Guaymallén volverá a elegir reina de la Vendimia y de eso hablaron en Aconcagua Radio

Guaymallén provocó álgidas discusiones en la sociedad durante las gestiones administrativas anteriores (puntualmente, con la intendencia de Marcelino Iglesias ), al decidir eliminar la figura de la reina de la Vendimia y cambiarla por la de "representante". Ahora, el departamento recupera esa figura con vistas a la Fiesta de la Vendimia 2026 , en donde se celebrarán los 90 años de este festejo.

Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y más en Mendoza: un fin de semana cargado de espectáculos, por Aconcagua Radio

—Guaymallén ahora vuelve a tener reina, vuelve a cantar votos, y está en línea Carolina Vico, directora de Cultura de Guaymallén. ¿Qué significa para el municipio para tener una reina?

—Es volver a alinearnos con lo tradicional, con la fiesta máxima que tenemos los mendocinos, aportando cada departamento. La fiesta máxima cumple 90 años y es volver a tener una completa y absoluta alienación con la Vendimia.

—Desde afuera puede hacer ruido: hablamos por un lado de la cultura, de lo que representa, y por el otro hablamos de la Justicia. Hay una ordenanza que decía que decía que se cambiaban las cosas (se dejaban de elegir reinas para elegir representantes) y ahora hay una sentencia que lo declara inválido. Volvemos a lo de antes, como si aquello no fuera importante.

—Yo creo que esta oportunidad ha sido un pedido de lo patrimonial y cultural. No podemos alejarnos de una fiesta que tiene 90 años y que para los mendocinos significa trabajo, vitivinicultura, turismo, arte. No es que esto es querer tomar o dejar. En la memoria colectiva de todos Vendimia representa un patrimonio inmaterial que es de todos y no podemos ir fuera de los lineamientos que nos manda la fiesta madre, la fiesta central, por lo que significa para la provincia.

—Investigando un poco acerca de esto, uno de los argumentos que se usaron para no tener más reinas era modernizar, que no fuera un concurso de belleza. ¿Sienten que falló esa intención de modernizar?

—Yo creo que hemos ido avanzando. Hoy no es lo mismo una elección que 10 o 15 años atrás, cuando era más un concurso de belleza. Hoy las mujeres ocupan un montón de instancias, son gestoras, ocupan muchos espacios. Hay mucha belleza en lo que hacen que en lo físico. La mujer hoy es una gran embajadora en muchos aspectos y este es uno más.

El aprendizaje de escuchar al pueblo

—¿Qué aprendizaje queda de lo que pasó?

—Creo que hay que escuchar fundamentalmente al pueblo, a la sociedad. Esto no es un concurso de belleza, va para otro lado. No hay persona que no venga a la provincia y pregunte por la fiesta de la Vendimia, dónde se hace. Tiene un encanto particular para la provincia, que se viste de fiesta, y es un momento económico que también disfrutamos con la cantidad de turistas que vienen. Sin contar las vivencias de todos los festejos que se hacen en la provincia. Es demasiado importante como para que una denominación de una mujer se pierda todo lo que se trata de establecer.

—Guaymallén fue pionero en tomar un examen para que llegaran con algo más de formación cuando eran elegidas candidatas. ¿Creés que hace falta sumar algún proceso más para que sean representantes de los trabadores y no sólo, como muchos las ven, una chica linda?

—Eso lo hemos implementado. Todas las chicas que se presentan tienen una capacitación. Tienen que rendir un examen para que conste que saben todo lo que hay en el departamento, lo que se hace acá. Las preparamos sobre todo eso, rinden el examen, y luego las acompañamos en un montón de capacitaciones para que sean unas buenas embajadoras.

Escuchá la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com