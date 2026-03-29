29 de marzo de 2026 - 18:15

Novelli, cada vez más complicado en la causa $Libra: analizan prisión preventiva

El empresario Mauricio Novelli quedó más comprometido en la causa $LIBRA tras los peritajes sobre sus dispositivos, que revelaron múltiples comunicaciones y documentos sensibles.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $Libra.

Javier Milei junto a Mauricio Novelli, investigado en el caso $Libra.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El empresario Mauricio Novelli quedó en una situación judicial cada vez más comprometida en la causa por la criptomoneda $Libra, luego de que nuevos peritajes revelaran comunicaciones y documentos que podrían agravar su situación.

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Chats y contactos clave

Según los informes de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el análisis de los dispositivos de Novelli detectó más de 35 comunicaciones con allegados al Gobierno nacional el 14 de febrero de 2025. En esa fecha se produjo el lanzamiento y la caída del memecoin.

Además, los peritos hallaron numerosas conversaciones adicionales que refuerzan la hipótesis de un vínculo previo entre el empresario y sectores cercanos al poder.

Un borrador millonario bajo sospecha

Entre los elementos más relevantes figura un supuesto borrador de acuerdo confidencial por 5 millones de dólares, que involucraría a Novelli y al presidente Javier Milei.

El documento, fechado el 11 de febrero de 2025 y redactado en inglés, detallaría un esquema de tres pagos: uno inicial, otro posterior a una publicación en redes sociales y un tercero tras la firma de un contrato presencial. Este hallazgo generó inconsistencias con la versión inicial del mandatario respecto de la promoción del proyecto en su cuenta oficial.

Con estos nuevos datos, la Justicia prevé profundizar la investigación en abril, enfocándose en los chats y audios recuperados que sugerirían un vínculo comercial previo al lanzamiento de $Libra y posibles pagos irregulares.

En este contexto, la Cámara de Casación ya rechazó planteos de la defensa de Novelli para levantar embargos, lo que refuerza el escenario adverso para el empresario.

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