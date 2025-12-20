Volvió la tradición a Guaymallén: Victoria Segura es la nueva reina de la Vendimia 2026 del departamento

Se llevó a cabo una nueva edición de la Vendimia Departamental de Guaymallén , en la que Victoria Segura , representante del distrito de Dorrego , fue coronada Reina Departamental de Guaymallén 2026 , mientras que Natalia Sanchez, del distrito de Jesús Nazareno, fue elegida Virreina Departamental de Guaymallén 2026. Asimismo,Camila Botacaulli, del distrito San Francisco del Monte, fue coronada Reina de la Capital del Espumante.

Guaymallén volverá a elegir reina de la Vendimia y de eso hablaron en Aconcagua Radio

La celebración tuvo lugar en el Predio de la Virgen y dio inicio a las 21 horas con la tradicional Bendición de los Frutos, uno de los momentos más emotivos de la noche, en el que el público acompañó levantando sus pañuelos al cielo. Posteriormente, hicieron su ingreso al escenario las candidatas distritales, junto a Donatella Borrini y Sofía Nollas, reina y virreina departamentales 2025; Constanza Camallo, reina de la Capital del Espumante; Delfina Miranda, Flor de la Tradición; Alejandrina Funes, Reina Nacional de la Vendimia 2025; y Sofía Perfumo, Virreina Nacional de la Vendimia 2025.

Luego, para agradecer y compartir la Bendición de los Frutos, invitaron a subir al escenario a Noemí Jofré, ceremoniante de la comunidad Xumek Huarpe; Raúl Barrera, presidente del Consejo Pastoral Evangélico de Guaymallén; y Raúl Gomes, párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Cada uno de ellos brindó un emotivo mensaje y su bendición de los frutos.

Posteriormente, se invitó a subir al escenario al intendente de Guaymallén, Ing. Marcos Calvente, quien realizó el tradicional golpe de reja que dejó oficialmente inaugurados los festejos vendimiales. Asimismo, participó del acto Bruno Oropel, presidente de la Federación Gaucha de la provincia de Mendoza General San Martín.

A continuación, se repartieron las copas y se realizó un brindis en agradecimiento por el nuevo ciclo que comienza. Luego, se despidió a los invitados que se encontraban sobre el escenario y a la Virgen de la Carrodilla, quien se retiró lentamente mientras bendecía al pueblo mendocino, acompañada por un sentido y prolongado aplauso del público.

Y finalmente, tras una larga espera, comenzó el show central: la expresión artística “Guaymallén de mis amores”, en la que el amor, en todas sus formas, fue el gran protagonista de una noche especial para los mendocinos. El espectáculo dio inicio con el tango, de la mano del trío Anselmi, Silione y Budini, junto a los bailarines Marina Méndez y Cristian Castillo.

Al término de la destacada presentación artística, se invitó a subir al escenario a Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura e Infancias y titular de la Dirección General de Escuelas, y a Diego Gareca, secretario de Cultura de la provincia de Mendoza, quienes hicieron entrega de un reconocimiento conmemorativo al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y a Carolina Vico, directora de Cultura y Turismo. El homenaje se realizó en el marco de los 90 años de la Vendimia en Mendoza, como un gesto de valoración y orgullo por la historia y el presente de la celebración.

Posteriormente, se invitó a Donatella Borrini, Reina Departamental de Guaymallén 2025, quien compartió uno de sus últimos saludos e invitó al público a vivir plenamente esta gran fiesta. En su rol de representante del pueblo trabajador de la provincia de Mendoza, dio la orden de dar inicio al espectáculo, como un homenaje vivo a la mujer mendocina.

Tras la finalización del espectáculo, el evento se vio interrumpido durante algunos minutos debido a una intensa lluvia. Una vez reanudada la actividad, se invitó nuevamente a subir al escenario a las candidatas para dar inicio al histórico canto de votos. Las distintas hinchadas desplegaron sus carteles y alzaron sus voces para alentar a sus respectivas representantes.

Los votos cantados formaron parte de los más de 1.600 sufragios emitidos. En esta instancia se anunciaron 300 votos, definidos en los días previos a través de la plataforma web, donde el público pudo ingresar al sistema y elegir a su candidata preferida. En este regreso de la corona tras cinco años, la emoción se hizo sentir entre los presentes, que acompañaron el momento con aplausos y carteles en alto.

Luego de una extensa votación y en un clima de gran expectativa, se dieron a conocer las ganadoras de la noche. La corona de Reina Departamental de la Vendimia de Guaymallén 2026 fue para Victoria Segura, representante del distrito Dorrego. En tanto, Natalia Sanchez, del distrito Jesús Nazareno, fue elegida Virreina Departamental de Guaymallén 2026 con 173 votos. Finalmente, Camila Botacaulli, representante del distrito San Francisco del Monte, fue coronada Reina de la Capital del Espumante.

Al finalizar la votación, se invitó a las reinas salientes a subir al escenario para realizar el tradicional traspaso de atributos, junto a las reinas nacionales, quienes fueron testigos de este emotivo momento. Durante el acto se entregaron la corona, la capa, el cetro y la banda. Las nuevas soberanas saludaron al público y brindaron sus primeras palabras como representantes del departamento: Victoria agradeció a su familia y a su gente, y expresó su emoción por representar a Guaymallén. Finalmente, el intendente subió al escenario para entregar arreglos florales a las nuevas reinas de la Vendimia.