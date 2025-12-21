Nublado, ráfagas fuertes de viento y posibles lluvias en Mendoza: así estará el tiempo este domingo

Este domingo 21 de diciembre en Mendoza se espera una jornada “casi” agradable, si no fuera por las fuertes ráfagas de viento que se anticipan. Además, anuncian precipitaciones aisladas en algunas zonas provinciales. A continuación, el pronóstico del tiempo para hoy y el inicio de semana.
Tiempo para este domingo
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica un domingo “parcialmente nublado con mucho viento y poco cambio de la temperatura”. Se anuncia una máxima de 32°C y una mínima de 18°C, con vientos moderados del sector sur. En la Cordillera, por su parte, se anticipan precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos al pronóstico.
¿Cómo estará el lunes?
El lunes 22 de diciembre se esperan condiciones meteorológicas muy similares. Será una jornada parcialmente nublada e inestable con precipitaciones. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 18°C, acompañado de vientos leves del noreste. En Cordillera el cielo estará un tanto cubierto.