Si tu perro duerme pegado a vos o encima tuyo, esto es lo que realmente está tratando de decirte

Aunque parece un gesto casual, en realidad tiene una explicación emocional profunda y está relacionado con tres factores principales. Entre ellos, el vínculo.

La mayoría de las personas que tienen un perro como mascota han dormido acurrucados o pegados a su cuerpo como un gesto de cariño o costumbre. No obstante, a pesar de que pueda parecer una simple acción, tiene una explicación emocional más profunda y está directamente relacionada con el vínculo y la confianza que el animal construye con su dueño.

Especialistas en comportamiento canino señalan que estos animales utilizan el contacto físico como un lenguaje emocional: dormir sobre alguien no es una elección aleatoria, sino consciente de cercanía y seguridad. Entender esa señal permite reconocer cuándo se trata de apego, de necesidad de contención o de ansiedad, mejorando la convivencia y el bienestar del animal.

Qué sienten los perros cuando duermen pegados a su dueño La veterinaria y especialista en comportamiento canino, Dr. Leslie Sinn, explicó en PetMD que “dormir pegados permite a muchos perros sentirse seguros. El contacto con su persona de referencia reduce la ansiedad y les transmite estabilidad emocional”.

Perros Esto significa dormir con los perros, según una veterinaria. Web Cuando un perro elige dormir encima o muy cerca de su tutor -especialmente si lo hace todas las noches- suele expresar confianza profunda y necesidad de cercanía. Sinn agrega que este comportamiento también puede provenir de patrones de manada.

“En la naturaleza, los perros duermen juntos para conservar calor, protegerse y reforzar la cohesión social. Muchos mantienen ese patrón en el hogar humano”.

Cómo saber qué está sintiendo tu perro cuando duerme pegado a vos Si su cuerpo está relajado, respira parejo y busca acomodarse cerca: se siente seguro y busca conexión afectiva.

Si presiona su cuerpo contra vos con fuerza o no se despega durante la noche: puede estar buscando protección o contención emocional.

Si duerme encima tuyo de manera rígida o hiperalerta: podría estar estresado o intentando “vigilar” su entorno.

Si cambia de postura muchas veces y se acomoda siempre encima tuyo: puede estar manifestando ansiedad o dependencia.