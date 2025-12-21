Javiera Bravo es la nueva reina de la Vendimia 2026 de Luján de Cuyo

Luján de Cuyo eligió a Javiera Bravo , representante de Vistalba , como la nueva Reina Departamental de la Vendimia . El Parque Ferri fue el escenario de una celebración cargada de emoción, música y tradición en una nueva edición de la Fiesta Departamental, enmarcada en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Inédito: por qué Carrodilla tendrá dos representantes en la Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo

Más de 15 mil personas colmaron el predio y sus alrededores, disfrutando de la fiesta en familia y con amigos. A pesar de la amenaza de algunas lloviznas, el público acompañó cada momento y sostuvo el clima festivo hasta el final.

Javiera Bravo fue elegida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo con 26 votos del público. Tiene 21 años, cursa el cuarto año de Medicina y entre sus hobbies se destacan tocar el violín y la cerámica. Para Javiera, la Vendimia es “el fruto del trabajo constante de los trabajadores vitivinícolas, de manos que cuidan la tierra con dedicación y mucho amor”, y representa el esfuerzo, el sacrificio y la unión, recordando que nada florece sin quienes día a día hacen posible que la identidad y la cultura sigan creciendo.

Alrededor de 15 mil personas participaron de la celebración en el predio del Parque Ferri y sus alrededores.

En la elección de la Virreina Departamental se produjo un empate, lo que obligó a recurrir al voto de las autoridades para definir el resultado. El desempate se dio entre los distritos de Ciudad y Mayor Drummond . Con 9 votos, fue elegida María Valentina Antón Aguirre, representante de Mayor Drummond . Tiene 23 años, cursa el tercer año de Seguridad e Higiene y su hobby es la lectura. Para ella, la Vendimia es la celebración de la cosecha y un homenaje a los trabajadores, una fiesta que unifica tradición, esfuerzo y pasión y refleja la identidad cultural de todos los mendocinos.

El show de Alejandro Lerner hizo cantar y bailar a todo el público. En su repertorio sonaron clásicos como “Secretos” y “Dame”, canción de su autoría que grabó Luis Miguel. También interpretó “Tren del cielo”, tema que escribió y que popularizó Soledad Pastorutti, además de “No hace falta” y “Animales de costumbres”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Campeones de la vida”, dedicada a los trabajadores de la Vendimia, al pueblo mendocino y a quienes “tienen ganas de trabajar por este país”.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 01.31.47 (1) Alejandro Lerner, el compositor argentino con más de 40 años de trayectoria, hizo cantar a todo el público con música en vivo.

El cierre del show fue con “Después de ti”, aunque a pedido del público el artista regresó al escenario para despedirse definitivamente con “Juntos para siempre”, “Todo a pulmón” y “Volver a empezar”. Entre aplausos, dejó mensajes que marcaron la noche: “Somos un pueblo, todos unidos no nos para nadie” y “Vamos Argentina adelante, que Dios los bendiga”.

La celebración contó con la presencia de las soberanas vendimiales. Estuvieron presentes Yael Palazzo, Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo 2025, y su Virreina, Sofía Baggio. También acompañaron la noche Alejandrina Funes, actual Reina Nacional de la Vendimia, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo.

Tras el recital, se presentaron las candidatas distritales del departamento y comenzó el acto central con el espectáculo “Alquimia del Malbec”, bajo la dirección de Pedro Marabini y Omar Escales. La puesta en escena combinó danza y música en vivo para relatar la creación del vino y poner en valor el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino. Además, se rindió homenaje a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 01.31.46 “Alquimia del Malbec”, el espectáculo de música y danza en vivo que deslumbró al público. PRENSA LUJÁN DE CUYO

El mensaje de la reina y virreina salientes

Las reinas departamentales salientes, Yael Palazzo y Sofía Baggio se despidieron con discurso cargado de emoción en el que expresaron “el deseo de reflejar el cariño que cada uno de ustedes nos brindó y el profundo amor que sentimos por nuestro querido departamento”. Dirigiéndose a las candidatas, las alentaron a vivir plenamente la experiencia y a portar los atributos “con valentía y orgullo”, recordándoles que su valor “no se define por la apariencia física ni por la mirada de los demás” y que “no son objeto, son mujeres capaces, únicas y valiosas”.

También las invitaron a no permitir que la sociedad ni los estereotipos las definan, afirmando que “la verdadera belleza se encuentra en la forma de tratar a los demás y en el cariño que brindan a la comunidad”.

Elección vendimial: tradición y transparencia

La elección de la Reina Departamental de la Vendimia 2026 recuperó el tradicional canto de los votos, a partir del reclamo de los vecinos. Cada decisión fue expresada en voz alta, a la vista de todos, fortaleciendo la transparencia y el sentido colectivo de la celebración.

El proceso se realizó mediante el sistema de boleta única papel, donde cada elector pudo elegir una candidata entre las postulantes, con fotografía, nombre completo y distrito representado. Las boletas fueron depositadas en urnas fiscalizadas y el escrutinio se desarrolló frente al público, con la supervisión de escribanos municipales, padres de candidatas seleccionados por sorteo y personal del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.