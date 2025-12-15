El para quienes buscan un pan árabe en sartén es una alternativa práctica pan liviano, flexible y rápido, sin prender el horno ni usar harina de trigo. Esta versión se cocina en minutos, queda tierno por dentro, apenas dorado por fuera y es ideal para wraps, rellenos o para acompañar comidas con salsas.
(Opcional: semillas de sésamo o un toque de comino para un sabor más tradicional.)
Pan árabe en sartén, la receta fácil y rápida cómo hacerlo sin horno ni harina (2)
Paso a paso del pan árabe en sartén Batí el huevo con la sal en un bowl hasta que se integre bien y tome algo de aire, sin necesidad de espumar demasiado.
Agregá la maicena y el yogur, mezclando con cuchara hasta lograr una masa suave, ligeramente espesa y sin grumos visibles.
Sumá el aceite y el polvo de hornear, integrando con movimientos suaves para que la mezcla mantenga aire y luego leve en la cocción.
Calentá una sartén antiadherente a fuego bajo, con apenas unas gotas de aceite repartidas con papel de cocina.
Volcá la mezcla y extendela formando un disco fino, similar a una tortilla, para lograr un pan flexible y parejo.
Cociná tapado durante 2 a 3 minutos, hasta que la base esté firme y la superficie pierda humedad.
Dalo vuelta con cuidado y cociná el otro lado 1 a 2 minutos más, hasta que quede apenas dorado y completamente cocido.
El resultado es un
pan árabe suave y maleable, perfecto para doblar o enrollar sin que se quiebre.
Consejos para usarlo y que quede perfecto Usá fuego siempre bajo, ya que la maicena se dora rápido y puede quemarse.
Si lo querés más flexible, cocinalo apenas y retiralo cuando aún esté pálido.
Para una versión saborizada, sumá semillas o especias directamente a la masa.
Se puede rellenar caliente, con pollo, verduras, queso o pastas untables. Cómo servirlo
Este
pan árabe en sartén es ideal para wraps, fajitas, kebabs caseros o para acompañar hummus, queso crema o palta. También se puede usar como base de un sándwich liviano y rápido.