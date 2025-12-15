15 de diciembre de 2025 - 20:36

Una jubilada de 64 años envenenó a sus diez perros y luego se suicidó: investigan la causa

La mujer fallecida tuvo una llamada telefónica con su hermana antes de la inesperada decisión. Esta útima fue quien la encontró muerta en su domicilio.

La jubilada envenenó primero a sus diez perros antes de quitarse la vida.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una jubilada de 64 años mató con veneno a sus diez perros y luego se quitó la vida en Mar del Plata, en un trágico suceso que conmocionó a la ciudad balnearia. Antes de tomar la drástica decisión, la mujer tuvo una llamada con su hermana.

El hecho ocurrió este lunes en una vivienda del barrio Parque Hermoso. Según las primeras averiguaciones, la fallecida mantuvo comunicación vía telefónica con su hermana previo a lo sucedido. Tras ello, la hermana se dirigió al domicilio y la encontró atrincherada. Rápidamente alertó a la Policía.

Los efectivos de la subcomisaría Parque Hermoso acudieron al lugar de la tragedia y encontraron a la mujer fallecida en el interior del inmueble. A su vez, el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia le realizó prácticas de reanimación cardiopulmonar, aunque sin éxito alguno.

El fiscal Alejandro Pellegrinelli intervino en el caso y caratuló la investigación como “Averiguación causales de muerte”, al tiempo que los animales murieron como consecuencia de las intoxicaciones.

