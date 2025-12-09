Todo listo para la Comedia Municipal 2025: el estreno es este jueves en el teatro Quintanilla

La Ciudad de Mendoza se prepara para despedir el año con un acontecimiento teatral que, como cada diciembre, promete dejar huella. Este jueves 11 de diciembre, a las 21.30, el teatro Quintanilla estrenará “La oposición de Marte ”, obra seleccionada para la 21° edición de la Comedia Municipal Cristóbal Arnold. Con más de dos décadas de trayectoria, esta iniciativa se consolida temporada tras temporada como una plataforma para la experimentación y el talento del arte escénico local.

Al igual que en los últimos años (con las puestas "Podrido" y " Por fin la noche "), la pieza es de pura cepa mendocina, ya que fue escrita por Mau Funes y cuenta con la dirección de Alejandro Conte. El espectador se encontrará con un tono vibrante: una mezcla de thriller, humor negro, melodrama y poesía, apoyada en un elenco joven y en una puesta en escena que juega con la imaginación, el movimiento y los artificios propios del lenguaje teatral. La trama, a su vez, está atravesada por la búsqueda de identidad de sus tres jóvenes protagonistas.

Luego de la primera función, la comedia seguirá en cartelera los días 12, 13, 14, 18 y 19 de diciembre, siempre a las 21.30, en el teatro Quintanilla, ubicado en el subsuelo de la plaza Independencia. Las entradas tienen un valor general de $10.000 y pueden conseguirse por Entradaweb.com.ar o en la boletería de la sala. Luego del cierre del 2025, el elenco retomará nuevas funciones en enero.

Tres primos hermanos, o algún vínculo parecido (en la piel de los jóvenes actores María Franca Amato, Antón Deputat y Franco Crosta), vuelven a verse después de años. La excusa es la muerte de la tía de uno de ellos, pero esa noticia es apenas el umbral. A medida que avanza la obra, lo que parecía una reunión forzada se convierte en una exploración de viejas heridas, silencios incómodos, deseos difíciles de nombrar y un secreto familiar capaz de alterar para siempre la identidad de los protagonistas.

Alejandro Conte explica que el punto de partida, insólitamente, fue un fenómeno astrológico real: la oposición de Marte. “Es la excusa para ir contando una historia que necesita estallar -dice-. Un encuentro que se debía dar sí o sí, una verdad familiar escondida que funciona casi como una tragedia griega”, explica el director la Comedia Municipal 2025 intentando no “spoilear” la obra.

Ambientada en los años ‘90, la puesta recupera también los ecos de una época marcada por la información fragmentada, los mitos urbanos y la convivencia entre lo cotidiano y lo extraordinario. Conte lo vincula a uno de los temas centrales del relato: “El tema de la identidad y los desaparecidos está desde el minuto cero, pero desde un lugar inocente y tierno, con la torpeza propia de dos adolescentes tardíos".

"Hay algo del destino, de lo inevitable que el fenómeno astronómico potencia. Como si el universo conspirara para obligar a estos personajes a enfrentarse entre sí y con la verdad”, sentencia el director.

Humor negro, coreografías y dos seres que aflojan la tensión

Aunque la obra recorre temas densos -identidad, desaparición, memoria, violencia y mandatos-, la puesta de Ale Conte (quien ya había dirigido la Comedia Municipal en el 2006 con “La Nona”) le imprime un tono juguetón, a veces absurdo, otras veces tierno.

Los Koken, interpretados por Clara Furlán de Paz y Agustín Díaz, funcionan como bisagras: entran y salen de escena manipulando objetos, moviendo escenografías, bajando el tono cuando la tragedia avanza demasiado.

Captura de pantalla 2025-12-09 162600 Alejandro Conte, director de la puesta. Foto: Gentileza Muncipalidad de Mendoza.

“Son como personajes de Wes Anderson”, describe Conte. “Su aparición permite que el drama no se hunda, que respire. A veces son cómplices del público, a veces juegan con los actores. Generan un espacio donde podemos reír incluso en los momentos más duros”, asume.

La música original de Nicolás Diez, la escenografía de Susana Rivarola y los vestuarios de “Musas, ropajes teatrales” (de Licia Kühne y Melisa Lara) completan un trabajo donde lo visual y lo sonoro aportan densidad, atmósfera y una estética marcada por los tonos noventosos.

Síntesis de la Comedia Municipal 2025

Es la historia de tres primos hermanos reunidos por la muerte de la madre de uno de ellos, después de muchos años de no verse. En este encuentro reaparecen historias de su infancia que los persiguen hasta el presente. Signados por un evento astronómico se va develando en tono casi melodramático y con tintes de thriller policial una historia sobre la identidad.

El entretejido familiar y los secretos bien guardados se van deshilvanando en una trama de aparentes desencuentros donde estos seres surfean deseos confusos, miedos y hasta la idea de cometer un crimen.