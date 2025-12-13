13 de diciembre de 2025 - 12:55

"Podemos trabajar la minería y hacerlo de manera consciente" declaró Enzo Rapp sobre PSJ Cobre Mendocino

En diálogo con Radio Aconcagua, el vicepresidente de CAPROMIM, se mostró optimista sobre el avance de la actividad minera en Mendoza.

El vicepresidente de CAPROMIM, destaca la promulgación de las leyes como un  "hito histórico para Mendoza" y sostiene la importancia del acceso a la información sobre la minería.+

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Tras la aprobación de las leyes, Enzo Rapp, vicepresidente de CAPROMIM (Cámara de Productores y Proveedores Mineros de Malargüe), calificó la situación como “algo histórico para Mendoza” en declaraciones para Aconcagua Radio.

Según Rapp, la minería está ganando el debate público gracias a la prevalencia de la razón y la educación. “Está todo trabajado con profesionales y lo supervisan profesionales, y eso es lo bueno, que Mendoza va a empezar a demostrar que podemos trabajar la minería y que la podemos hacer conscientemente”, afirmó

Al ser consultado sobre el rol de Malargüe en esta dinámica de concientización y educación, Rapp destacó la extensa historia minera del departamento, que se remonta a más de 80 años. “Malargüe es pro-minero, pero es importante la educación minera para que la persona que no tenga idea de minería sepa los procesos, sepa cómo se trabaja. Y bueno, en estos últimos tiempos se ha trabajado bastante bien en lo que es información”, explicó.

La importancia de la información sobre la actividad minera

El vicepresidente de CAPROMIM señaló que la estrategia de informar a la sociedad comenzó en 2014 con los “espacios de diálogo”, impulsados en ese momento por Emilio Viñes Sur, subsecretario de Energía y Minería.

“Venimos con una trayectoria bastante importante intentando informar a la sociedad de cómo es realmente el trabajo de la minería, y no es como lo pintan algunos. Y la gente va teniendo confianza porque se va informando”, sostuvo.

Además, Enzo Rapp resaltó el papel activo de las redes sociales, ya que “todo el mundo está al alcance” de ellas, lo que facilita la creación de un nuevo espacio de confianza y permite que la gente “se vaya informando realmente cómo son las cosas”.

Por otro lado, lamentó la postura del sector que él denomina "antiminero", y que evita llamar ambientalista, debido a que considera que se dedican a "desinformar" a la población.

