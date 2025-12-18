18 de diciembre de 2025 - 20:47

Inédito: por qué Carrodilla tendrá dos representantes en la Fiesta de la Vendimia de Luján de Cuyo

Tras semanas de controversia por la denuncia de violencia institucional y la remoción de una candidata electa, el distrito más poblado del departamento tendrá la presencia de dos postulantes.

El departamento de Luján de Cuyo se prepara para uno de los eventos más esperados del año: la Fiesta de la Vendimia Departamental, que se celebrará este sábado 20 de diciembre en el Parque Ferri con entrada libre y gratuita. En esta edición, la elección y coronación de la Reina Departamental de la Vendimia contará con una particularidad significativa.

El distrito de Carrodilla estará representado por dos candidatas, un hecho que es un "dato destacado" de la celebración. Esta doble representación se da en el contexto de una fuerte polémica que afectó al distrito tras la elección de su soberana el pasado 9 de noviembre.

En dicha celebración, Lara Iacopini había sido proclamada ganadora del distrito de Carrodilla, pero luego fue cuestionada y desplazada mediante un decreto municipal tras acusaciones de utilizar un DNI falso.

Vendimia Luján de Cuyo

Finalmente, Paula Portillo quien había sido proclamada como Virreina del distrito en aquella noche, pasó a ocupar el lugar de Reina mientras se desarrollaban los trámites e investigación respecto al desplazamiento de Lara.

Desde el municipio indicaron que actualmente “hay un trámite administrativo en curso” respecto a esta situación, por lo que “se decidió que las dos participen de la fiesta y de la elección”.

De esta forma, Lara Iacopini de 22 años y estudiante de Enología en la Universidad Nacional de Cuyo junto a Paula Portillo de 19 años y estudiante de la carrera de Turismo y Hotelería, representarán al distrito más poblado de Luján de Cuyo.

La fiesta central, que celebra los 90 años de la Vendimia provincial, incluirá la puesta en escena de “Alquimia del Malbec”, dirigida por Pedro Marabini y Omar Escales. La previa de lujo estará a cargo de Alejandro Lerner, a partir de las 20:30 h.

El origen de la polémica

La exReina Nacional de la Vendimia 1993, Mariana Bosco, hizo pública una grave denuncia contra el Municipio de Luján de Cuyo, acusándolo de ejercer violencia institucional, destrato y prácticas discriminatorias. La controversia se centró en su hija, Lara Iacopini, quien había sido electa reina distrital de Carrodilla por el voto popular el 9 de noviembre, pero luego fue apartada del cargo mediante un decreto municipal.

Bosco detalló, en un video dirigido al intendente Esteban Allasino, que su hija cumplió con todos los requisitos exigidos, presentando su DNI actualizado y la documentación necesaria durante la inscripción oficial. Sin embargo, tras la coronación, madre e hija fueron objeto de agresiones verbales e insultos. La exsoberana cuestionó que el municipio no protegió a su hija ante los ataques y remarcó que "el destrato también es violencia".

Días después del incidente, asistentes sociales municipales se presentaron sin previo aviso en el domicilio familiar para verificar la residencia, una acción que Bosco consideró innecesaria e infundada, ya que según explicó, la familia vive en Villa Atilia, Carrodilla, desde hace más de una década.

Posteriormente, la municipalidad citó a Lara a una audiencia de conciliación, donde se les informó que la destitución se debía a la denuncia de dos candidatas no electas por la supuesta utilización de un DNI falso. Mariana Bosco negó categóricamente esta acusación y sostuvo que el municipio poseía la documentación desde el inicio y podía haber verificado su validez inmediatamente.

