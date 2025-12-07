Vendimia 2026: un calendario que mira al futuro y celebra 90 cosechas de historia

La Fiesta Nacional de la Vendimia se prepara para celebrar sus 90 años con un cronograma que combina tradición, federalización y nuevos formatos digitales. Las principales autoridades culturales de la provincia, el ministro Tadeo García Zalazar, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, presentaron el calendario vendimial 2026 en la sala Elina Alba, donde adelantaron los principales hitos de una edición que busca "mostrar todo el potencial cultural y económico" que genera la fiesta.
El Acto Central llevará por título "90 cosechas de una misma cepa", con dirección de Pablo Perri, y se realizará el sábado 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day. La repetición será el domingo 8. El espectáculo promete una puesta que recorrerá hitos vendimiales y celebrará, tanto la tradición vitivinícola, como las transformaciones culturales de la provincia.
Pero la novedad más resonante de este año es la profundización del perfil federal: Lavalle será, por primera vez, sede tanto del Paseo Federal como de la Bendición de los Frutos.
García Zalazar destacó el impacto cultural y productivo de la Vendimia, señalando que "la economía naranja mueve industrias vinculadas que van mucho más allá del vino". En ese sentido, el calendario busca potenciar la actividad en todo el territorio provincial.
Gareca, por su parte, subrayó que la edición 2026 pone en valor los 90 años de la celebración y que llevar actividades clave a Lavalle responde al compromiso de "extender la fiesta más emblemática de los mendocinos a los departamentos, de manera equitativa y sostenida".
Para el intendente González, que Lavalle reciba dos instancias centrales es "histórico". "Es una alegría enorme poder mostrar nuestra identidad, nuestra gente y nuestros paisajes, con ese espíritu anfitrión que nos caracteriza", apuntó.
Una Vendimia que también se reinventa en lo digital
A tono con el aniversario, se presentó también la nueva web oficial de Vendimia, una plataforma que reúne por primera vez información histórica, archivos, entrevistas, sistema gráfico y datos actualizados del calendario. El sitio propone un recorrido por las nueve décadas de la Fiesta y facilita la consulta rápida para mendocinos y turistas.
El portal incluye contenidos multimedia y se orienta a preservar la memoria vendimial, integrar recursos digitales y facilitar el acceso a información oficial y confiable. Para conocerla, basta con ingresar al sitio www.mendoza.gob.ar/vendimia
Lavalle, protagonista por primera vez
El departamento del Norte mendocino será sede de dos hitos centrales del calendario vendimial: la Bendición de los Frutos y el Paseo Federal. La decisión marca un gesto político y cultural de fuerte impronta: profundizar la federalización en un año en que la Vendimia celebra 90 años de historia.
Desde hace años, la Bendición de los Frutos recorre distintos puntos de nuestro territorio con el objetivo de federalizar el acceso a la cultura. En la edición 2025, se realizó en Godoy Cruz. La celebración religiosa rescata el verdadero espíritu de esta ceremonia que agradece el vino nuevo y ruega por la cosecha venidera.
Con la presencia de la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los Viñedos, se efectúa la oración del Consejo Interreligioso de Mendoza y representantes de Pueblos Originarios, uniendo sus voces, elevando una única plegaria.
Mientras que el Paseo Federal es el tradicional encuentro cultural entre los municipios como antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia. A lo largo de tres días, será el escenario perfecto para que cada departamento de la provincia exhiba su cultura, tradiciones y gastronomía.
CALENDARIO VENDIMIAL 2026 DICIEMBRE
Vie 19 – Vendimia de Guaymallén
Sáb 20 – Vendimia de Luján de Cuyo
Dom 21 – Vendimia de San Martín
ENERO
Mié 7 – Vendimia de Malargüe
Sáb 17 – Vendimia de Junín
Sáb 24 – Vendimia de San Rafael
Jue 29 – Vendimia de Rivadavia
Vie 30 – Vendimia de Las Heras
Vie 30 – Vendimia de Tunuyán
Sáb 31 – Vendimia de General Alvear
Sáb 31 – Vendimia de Maipú
FEBRERO
Mié 4 – Emprendoteca Industrias Creativas
Jue 5 – Vendimia de La Paz
Vie 6 – Vendimia de Ciudad
Sáb 7 – Vendimia de Tupungato
Mié 11 – Emprendoteca Industrias Creativas
Vie 13 – Vendimia de Santa Rosa
Sáb 14 – Vendimia de Godoy Cruz
Lun 16 – Carnaval en General Alvear
Lun 16 / Mar 17 – Carnaval en Le Parc
Mié 18 – Emprendoteca
Vie 20 – Cuyanazo
Sáb 21 – Vendimia de Lavalle
Sáb 21 / Dom 22 – Mercado Cultural en Le Parc
Lun 23 / Mié 25 – Paseo Federal en Lavalle
Jue 26 – Ensayo Bendición de los Frutos
Vie 27 – Entrada al hotel de las reinas
Vie 27 – Bendición de los Frutos
Sáb 28 – Dionisias Wine Fair
MARZO
Mar 3 – Brindis de las Reinas (San Martín)
Mié 4 – Fiesta de la Cosecha
Jue 5 – Homenaje a los viñateros
Vie 6 – Desayuno real
Vie 6 – Vía Blanca
Sáb 7 – Carrusel
Sáb 7 – Acto Central
Dom 8 – Repetición
Mar 17 – Inauguración Muestra Bio Futuro (ECA)
Sáb 21 – Fiesta Provincial del Canto y la Melesca (Junín)
Sáb 28 – Wine Rock