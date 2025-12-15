Mascotas: 5 razas de perros pequeños ideales para departamentos, según veterinarios

Vivir en un departamento no impide tener perros , siempre que se elija una raza con temperamento tranquilo y buena adaptación a espacios reducidos. Veterinarios y especialistas en comportamiento canino señalan que ciertos perros pequeños se ajustan mejor a la vida urbana y a rutinas más calmadas.

El Bulldog Francés es una de las razas más recomendadas para vivir en departamentos. Tiene un carácter calmo , ladra poco y disfruta pasar tiempo cerca de sus dueños.

No necesita ejercicio excesivo y se adapta bien a rutinas urbanas. Prefiere paseos cortos y largos momentos de descanso , lo que lo convierte en un compañero ideal para espacios chicos.

El Pug es un perro pequeño con una personalidad muy sociable . Le encanta estar dentro de casa y suele seguir a sus humanos por todos los ambientes.

Veterinarios destacan su bajo nivel de actividad y su facilidad para adaptarse a departamentos. Eso sí, requiere control del peso y cuidados con el calor .

Shih Tzu: tranquilo y compañero

El Shih Tzu se caracteriza por su temperamento equilibrado y su escasa necesidad de ejercicio intenso. Es un perro que disfruta del confort del hogar.

Se lleva bien con personas de todas las edades y tolera bien la soledad moderada. Es ideal para quienes buscan un perro afectuoso pero no demandante.

Bichón Frisé: alegre y silencioso

El Bichón Frisé es pequeño, activo pero controlable, y muy adaptable a la vida en interiores. Suele ser juguetón sin volverse destructivo.

Tiene buena convivencia en espacios reducidos y un nivel de ladrido bajo si está bien socializado. Además, pierde poco pelo, algo valorado en departamentos.

Chihuahua: pequeño y atento

El Chihuahua es uno de los perros más pequeños del mundo y se adapta fácilmente a departamentos. Es muy apegado a su dueño y disfruta de rutinas predecibles.

Aunque puede ser algo alerta, con socialización adecuada se vuelve equilibrado. Su tamaño facilita el manejo y el ejercicio diario dentro del hogar.