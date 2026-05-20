El Banco Central realizó una de las mayores compras de dólares de la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a registrar una fuerte compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC) . Según datos oficiales, el BCRA alcanzó una de las operaciones más importantes desde el inicio del gobierno de Javier Milei .

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La autoridad monetaria adquirió US$328 millones en el mercado mayorista y extendió a 91 ruedas consecutivas la racha compradora. La operación quedó posicionada como la cuarta compra de mayor volumen desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al poder.

De acuerdo con los registros oficiales, la compra más importante de la actual gestión se produjo el 10 de abril de 2024 , cuando el BCRA adquirió US$4.577 millones . Luego aparecen las operaciones del 4 de abril de 2024 , por US$468 millones , y la del 22 de diciembre de 2023 , cuando la entidad compró US$333 millones .

La jornada actual quedó inmediatamente detrás de esos movimientos, consolidando el proceso de acumulación de reservas impulsado por el Gobierno nacional.

El BCRA alcanzó su cuarta mayor compra de dólares desde la llegada de Milei.

Tras la nueva compra de divisas, las reservas internacionales crecieron US$393 millones respecto del martes y alcanzaron los US$46.583 millones. De esta manera, quedaron cerca del máximo registrado durante la administración de Milei, cuando en febrero de este año tocaron los US$46.905 millones.

El BCRA ya alcanzó el 87% de la meta prevista para 2026

Desde la puesta en marcha de la denominada “fase 4” del programa monetario, el Banco Central acumuló compras por US$8.706 millones. Ese monto representa aproximadamente el 87% de la meta prevista para 2026, fijada entre US$10.000 millones y US$17.000 millones.

El resultado final dependerá de la evolución de la demanda de dinero y de la liquidez existente en el mercado cambiario, tal como había explicado la entidad monetaria al presentar el programa económico.