relación con el año anterior, mientras que los divorcios mostraron un incremento sostenido y los nacimientos continuaron su curva descendente. Así lo confirmó Agustín Píscopo, director del organismo, al analizar las cifras y tendencias que marcaron el período.

Leé además

Quiénes son los mendocinos que hicieron historia al ganar la primera edición del Martín Fierro de la Danza

Chakaymanta, ganadores del Martín Fierro de danza, en Aconcagua Radio

Por Redacción Espectáculos
El vicepresidente de CAPROMIM, destaca la promulgación de las leyes como un  hito histórico para Mendoza y sostiene la importancia del acceso a la información sobre la minería.+

"Podemos trabajar la minería y hacerlo de manera consciente" declaró Enzo Rapp sobre PSJ Cobre Mendocino

Por Redacción Economía

“La merma en los matrimonios es un dato concreto”, explicó Píscopo, y señaló que, en paralelo, se observa un nivel de crecimiento de las uniones convivenciales, con un aumento cercano al 2%. Si bien no se trata de un salto significativo, el dato refuerza la idea de que las formas de vinculación están cambiando y que cada vez más parejas optan por alternativas distintas.

Uno de los indicadores que más llama la atención es el aumento de los divorcios. Desde el Registro Civil, aclaró el funcionario, no se tramitan las disoluciones en sí mismas, ya que ese proceso corresponde al Poder Judicial, pero sí se realiza la anotación marginal del divorcio en el acta de matrimonio una vez que la Justicia lo comunica.

En materia demográfica, los datos también reflejan una tendencia sostenida. Los nacimientos descendieron un 13% respecto de 2024, mientras que las defunciones bajaron apenas un 7%. El resultado es un crecimiento poblacional prácticamente nulo, con cifras muy cercanas entre nacimientos y fallecimientos. “Eso nos habla claramente de un envejecimiento de la población.

Más allá de las estadísticas vitales, el balance del año también estuvo marcado por una alta exigencia de trámites. Según explicó el director del Registro Civil, la digitalización de certificados y gestiones facilitó el acceso, pero no redujo el volumen de trabajo. “Fue un año álgido, sobre todo porque hubo elecciones y mucha gente se dio cuenta de que tenía documentos vencidos o extraviados”

Actualmente, casi todos los trámites y certificados del Registro Civil están digitalizados y pueden realizarse de manera gratuita a través de la aplicación Mendoza por Mí o de la página oficial del organismo. La única excepción es el matrimonio móvil, que tiene un costo cuando el oficial se traslada a un domicilio o espacio elegido por la pareja. Entre los documentos más solicitados continúan encabezando la lista las partes

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com

Embed
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Temporada de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

Las mejores propuestas culturales para el fin de semana, en Aconcagua Radio

Por Fernando G. Toledo
Marcos Calvente anuncia la vuelta de las «reinas». A la izquierda, la directora de Cultura y Turismo Carolina Vico, y a la derecha la reina departamental 2025 Donatella Borrini.

Guaymallén volverá a elegir reina de la Vendimia y de eso hablaron en Aconcagua Radio

Por Redacción
en aconcagua radio, el brote europeo de gripe h3n2 que prende alertas

En Aconcagua Radio, el brote europeo de gripe H3N2 que prende alertas

Por Redacción
Papá Noel protagonizó un mensaje de Navidad de la Fuerza Aérea Argentina.

La Fuerza Aérea Argentina difundió un saludo navideño con Papá Noel y los aviones F-16

Por Redacción Sociedad