6 de mayo de 2026 - 14:05

Día Mundial de la Filatelia: del Penny Black a los criptosellos, la evolución que redefine el coleccionismo

Las nuevas emisiones bivalvas combinan el papel tradicional con tecnología blockchain, permitiendo que cada pieza sea verificable y única en el mercado global.

&nbsp;Criptosellos: nueva moda e innovación.

 Criptosellos: nueva moda e innovación.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Hoy, 6 de mayo de 2026, la filatelia celebra su día mundial enfrentando su mayor transformación tecnológica. Tras 186 años del primer sello adhesivo, el sector se canibaliza hacia los criptosellos NFT. Esta estrategia busca atraer a nuevas generaciones y erradicar las falsificaciones mediante el registro inmutable de la cadena de bloques.

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El 6 de mayo de 1840, el Reino Unido emitió el Penny Black, el primer sistema de franqueo con pago anticipado por el remitente. Esta reforma de Sir Rowland Hill democratizó el acceso al correo y dio origen a una afición que hoy suma más de 50 millones de coleccionistas. La supervivencia de este patrimonio histórico depende ahora de su capacidad para digitalizarse sin perder su esencia artística.

La tecnología blockchain contra el fraude postal

Las instituciones postales están lanzando criptosellos bivalvos que integran una parte física tradicional con una versión digital NFT. Este formato permite que cada pieza sea única, verificable e imposible de duplicar o falsificar al estar registrada en la red blockchain. Al adquirir estas emisiones, el usuario recibe el sello impreso y un código QR que da acceso a su gemelo digital.

Esta versión encriptada posee un número de serie exclusivo que facilita su intercambio en plataformas globales de venta de arte virtual. La escasez programada de estas series limitadas genera una exclusividad inmediata para los amantes de la tecnología. Con el comercio electrónico, los sellos se han transformado en un mercado de alto valor donde la autenticidad es el activo principal.

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De la Reina Victoria a la cultura del cómic

La modernización del sector busca conectar con nuevas generaciones mediante personajes icónicos de la cultura popular. En España, la primera colección de este tipo rinde homenaje a Mortadelo y Filemón, los famosos agentes secretos de Francisco Ibáñez. El diseño combina el papel para los coleccionistas clásicos con un NFT interactivo para los nativos digitales.

Las estampillas dejaron de ser simples comprobantes de envío para convertirse en ventanas de información que documentan hitos sociales. A pesar de la caída del flujo de cartas físicas, la filatelia técnica y la historia postal mantienen su vigencia mediante estas emisiones especiales. La digitalización no reemplaza al papel, sino que lo blinda contra el paso del tiempo y la manipulación ilegal.

La integración definitiva de los sellos en los mercados de activos digitales proyecta un aumento del valor de las series híbridas para finales de esta década.

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