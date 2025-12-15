15 de diciembre de 2025 - 11:04

Pan árabe en sartén, la receta fácil y rápida: cómo hacerlo sin horno ni harina

Un pan árabe casero, liviano y flexible que se cocina en sartén en minutos. Recetas que no llevan harina ni necesitan horno.

Por Andrés Aguilera

El pan árabe en sartén es una alternativa práctica para quienes buscan un pan liviano, flexible y rápido, sin prender el horno ni usar harina de trigo. Esta versión se cocina en minutos, queda tierno por dentro, apenas dorado por fuera y es ideal para wraps, rellenos o para acompañar comidas con salsas.

Ingredientes necesarios

  • 1 huevo

  • 3 cucharadas de maicena

  • 2 cucharadas de yogur natural (o queso crema)

  • ½ cucharadita de polvo de hornear

  • 1 cucharadita de aceite

  • 1 pizca de sal

(Opcional: semillas de sésamo o un toque de comino para un sabor más tradicional.)

Paso a paso del pan árabe en sartén

  • Batí el huevo con la sal en un bowl hasta que se integre bien y tome algo de aire, sin necesidad de espumar demasiado.

  • Agregá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una masa suave, ligeramente espesa y sin grumos visibles.

  • Sumá el aceite y el polvo de hornear, integrando con movimientos suaves para que la mezcla mantenga aire y luego leve en la cocción.

  • Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel de cocina.

  • Volcá la mezcla y extendela formando un disco fino, similar a una tortilla, para lograr un pan flexible y parejo.

  • Cociná tapado durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.

  • Dalo vuelta con cuidado y cociná el otro lado 1 a 2 minutos más, hasta que quede apenas dorado y completamente cocido.

El resultado es un pan árabe suave y maleable, perfecto para doblar o enrollar sin que se quiebre.

Consejos para usarlo y que quede perfecto

  • Usá fuego siempre bajo, ya que la maicena se dora rápido y puede quemarse.

  • Si lo querés más flexible, cocinalo apenas y retiralo cuando aún esté pálido.

  • Para una versión saborizada, sumá semillas o especias directamente a la masa.

  • Se puede rellenar caliente, con pollo, verduras, queso o pastas untables.

Cómo servirlo

Este pan árabe en sartén es ideal para wraps, fajitas, kebabs caseros o para acompañar hummus, queso crema o palta. También se puede usar como base de un sándwich liviano y rápido.

