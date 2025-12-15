Mascotas: 5 razas de perros pequeños ideales para departamentos, según veterinarios

Vivir en un siempre que se elija una raza con temperamento tranquilo y buena adaptación a espacios reducidos. Veterinarios y especialistas en departamento no impide tener perros, comportamiento canino señalan que ciertos perros pequeños se ajustan mejor a la vida urbana y a rutinas más calmadas.
Bulldog Francés: tranquilo y adaptable
El
Bulldog Francés es una de las razas más recomendadas para vivir en departamentos. Tiene un carácter calmo, ladra poco y disfruta pasar tiempo cerca de sus dueños.
No necesita ejercicio excesivo y se adapta bien a rutinas urbanas. Prefiere paseos cortos y largos momentos de
descanso, lo que lo convierte en un compañero ideal para espacios chicos.
Pug: afectuoso y hogareño
El
Pug es un perro pequeño con una personalidad muy sociable. Le encanta estar dentro de casa y suele seguir a sus humanos por todos los ambientes.
Veterinarios destacan su bajo nivel de
actividad y su facilidad para adaptarse a departamentos. Eso sí, requiere control del peso y cuidados con el calor.
Shih Tzu: tranquilo y compañero
El
Shih Tzu se caracteriza por su temperamento equilibrado y su escasa necesidad de ejercicio intenso. Es un perro que disfruta del confort del hogar.
Se lleva bien con personas de todas las edades y tolera bien la
soledad moderada. Es ideal para quienes buscan un perro afectuoso pero no demandante. Bichón Frisé: alegre y silencioso
El
Bichón Frisé es pequeño, activo pero controlable, y muy adaptable a la vida en interiores. Suele ser juguetón sin volverse destructivo.
Tiene buena convivencia en espacios reducidos y un nivel de
ladrido bajo si está bien socializado. Además, pierde poco pelo, algo valorado en departamentos. Chihuahua: pequeño y atento
El
Chihuahua es uno de los perros más pequeños del mundo y se adapta fácilmente a departamentos. Es muy apegado a su dueño y disfruta de rutinas predecibles.
Aunque puede ser algo
alerta, con socialización adecuada se vuelve equilibrado. Su tamaño facilita el manejo y el ejercicio diario dentro del hogar.