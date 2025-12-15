Pan árabe en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)

Batí el huevo con la sal en un bowl hasta que se integre bien y tome algo de aire, sin necesidad de espumar demasiado.

Agregá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una masa suave, ligeramente espesa y sin grumos visibles.

Sumá el aceite y el polvo de hornear, integrando con movimientos suaves para que la mezcla mantenga aire y luego leve en la cocción.

Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel de cocina.

Volcá la mezcla y extendela formando un disco fino, similar a una tortilla, para lograr un pan flexible y parejo.

Cociná tapado durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.