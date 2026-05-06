6 de mayo de 2026 - 14:48

Llega la Expo UTN: una oportunidad para conocer qué se estudia en el mundo de la tecnología

La UTN abrirá sus puertas durante tres jornadas para mostrar sus carreras como apuestas seguras de empleabilidad.

Gracias a la&nbsp;digitalización y la automatización, las carreras de la UTN ganan terreno en el campo laboral y se posicionan como una apuesta segura para el futuro.

Gracias a la digitalización y la automatización, las carreras de la UTN ganan terreno en el campo laboral y se posicionan como una apuesta segura para el futuro.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En tiempos donde elegir una carrera parece cada vez más ligado al futuro del empleo, la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza prepara una nueva edición de la Expo UTN 2026, su evento más convocante.

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Durante tres jornadas, la casa de estudios buscará acercar su oferta académica a estudiantes, familias y curiosos, pero también abrir una conversación más amplia sobre el rol de la tecnología en la vida cotidiana.

Expo Educativa UTN 2023
UTN en la Expo Educativa 2023.

UTN en la Expo Educativa 2023.

El encuentro se realizará el 18, 19 y 20 de mayo, de 15 a 20, en la sede de Rodríguez 273 de ciudad, con entrada libre y gratuita. A diferencia del tono institucional que suele rodear este tipo de actividades, la propuesta apunta a generar un espacio más dinámico ya que no solo habrá información sobre carreras, sino también interacción directa con quienes ya transitan las aulas y los laboratorios.

Carreras con futuro laboral

Ingenierías, tecnicaturas y propuestas vinculadas a la innovación estarán representadas en stands donde estudiantes y docentes explicarán de primera mano qué implica cada formación. Más allá de los planes de estudio, el foco estará puesto en las salidas laborales, un tema que suele pesar en la decisión de quienes están terminando la secundaria.

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En un escenario atravesado por la digitalización y la automatización, las carreras tecnológicas vienen ganando terreno como una apuesta segura en términos de empleabilidad. Desde la UTN señalan que la demanda de perfiles especializados no solo se sostiene, sino que crece tanto en Argentina como en el exterior, lo que abre posibilidades de inserción laboral incluso más allá del ámbito local.

El rol de la universidad pública en el desarrollo social

La Expo no busca únicamente captar futuros estudiantes, también se presenta como una vidriera del vínculo entre la universidad pública y la sociedad. En ese sentido, las autoridades de la facultad participarán de la apertura y recorrerán el evento, reforzando una idea que atraviesa toda la propuesta: la formación técnica como motor de desarrollo regional.

La invitación, aseguran desde la organización, es amplia. No hace falta tener definida una vocación ni estar a punto de elegir carrera. La Expo UTN 2026 se presenta como una oportunidad para explorar, preguntar y, sobre todo, entender cómo se construyen hoy las profesiones que marcarán el mañana.

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