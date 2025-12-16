Seguridad: inauguraron la ampliación del Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo

El espacio centraliza las cámaras del Municipio , las alarmas comunitarias y la operatoria del sistema 911, lo que permite optimizar la coordinación y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y hechos delictivos. Ahora se incorporó al sistema provincial de videovigilancia con un diferencial tecnológico clave: dos cámaras de reconocimiento facial que ya se encuentran operativas.

En el acto participaron también el subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich , y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , quienes explicaron que el sistema de reconocimiento facial comenzó a implementarse en octubre pasado como prueba piloto en la Ciudad de Mendoza. Esa experiencia inicial ya arrojó resultados concretos, con una primera alerta que permitió detectar a una persona con pedido judicial vigente .

A partir de esos antecedentes, la tecnología fue incorporada al Centro de Monitoreo de Luján de Cuyo, cuyas cámaras ya se encuentran conectadas al sistema provincial . Basado en inteligencia artificial, el sistema permite identificar en tiempo real a personas con requerimientos judiciales activos y generar alertas automáticas para orientar la intervención policial.

La operatoria se apoya en bases de datos oficiales y funciona sin intervención humana en el proceso de comparación, lo que reduce márgenes de error y optimiza el uso de los recursos disponibles.

Durante la recorrida, el Gobernador Alfredo Cornejo explicó que se trata del centro de monitoreo principal del departamento, donde se integran todas las cámaras y las alarmas comunitarias.

Alfredo Cornejo-Allasino-Biskupovich-Rus-1 El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente Luján, Esteban Allasino; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y el subsecretario Leandro Biskupovich. Prensa Gobierno de Mendoza

En ese marco, destacó el avance tecnológico y la articulación entre la Provincia y los municipios. “Hemos crecido muchísimo en incorporación tecnológica y en conectividad. Las cámaras municipales hacen un gran aporte, al igual que el sistema policial y las alarmas comunitarias”, subrayó.

El mandatario remarcó que el objetivo es consolidar un sistema unificado. “Queremos que todo esté integrado en un mismo lugar físico y conectado con el 911. Para persecuciones y operativos complejos, toda la información debe estar disponible en tiempo real”.

Asimismo, señaló que la Provincia avanza de manera sostenida en la integración de los centros de monitoreo. “Ya logramos esta integración en ocho centros y seguimos avanzando en el resto. La colaboración municipal, como en Luján, es más eficiente y más eficaz”, afirmó.

Un avance clave en el modelo de seguridad integrada

Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que la reinauguración del Centro de Monitoreo de Luján de Cuyo representa un avance clave en el modelo de seguridad integrada que impulsa la Provincia, al combinar recursos municipales y policiales en un mismo espacio operativo, con tecnología unificada y foco en la prevención y el esclarecimiento del delito.

Rus sostuvo que una mayor vigilancia se traduce en mayor seguridad. “Esta reinauguración involucra la parte municipal y la parte policial. Más cámaras suponen más vigilancia y más vigilancia es más seguridad”, sostuvo, y subrayó el impacto directo de la inversión tecnológica en la protección de los vecinos.

La funcionaria remarcó además la importancia del trabajo articulado entre Provincia y municipios: “Es un sistema en el que la seguridad se construye de manera conjunta, algo que planteamos desde el inicio de la gestión y que hoy estamos logrando con la gran mayoría de los municipios”.

Centro de Monitoreo-Luján de Cuyo-Seguridad El Centro de Monitoreo Integrado de Luján de Cuyo Prensa Gobierno de Mendoza

En ese sentido, puso en valor la incorporación del vecino como actor clave del sistema de prevención. “Sumamos el factor vecino a través de la alarma comunitaria del 911 y otros sistemas de alerta que permiten que, ante una emergencia, el aviso llegue directamente al centro de monitoreo”, afirmó, y destacó que esto mejora la información disponible para la Policía y agiliza su intervención.

La ministra resaltó la integración total de los sistemas tecnológicos y humanos. “Trabajamos con personal policial y municipal en un mismo lugar, con un mismo sistema tecnológico, donde las alarmas y la prevención a través de las cámaras están integradas en un solo espacio”.

Y concluyó: “Estamos incorporando mejor tecnología e integrando reconocimiento facial en Luján de Cuyo, que se suma al reconocimiento de patentes ampliado en toda la provincia. Esto se traduce en mejor vigilancia, más prevención y mayor capacidad de esclarecimiento de los hechos”.

La articulación de Luján con la Provincia

A su turno, el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, subrayó que la puesta en marcha del centro de monitoreo renovado es el resultado de una fuerte inversión y de una visión compartida con el Gobierno provincial, orientada a integrar tecnología, prevención y respuesta rápida, con el objetivo de mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos.

Allasino destacó la ampliación del sistema de alarmas comunitarias en el departamento: “Hoy tenemos más de 128 barrios incorporados, lo que representa más de 10.000 viviendas que pueden comunicarse directamente con el centro de monitoreo ante una emergencia”.

El jefe comunal explicó que esta integración permite anticipar la respuesta de las fuerzas de seguridad. “Con la ubicación exacta del hecho, podemos activar la cámara más cercana y tanto la Policía como Tránsito municipal saben qué está pasando incluso antes de llegar”.

Agregó que también se incorporaron cámaras personales en los agentes para garantizar transparencia y registro de los procedimientos.

Asimismo, destacó las innovaciones en espacios públicos y paradas de transporte: “Estamos desarrollando una prueba piloto con paradas de colectivo conectadas, con intercomunicadores y cámaras, para que una persona pueda comunicarse directamente con el centro de monitoreo sin necesidad de usar su teléfono”.

Además, remarcó que el sistema requirió “una integración tecnológica muy robusta y una inversión superior a los 2.000 millones de pesos”.

Por último, Allasino puso en valor la coordinación institucional. “Todo lo que instalamos fue pensado para hablar el mismo idioma tecnológico que la Policía de Mendoza. Nosotros brindamos las herramientas y quienes intervienen son los policías".

"Estamos muy conformes con la puesta en marcha de este centro de monitoreo renovado y confiamos en que nos permitirá estar cada día un poco más seguros”, concluyó.

Sobre la ampliación

La obra de ampliación incluyó adecuaciones edilicias, incorporación de equipamiento tecnológico y cambios operativos que fortalecen la vigilancia en tiempo real y la coordinación de emergencias. Entre los principales avances se destaca la conexión directa de las alarmas comunitarias al sistema 911, lo que reduce significativamente los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Actualmente, la provincia cuenta con 14 centros de monitoreo, de los cuales ocho funcionan de manera integrada con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Se trata de los centros ubicados en General Alvear, Lavalle, Godoy Cruz, Capital, Guaymallén, Valle de Uco y la Zona Este, con sede en Junín, que operan de forma conjunta para centralizar la vigilancia, coordinar despachos policiales y responder con mayor rapidez ante hechos delictivos.