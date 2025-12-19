El Clúster Minero-Energético suma a Impulsa Mendoza y PSJ Cobre Mendocino como aliados

El Clúster Minero-Energético mantuvo una reunión de trabajo con Impulsa Mendoza y con autoridades de la empresa San Jorge, impulsora del proyecto PSJ Cobre Mendocino , con el objetivo de ordenar la planificación productiva, anticipar la demanda que generará la minería y consolidar una estrategia que permita a las empresas de Mendoza integrarse de manera competitiva a la cadena de valor minera.

El elogio de Kast al desarrollo de la minería en Argentina: "Esperamos que esa salida sea por Chile"

Del encuentro participaron representantes del Ministerio de Producción de Mendoza, empresas que integran Clúster Minero-Energético, el intendente de Guaymallén Marcos Calvente , la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Provincia de Mendoza ( ASINMET ), empresas metalmecánicas del departamento de Guaymallén y de otras zonas de la provincia, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) , Impulsa Mendoza y la empresa San Jorge, consolidando un espacio amplio de articulación público–privada.

Durante la jornada, el presidente del Proyecto San Jorge, Fabián Gregorio , explicó los pasos que siguen para concretar el desarrollo del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que cuenta con Declaración de Impacto Ambiental aprobada y se encuentra en una etapa avanzada de factibilidad técnica, ingeniería de detalle y estructuración del financiamiento. La inversión estimada asciende a USD 630 millones, con un cronograma que prevé iniciar la construcción de la planta concentradora a partir de 2026, con una etapa de obra de entre 18 y 24 meses.

Gregorio ratificó el compromiso de la empresa con la contratación de proveedores mendocinos, destacando que la prioridad es trabajar con empresas locales siempre que puedan cumplir estándares de calidad, precios competitivos y certificaciones internacionales, como parte de una estrategia que fortalece la licencia social y la eficiencia del proyecto.

Desde el clúster se remarcó que la misión central es lograr que las empresas de Mendoza —y en particular las metalmecánicas de Guaymallén— provean bienes, servicios, logística y soluciones técnicas para los proyectos mineros, evitando que las inversiones deban recurrir a proveedores de otras provincias o del exterior cuando la capacidad productiva existe a nivel local .

En ese sentido, se destacó que Mendoza cuenta con empresas que no solo tienen capacidad industrial, sino también infraestructura logística, experiencia productiva y certificaciones bajo estándares internacionales, condiciones clave para integrarse a la minería moderna.

En relación a este punto, el presidente de ASINMET, Fabián Solís, valoró el trabajo conjunto que se viene desarrollando. “Hace muchos años que venimos trabajando con la minería y existe un compromiso concreto de esta institución con proyectos como PSJ Cobre Mendocino. Las empresas que integran ASINMET tienen capacidad para proveer bienes y servicios, y el proceso de profesionalización y certificación de calidad que se está impulsando desde el clúster nos pone en mejores condiciones para acompañar estos desarrollos”, afirmó.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, subrayó que el desarrollo minero requiere planificación, información técnica y coordinación institucional, y señaló que el clúster es el ámbito adecuado para ordenar la oferta productiva, dimensionar la demanda futura y acompañar las inversiones con infraestructura y servicios.

Asimismo, Calvente destacó que Guaymallén ya se encuentra ejecutando el primer parque solar de generación distribuida de gran escala de la Argentina, un proyecto de 5,4 megavatios, que permitirá mejorar la competitividad energética de las empresas del clúster y acompañar el crecimiento productivo con energía limpia.

“El parque solar no es un anuncio, es una obra en marcha. Es una herramienta concreta para bajar costos energéticos, dar previsibilidad y acompañar el crecimiento productivo”, expresó el intendente, quien agregó que se avanza en estudios técnicos para dimensionar la demanda energética de las empresas, evaluar las posibilidades de infraestructura eléctrica en distintas localizaciones y definir la capacidad de generación necesaria para el desarrollo futuro del sector.

El intendente también informó sobre el avance de gestiones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientadas a incorporar programas de formación de proveedores y herramientas de financiamiento que permitan fortalecer a las empresas que integran la cadena de valor minera, en articulación con el Gobierno de Mendoza.

Finalmente, se planteó la necesidad de comenzar a trabajar a partir de 2026 en un Plan de Pilares, que permita relevar la capacidad productiva real de la provincia, definir qué productos e insumos pueden ofrecerse desde Mendoza y planificar la inserción de las empresas mendocinas en proyectos mineros que se desarrollen tanto en Mendoza como en otras jurisdicciones del país.

La reunión reafirmó el rol del Clúster Minero-Energético de Mendoza, liderado por Guaymallén y ASINMET, como una herramienta estratégica para transformar la minería en desarrollo industrial, empleo calificado y oportunidades concretas para las empresas locales, con una mirada moderna, sostenible y competitiva.

Fabián Gregorio se mostró satisfecho con la dinámica del encuentro. “celebramos estas iniciativas porque lo único que va a hacer es fortalecer la la cadena productiva. Ellos mismos están eh con el objetivo de profesionalizarse, de certificar calidad y la verdad que esto nos va a poner en mejores condiciones. Por lo tanto, es es una buena noticia para ellos y es bien para proyectos productivos como el de PSJ Cobre Mendocino”.

Emilio Guiñazú, titular de Impulsa Mendoza (el organismo adoptado por la Provincia de Mendoza para desarrollar un sector minero moderno y sustentable), celebró la conformación del clúster, “porque nos ayuda a alinear objetivos entre diferentes actores, nos ayuda a profundizar en las acciones, porque no es lo mismo tener 50 acciones llevadas por una persona que una acción empujada por 50 personas”.

Luego, Guiñazú dijo que “de la reunión de acá salieron dos o tres acciones ejecutivas para lanzar inmediatamente. Con lo cual yo creo que vamos a empezar a trabajar con el clúster aún antes que el clúster esté formalizado, porque hay cosas que se ponen a ser urgentes, sobre todo para los proyectos que están lanzados. La gente de PSJ lo comentó, nosotros tenemos cosas en los proyectos de exploración y también el proyecto de potasio”.

Por último, Fabián Solís, titular de ASINMET, dijo que “lo más positivo que se ha logrado es la articulación entre el sector académico, el científico, el público y los privados, una articulación con una visión estratégica de desarrollo, para que las empresas puedan abordar estos motores de desarrollo que se están llevando adelante; visualizamos que el epicentro de la minería va a estar acá en Cuyo”.

Solís se mostró satisfecho respecto de este nuevo espacio que es consecuencia de otros antecedentes de trabajos conjuntos. “Estamos abordando estos desafíos organizados entre todos los sectores. Entendemos que entre todos juntos vamos a hacer potencia y vamos a poder ser muy competitivos para trabajar y desarrollarnos. Lo hemos visualizado muy bien con Marcos (Calvente) en distintos programas de formación que estamos llevando adelante, como Mujeres de Acero. Entendemos que esto es el fruto de un trabajo eh en conjunto que llevamos con todos los sectores”.