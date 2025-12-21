21 de diciembre de 2025 - 09:50

Javiera Bravo es la nueva reina de la Vendimia 2026 de Luján de Cuyo

Más de 15 mil personas celebraron una nueva Vendimia Departamental cargada de emoción, tradición y música en el Parque Ferri. La noche estuvo marcada por un empate en la elección de la virreina y un show inolvidable de Alejandro Lerner.

Nuevas soberanas de Luján de Cuyo: Javiera Bravo es la Reina Departamental de la Vendimia y María Valentina Antón Aguirre, la Virreina.

Nuevas soberanas de Luján de Cuyo: Javiera Bravo es la Reina Departamental de la Vendimia y María Valentina Antón Aguirre, la Virreina.

Foto:

PRENSA LUJÁN DE CUYO
Por Bernarda García Centurión

Luján de Cuyo eligió a Javiera Bravo, representante de Vistalba, como la nueva Reina Departamental de la Vendimia. El Parque Ferri fue el escenario de una celebración cargada de emoción, música y tradición en una nueva edición de la Fiesta Departamental, enmarcada en los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Leé además

Luján de Cuyo: el distrito de Carrodilla tendrá dos representantes en la Vendimia departamental

Inédito: por qué Carrodilla tendrá dos representantes en la Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo

Por Lautaro Domínguez
vendimia de lujan de cuyo: alquimia del malbec, musica, tradicion y eleccion de la reina 2026

Vendimia de Luján de Cuyo: "Alquimia del Malbec", música, tradición y elección de la Reina 2026

Por Bernarda García Centurión

Más de 15 mil personas colmaron el predio y sus alrededores, disfrutando de la fiesta en familia y con amigos. A pesar de la amenaza de algunas lloviznas, el público acompañó cada momento y sostuvo el clima festivo hasta el final.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 01.31.47
Alrededor de 15 mil personas participaron de la celebración en el predio del Parque Ferri y sus alrededores.

Alrededor de 15 mil personas participaron de la celebración en el predio del Parque Ferri y sus alrededores.

Javiera Bravo fue elegida Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo con 26 votos del público. Tiene 21 años, cursa el cuarto año de Medicina y entre sus hobbies se destacan tocar el violín y la cerámica. Para Javiera, la Vendimia es “el fruto del trabajo constante de los trabajadores vitivinícolas, de manos que cuidan la tierra con dedicación y mucho amor”, y representa el esfuerzo, el sacrificio y la unión, recordando que nada florece sin quienes día a día hacen posible que la identidad y la cultura sigan creciendo.

En la elección de la Virreina Departamental se produjo un empate, lo que obligó a recurrir al voto de las autoridades para definir el resultado. El desempate se dio entre los distritos de Ciudad y Mayor Drummond. Con 9 votos, fue elegida María Valentina Antón Aguirre, representante de Mayor Drummond. Tiene 23 años, cursa el tercer año de Seguridad e Higiene y su hobby es la lectura. Para ella, la Vendimia es la celebración de la cosecha y un homenaje a los trabajadores, una fiesta que unifica tradición, esfuerzo y pasión y refleja la identidad cultural de todos los mendocinos.

Una apertura de lujo a cargo de Alejandro Lerner

El show de Alejandro Lerner hizo cantar y bailar a todo el público. En su repertorio sonaron clásicos como “Secretos” y “Dame”, canción de su autoría que grabó Luis Miguel. También interpretó “Tren del cielo”, tema que escribió y que popularizó Soledad Pastorutti, además de “No hace falta” y “Animales de costumbres”.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Campeones de la vida”, dedicada a los trabajadores de la Vendimia, al pueblo mendocino y a quienes “tienen ganas de trabajar por este país”.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 01.31.47 (1)
Alejandro Lerner, el compositor argentino con más de 40 años de trayectoria, hizo cantar a todo el público con música en vivo.

Alejandro Lerner, el compositor argentino con más de 40 años de trayectoria, hizo cantar a todo el público con música en vivo.

El cierre del show fue con “Después de ti”, aunque a pedido del público el artista regresó al escenario para despedirse definitivamente con “Juntos para siempre”, “Todo a pulmón” y “Volver a empezar”. Entre aplausos, dejó mensajes que marcaron la noche: “Somos un pueblo, todos unidos no nos para nadie” y “Vamos Argentina adelante, que Dios los bendiga”.

La celebración contó con la presencia de las soberanas vendimiales. Estuvieron presentes Yael Palazzo, Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo 2025, y su Virreina, Sofía Baggio. También acompañaron la noche Alejandrina Funes, actual Reina Nacional de la Vendimia, y la Virreina Nacional, Sofía Perfumo.

Tras el recital, se presentaron las candidatas distritales del departamento y comenzó el acto central con el espectáculo “Alquimia del Malbec”, bajo la dirección de Pedro Marabini y Omar Escales. La puesta en escena combinó danza y música en vivo para relatar la creación del vino y poner en valor el trabajo de la tierra, la historia vitivinícola y el espíritu del pueblo lujanino. Además, se rindió homenaje a la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos.

WhatsApp Image 2025-12-21 at 01.31.46
“Alquimia del Malbec”, el espectáculo de música y danza en vivo que deslumbró al público.

“Alquimia del Malbec”, el espectáculo de música y danza en vivo que deslumbró al público.

El mensaje de la reina y virreina salientes

Las reinas departamentales salientes, Yael Palazzo y Sofía Baggio se despidieron con discurso cargado de emoción en el que expresaron “el deseo de reflejar el cariño que cada uno de ustedes nos brindó y el profundo amor que sentimos por nuestro querido departamento”. Dirigiéndose a las candidatas, las alentaron a vivir plenamente la experiencia y a portar los atributos “con valentía y orgullo”, recordándoles que su valor “no se define por la apariencia física ni por la mirada de los demás” y que “no son objeto, son mujeres capaces, únicas y valiosas”.

También las invitaron a no permitir que la sociedad ni los estereotipos las definan, afirmando que “la verdadera belleza se encuentra en la forma de tratar a los demás y en el cariño que brindan a la comunidad”.

Elección vendimial: tradición y transparencia

La elección de la Reina Departamental de la Vendimia 2026 recuperó el tradicional canto de los votos, a partir del reclamo de los vecinos. Cada decisión fue expresada en voz alta, a la vista de todos, fortaleciendo la transparencia y el sentido colectivo de la celebración.

El proceso se realizó mediante el sistema de boleta única papel, donde cada elector pudo elegir una candidata entre las postulantes, con fotografía, nombre completo y distrito representado. Las boletas fueron depositadas en urnas fiscalizadas y el escrutinio se desarrolló frente al público, con la supervisión de escribanos municipales, padres de candidatas seleccionados por sorteo y personal del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Victoria Segura es la nueva reina de la Vendimia 2026 del departamento de Guaymallén

Volvió la tradición a Guaymallén: Victoria Segura es la nueva reina de la Vendimia 2026 del departamento

Por Victoria Luconi
Luego de cinco años, Guaymallén elige a su reina de la Vendimia 2026

Luego de cinco años, Guaymallén elige a su reina de la Vendimia 2026

Por Victoria Luconi
209° aniversario del departamento de General San Martín.

Más de 8 mil personas festejaron el 209° aniversario de San Martín y esta noche habrá Vendimia

Por Enrique Pfaab
El pronóstico del tiempo: domingo ventoso y nublado en Mendoza.

Nublado, ráfagas fuertes de viento y posibles lluvias en Mendoza: así estará el tiempo este domingo

Por Redacción Sociedad