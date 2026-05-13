El giro sorpresivo de Ulpiano Suarez: se enfrió la alianza electoral con un dirigente opositor

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , se refirió sobre las especulaciones sobre un posible acuerdo político con el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato , luego de que en el último tiempo ambos se mostraran juntos en distintas actividades públicas y crecieran las versiones sobre una eventual fórmula compartida para las elecciones provinciales de 2027.

La Justicia rechazó la cautelar del Municipio y el conflicto por la maternidad del Saporiti seguirá por la vía del amparo

El intendente de Las Heras, molesto con la visita de Adorni: "Debería evitar estos actos y presentar su renuncia"

Las declaraciones se dieron tras la actividad “Entonemos juntos nuestro himno nacional”, organizada por la Municipalidad de Ciudad en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento por el Día del Himno Nacional Argentino.

“Con Matías tengo una muy buena relación, es un muy buen intendente, hablamos de temas de gestión, de la provincia y créanme que no hemos hablado ni un segundo de elecciones , no hemos hablado en lo más mínimo de acuerdos o alianzas electorales”, afirmó Suarez.

En las últimas semanas, la cercanía pública entre ambos dirigentes alimentó distintas lecturas dentro de la política mendocina. Las fotos compartidas y las apariciones conjuntas derivaron en especulaciones sobre un eventual acercamiento electoral entre un dirigente radical y uno peronista, especialmente en un escenario todavía abierto rumbo a 2027.

Sin embargo, Suarez marcó distancia de esa posibilidad y dejó en claro que pretende competir dentro de Cambia Mendoza, mientras que ubicó a Stevanato dentro del armado justicialista.

“Considero que Matías Stevanato va a ser candidato por el peronismo en Mendoza. Así lo han manifestado otros compañeros de él que lo ven a Matías como un candidato a gobernador”, sostuvo.

En la misma línea enfatizó: “Yo quiero ser candidato a gobernador de mi espacio. Soy radical, no me pinté de violeta, quiero ser el candidato de Cambia Mendoza, y si Matías es el candidato del peronismo, seguramente nos vamos a encontrar un domingo del año próximo en un cuarto oscuro”.

Curiosamente, este miércoles ambos volverán a coincidir públicamente en Rosario, donde participarán de “La Noche de los Intendentes”, un encuentro organizado por Red de Innovación Local que reunirá a más de 300 jefes comunales de todo el país.

La lista de aspirantes al sillón de San Martín

Las declaraciones del intendente capitalino llegan en un contexto donde distintos nombres comienzan a posicionarse de cara a la sucesión de Alfredo Cornejo para el sillón de San Martín.

Dentro del frente oficialiasta, Suarez ya cuenta con competencia como es el caso del ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar. A esta lista se suma, el exdirigente de la UCR y ahora diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri.

Tadeo García Zalazar - Luis Petri - Ulpiano Suarez Tadeo García Zalazar, Luis Petri y Ulpiano Suarez, tres posibles candidatos a gobernador.

Por el lado del peronismo, Stevanato todavía no ha manifestado su intención de querer encabezar una lista a gobernador. En cambio, la que si se ha apuntado es la intendente de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

Pese a las versiones que circularon en los últimos meses, desde ambos sectores vienen sosteniendo que la relación entre Suarez y Stevanato responde principalmente a coincidencias de gestión y diálogo institucional.

El pedido de Cornejo y el cruce entre Petri y Tadeo

La semana pasada, durante la tradicional paella radical realizada en General Alvear, el gobernador Alfredo Cornejo dejó un mensaje orientado a preservar la unidad interna del radicalismo y sostener la continuidad del modelo de gestión provincial.

En su discurso, Cornejo pidió evitar disputas partidarias que puedan afectar la administración y remarcó la necesidad de consolidar equipos de trabajo para dar continuidad a las políticas impulsadas desde 2015.

En ese mismo contexto, se produjo un nuevo intercambio entre Tadeo García Zalazar y Luis Petri, dos de los dirigentes que aparecen mencionados dentro del oficialismo para la sucesión provincial.

La tensión entre ambos había comenzado luego de la ausencia de Petri en la Asamblea Legislativa del 1 de mayo. Tras ello, García Zalazar había señalado: “No lo veo en Mendoza”, y agregó que “no lo veo en general en Mendoza, no sólo por lo del viernes”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Los Andes Diario (@losandesdiario)

Mientras se desarrollaba la actividad institucional en la Legislatura, Petri recorrió los departamentos de San Rafael y Malargüe, donde mantuvo reuniones con cámaras de comercio y referentes vinculados al sector productivo.

Consultado por esas declaraciones durante su paso por General Alvear, Petri respondió: “Ayer llegué a Alvear y me encanta estar acá. Todos los días que vengo a Mendoza estoy recorriendo los departamentos. La semana pasada estuve en Malargüe, lo importante es que los mendocinos sí me ven y ven mucho”.

Luego de esos dichos, García Zalazar volvió a relativizar el intercambio, aunque dejó una nueva referencia vinculada al escenario electoral.

“Cada uno hace su juego, eso es parte del folclore que tiene cada una de las pretensiones y aspiraciones, pero esas son cosas que están más que nada en la agenda de los medios y de la dirigencia, no son cosas que estén en la agenda de la gente”, expresó.

Finalmente, agregó: “Acá hay que mostrar el cuentakilómetros y yo muestro el mío, así que cuando quieran lo vemos”.