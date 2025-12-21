La Fuerza Aérea Argentina difundió un saludo navideño con Papá Noel y los aviones F-16

El video muestra a Papá Noel a bordo de su trineo enviando un saludo especial a la Fuerza Aérea Argentina y destacando la incorporación de los nuevos aviones F-16.

En la previa de las fiestas de fin de año, la Fuerza Aérea Argentina difundió un mensaje navideño protagonizado por Papá Noel, que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

El video fue publicado a través de las redes oficiales de la institución luego del concierto de Navidad realizado en el helipuerto del edificio Cóndor. En ese marco, desde la Fuerza Aérea expresaron: “La Fuerza Aérea Argentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica”.

Embed Al finalizar el Concierto de #Navidad celebrado en el helipuerto del edificio Cóndor, la #FuerzaAéreaArgentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica.



En las imágenes se observa a Papá Noel a bordo de su trineo, quien inicia su mensaje con una comunicación simbólica: "Torre de control, aquí Papá Noel solicitando permiso para aterrizar". A continuación, el personaje navideño deseó una feliz Navidad a todos los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y los felicitó por la incorporación de los nuevos F-16 destinados a la defensa de los cielos del país.

“A todos ustedes que son los verdaderos dueños del aire, espero que hayan disfrutado de un hermoso concierto navideño”, agregó Papá Noel, mientras se intercalaban imágenes institucionales de la Fuerza Aérea.