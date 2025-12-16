16 de diciembre de 2025 - 19:20

La emotiva despedida a una perra de seguridad que se jubiló tras diez años de servicio

El último día de patrulla de la can fue compartido en TikTok y conmovió a miles de usuarios, que celebraron su retiro y destacaron el cariño y respeto que se ganó entre sus compañeros.

Por Manuel Ferreyra

Los perros no solo ocupan un lugar central en las familias, sino que en muchos casos también cumplen un rol fundamental como compañeros de trabajo. Este es el caso de Peki, una perra que durante diez años formó parte activa de los servicios de seguridad de una empresa y que recientemente fue homenajeada en su merecida jubilación.

La emotiva despedida fue compartida en TikTok por Edison, quien mostró cómo fue el último día de trabajo del animal. El video no tardó en viralizarse y logró emocionar a miles de usuarios. Peki participó durante años en patrullas de seguridad, ganándose no solo el cariño de todos sus compañeros, sino también un profundo respeto por su labor y compromiso.

Con el objetivo de que pudiera disfrutar de una nueva etapa de descanso, la empresa decidió que había llegado el momento de decir adiós. “Es para informarle que esta es la última patrulla de la can Peki”, expresó Edison en el video, antes de lanzar un comunicado especial para que todos los compañeros escucharan: “Peki acaba de terminar su último servicio de patrulla”.

Visiblemente emocionado, agregó: “A partir de ahora comienza su retiro. Gracias por todos estos años de trabajo”. A pesar de los intentos por contener las lágrimas, la emoción se hizo presente entre todos los presentes. Entre caricias y gestos de amor, Peki fue despedida antes de comenzar su nueva vida fuera del servicio activo.

El video alcanzó casi un millón de reproducciones y acumuló miles de comentarios celebrando la trayectoria de la perra. “Llorando por Peki”, “feliz retiro”, “todos amamos a Peki”, “se nota que le querían mucho” y “ojalá descanse y pase sus últimos años llena de paz y amor” fueron algunos de los mensajes que reflejaron el impacto de esta historia y el reconocimiento a una trabajadora de cuatro patas que dejó huella.

