Una comedia navideña sobre una expareja y su perro deprimido es furor en Prime Video

La película es la típica historia de víspera de fiestas pero con unos giros que elevan al filme protagonizado por Charlie Cox y Zooey Deschane.

La nueva comedia Navideña de Prime video.

“Merv” es la película, dirigida por Jessica Swale y protagonizada por Charlie Cox y Zooey Deschanel. El elenco se completa con Chris Redd y Patricia Heaton, mientras que la producción reúne a Matthew Baer, Roma Downey, Kerri Hundley y Kai Raka.

De qué trata la nueva película de Prime Video

La historia sigue a Anna y Russ, una expareja que mantiene el contacto por la custodia compartida de su perro, Merv. Cuando el animal deja de hacer todo lo que le gustaba y es diagnosticado con depresión, Russ decide llevarlo a Florida para intentar que recupere el ánimo.

Embed - Merv - Official Trailer | Prime Video

El viaje se convierte en un giro inesperado cuando Anna aparece en el destino sin previo aviso. Obligados a convivir durante varios días, los protagonistas empiezan a revisar los motivos de su separación, mientras la recuperación del perro funciona como espejo emocional del duelo que ambos todavía atraviesan.

Un perro como motor emocional de la historia

Gus, el perro que interpreta a Merv, es el verdadero corazón de la película. Según contó Cox a People, el animal tiene “una cara que parece sonreír o ponerse triste”, lo que lo vuelve clave en las escenas más sensibles. Su mejora acompaña el proceso de reconciliación de la pareja y empuja la trama hacia el reencuentro.

“Merv” apuesta por el tono ligero clásico del género, pero también aborda los vínculos rotos, la convivencia forzada y el impacto de una ruptura en todos los integrantes de una “familia”, incluyendo a las mascotas. El destino tropical de Florida funciona como escenario de transición para que Anna y Russ vuelvan a acercarse lejos de su rutina.

