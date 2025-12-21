Nublado, ráfagas fuertes de viento y posibles lluvias en Mendoza: así estará el tiempo este domingo

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 18°C para este domingo. Qué se anuncia para el inicio de semana en Mendoza.

Este domingo 21 de diciembre en Mendoza se espera una jornada “casi” agradable, si no fuera por las fuertes ráfagas de viento que se anticipan. Además, anuncian precipitaciones aisladas en algunas zonas provinciales. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy y el inicio de semana.

Tiempo para este domingo La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con mucho viento y poco cambio de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.