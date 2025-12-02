2 de diciembre de 2025 - 15:42

Si tu perro duerme pegado a vos o encima tuyo, esto es lo que realmente está tratando de decirte

Aunque parece un gesto casual, en realidad tiene una explicación emocional profunda y está relacionado con tres factores principales. Entre ellos, el vínculo.

IMAGEN SOLA (6)
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La mayoría de las personas que tienen un perro como mascota han dormido acurrucados o pegados a su cuerpo como un gesto de cariño o costumbre. No obstante, a pesar de que pueda parecer una simple acción, tiene una explicación emocional más profunda y está directamente relacionada con el vínculo y la confianza que el animal construye con su dueño.

Leé además

Superó el cáncer y conmovió a todo el mundo.

Su perro venció al cáncer y convirtió las calles en una fiesta emotiva: más de 14 millones de vistas en TikTok

Por Redacción
Trabajos en calle Reconquista mantendrán cortado el tránsito oeste-este durante 60 días por la remodelación del entorno de la Terminal.Foto: José Gutierrez / Los Andes

Corte de tránsito por las obras en la Terminal: qué cambios habrá durante los próximos 60 días

Por Redacción Sociedad

Especialistas en comportamiento canino señalan que estos animales utilizan el contacto físico como un lenguaje emocional: dormir sobre alguien no es una elección aleatoria, sino consciente de cercanía y seguridad. Entender esa señal permite reconocer cuándo se trata de apego, de necesidad de contención o de ansiedad, mejorando la convivencia y el bienestar del animal.

Qué sienten los perros cuando duermen pegados a su dueño

La veterinaria y especialista en comportamiento canino, Dr. Leslie Sinn, explicó en PetMD que “dormir pegados permite a muchos perros sentirse seguros. El contacto con su persona de referencia reduce la ansiedad y les transmite estabilidad emocional”.

Perros
Esto significa dormir con los perros, seg&uacute;n una veterinaria.

Esto significa dormir con los perros, según una veterinaria.

Cuando un perro elige dormir encima o muy cerca de su tutor -especialmente si lo hace todas las noches- suele expresar confianza profunda y necesidad de cercanía. Sinn agrega que este comportamiento también puede provenir de patrones de manada.

“En la naturaleza, los perros duermen juntos para conservar calor, protegerse y reforzar la cohesión social. Muchos mantienen ese patrón en el hogar humano”.

Cómo saber qué está sintiendo tu perro cuando duerme pegado a vos

  • Si su cuerpo está relajado, respira parejo y busca acomodarse cerca: se siente seguro y busca conexión afectiva.
  • Si presiona su cuerpo contra vos con fuerza o no se despega durante la noche: puede estar buscando protección o contención emocional.
  • Si duerme encima tuyo de manera rígida o hiperalerta: podría estar estresado o intentando “vigilar” su entorno.
  • Si cambia de postura muchas veces y se acomoda siempre encima tuyo: puede estar manifestando ansiedad o dependencia.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así está la actividad y la alerta en el volcán Planchón-Peteroa, a dos meses de la alerta que preocupó a todos

Así está la actividad y la alerta en el volcán Planchón-Peteroa, a dos meses del aviso que preocupó a todos

Por Ignacio de la Rosa
Docentes: consultá las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos.

Docentes: conocé las fechas del Bono de Puntaje 2025, consultas y reclamos

Por Redacción Sociedad
1 de cada 4 argentinos utiliza IA para planificar sus viajes.

Cómo usar la IA para planificar las vacaciones: gastos, actividades y claves para las mejores respuestas

Por Bernarda García Centurión
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del martes 2 de diciembre

Por Redacción Sociedad