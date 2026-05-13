No hubo espionaje: los motivos del fiscal para desestimar la denuncia del Gobierno contra Luciana Geuna

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El fiscal federal Gerardo Pollicita concluyó que no existió delito penal en la producción emitida en el programa “¿Y mañana qué?” y rechazó los argumentos presentados por la Casa Militar de la sede presidencial.

El dictamen puso fin, al menos en esta etapa judicial, a una fuerte escalada entre el Gobierno y distintos sectores de la prensa, luego de que la administración nacional suspendiera durante varios días el acceso de periodistas acreditados a Casa Rosada y mantuviera restricciones específicas contra trabajadores de El Trece y TN.

DESESTIMAN DENUNCIA DE CASA MILITAR CONTRA GEUNA Por presunto espionaje en Casa Rosada. @edufeiok Seguí en #ElNoticieroDeA24 https://t.co/3gt6dzr3tG pic.twitter.com/N2JMDav8R7

La controversia se originó por un informe televisivo realizado con lentes especiales dentro de los pasillos del edificio gubernamental. Desde el oficialismo sostuvieron que la grabación se realizó sin autorización y que podía comprometer cuestiones sensibles vinculadas a la seguridad presidencial.

Sin embargo, Pollicita descartó esa interpretación tras analizar el contenido completo del material audiovisual aportado a la causa.

“Más allá de la modalidad clandestina empleada, de la falta de autorización para llevar adelante la actividad y de la consecuente sanción administrativa que ello acarreó, el contenido difundido no reviste la entidad requerida por los tipos penales”, sostuvo el fiscal en el dictamen.

La denuncia había sido presentada por Sebastián Ignacio Ibáñez y apuntaba a presuntos delitos vinculados con la revelación de secretos relacionados con la seguridad, la defensa o las relaciones exteriores de la Nación.

Luciana Geuna en TN Luciana Geuna en TN Captura TV

En ese marco, el Gobierno argumentó que la difusión de imágenes de sectores internos de Casa Rosada podía resultar especialmente delicada en un contexto internacional atravesado por tensiones entre Irán y países aliados de Argentina como Estados Unidos e Israel.

Pero el fiscal rechazó esa hipótesis y sostuvo que nunca se acreditó la existencia de información sensible ni la difusión de secretos de Estado.

Lo grabado puede verse en YouTube y Google Maps

Según explicó, las imágenes mostraban únicamente “espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público”, sin afectar el funcionamiento institucional ni poner en riesgo la seguridad nacional.

“En aquellas imágenes se advierten pasillos y espacios vacíos, salvo por la presencia de algunas personas que circulan ocasionalmente por el lugar o se encuentran allí detenidas”, describió el fiscal.

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Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.

CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k — Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026

Uno de los puntos más contundentes del dictamen fue la referencia al carácter público de buena parte de los sectores exhibidos en el informe televisivo.

Pollicita recordó que muchos de esos espacios internos ya aparecen disponibles en herramientas digitales de acceso masivo como Google Maps, además de encontrarse visibles en recorridos virtuales publicados en la web oficial de Casa Rosada y en plataformas como YouTube.

De esa manera, concluyó que no existían elementos suficientes para sostener relevancia jurídico-penal en el caso.