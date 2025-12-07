Vendimia 2026: un calendario que mira al futuro y celebra 90 cosechas de historia

La Fiesta Nacional de la Vendimia se prepara para celebrar sus 90 años con un cronograma que combina tradición, federalización y nuevos formatos digitales. Las principales autoridades culturales de la provincia, el ministro Tadeo García Zalazar, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de Lavalle, Edgardo González, presentaron el calendario vendimial 2026 en la sala Elina Alba, donde adelantaron los principales hitos de una edición que busca "mostrar todo el potencial cultural y económico" que genera la fiesta.

El Acto Central llevará por título "90 cosechas de una misma cepa", con dirección de Pablo Perri, y se realizará el sábado 7 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day. La repetición será el domingo 8. El espectáculo promete una puesta que recorrerá hitos vendimiales y celebrará, tanto la tradición vitivinícola, como las transformaciones culturales de la provincia.

Pero la novedad más resonante de este año es la profundización del perfil federal: Lavalle será, por primera vez, sede tanto del Paseo Federal como de la Bendición de los Frutos.

García Zalazar destacó el impacto cultural y productivo de la Vendimia, señalando que "la economía naranja mueve industrias vinculadas que van mucho más allá del vino". En ese sentido, el calendario busca potenciar la actividad en todo el territorio provincial.

Gareca, por su parte, subrayó que la edición 2026 pone en valor los 90 años de la celebración y que llevar actividades clave a Lavalle responde al compromiso de "extender la fiesta más emblemática de los mendocinos a los departamentos, de manera equitativa y sostenida".

Para el intendente González, que Lavalle reciba dos instancias centrales es "histórico". "Es una alegría enorme poder mostrar nuestra identidad, nuestra gente y nuestros paisajes, con ese espíritu anfitrión que nos caracteriza", apuntó.

Una Vendimia que también se reinventa en lo digital

A tono con el aniversario, se presentó también la nueva web oficial de Vendimia, una plataforma que reúne por primera vez información histórica, archivos, entrevistas, sistema gráfico y datos actualizados del calendario. El sitio propone un recorrido por las nueve décadas de la Fiesta y facilita la consulta rápida para mendocinos y turistas.

El portal incluye contenidos multimedia y se orienta a preservar la memoria vendimial, integrar recursos digitales y facilitar el acceso a información oficial y confiable. Para conocerla, basta con ingresar al sitio www.mendoza.gob.ar/vendimia

Lavalle, protagonista por primera vez

El departamento del Norte mendocino será sede de dos hitos centrales del calendario vendimial: la Bendición de los Frutos y el Paseo Federal. La decisión marca un gesto político y cultural de fuerte impronta: profundizar la federalización en un año en que la Vendimia celebra 90 años de historia.

Desde hace años, la Bendición de los Frutos recorre distintos puntos de nuestro territorio con el objetivo de federalizar el acceso a la cultura. En la edición 2025, se realizó en Godoy Cruz. La celebración religiosa rescata el verdadero espíritu de esta ceremonia que agradece el vino nuevo y ruega por la cosecha venidera.

Con la presencia de la Virgen de la Carrodilla, Patrona de los Viñedos, se efectúa la oración del Consejo Interreligioso de Mendoza y representantes de Pueblos Originarios, uniendo sus voces, elevando una única plegaria.

Mientras que el Paseo Federal es el tradicional encuentro cultural entre los municipios como antesala de la Fiesta Nacional de la Vendimia. A lo largo de tres días, será el escenario perfecto para que cada departamento de la provincia exhiba su cultura, tradiciones y gastronomía.

CALENDARIO VENDIMIAL 2026 DICIEMBRE

Vie 19 – Vendimia de Guaymallén

Sáb 20 – Vendimia de Luján de Cuyo

Dom 21 – Vendimia de San Martín

ENERO

Mié 7 – Vendimia de Malargüe

Sáb 17 – Vendimia de Junín

Sáb 24 – Vendimia de San Rafael

Jue 29 – Vendimia de Rivadavia

Vie 30 – Vendimia de Las Heras

Vie 30 – Vendimia de Tunuyán

Sáb 31 – Vendimia de General Alvear

Sáb 31 – Vendimia de Maipú

FEBRERO

Mié 4 – Emprendoteca Industrias Creativas

Jue 5 – Vendimia de La Paz

Vie 6 – Vendimia de Ciudad

Sáb 7 – Vendimia de Tupungato

Mié 11 – Emprendoteca Industrias Creativas

Vie 13 – Vendimia de Santa Rosa

Sáb 14 – Vendimia de Godoy Cruz

Lun 16 – Carnaval en General Alvear

Lun 16 / Mar 17 – Carnaval en Le Parc

Mié 18 – Emprendoteca

Vie 20 – Cuyanazo

Sáb 21 – Vendimia de Lavalle

Sáb 21 / Dom 22 – Mercado Cultural en Le Parc

Lun 23 / Mié 25 – Paseo Federal en Lavalle

Jue 26 – Ensayo Bendición de los Frutos

Vie 27 – Entrada al hotel de las reinas

Vie 27 – Bendición de los Frutos

Sáb 28 – Dionisias Wine Fair

MARZO