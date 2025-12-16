Cornejo minimizó la actual Ley de Glaciares y aseguró que "Mendoza está un paso adelante" de la reforma

El gobernador Alfredo Cornejo fue tajante sobre la modificación de la Ley de Glaciares que presentó el gobierno de Javier Milei en el Congreso y calificó la norma actual de "pour la galerie " (para la galería). El mandatario aseguró que con el Código de Procedimientos Mineros , " Mendoza está un paso adelante" de la reforma que impulsa la Nación.

Juicio a Walter Bento: su defensa pidió la prescripción de 12 delitos y la absolución en el resto de los casos

Según informó oficialmente el Poder Ejecutivo , la iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente , poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental en línea con la Constitución Nacional.

A más de 15 años de su sanción, el Gobierno sostuvo que la actual normativa “presentó graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica , paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

Quienes se oponen a la modificación de esta ley temen una pérdida de protección ambiental , especialmente sobre el agua, y consideran que la norma actual es una herramienta clave de resguardo frente a actividades extractivas . Organizaciones ambientales y sectores científicos sostienen que la ley actual protege reservas estratégicas de agua dulce , fundamentales frente al cambio climático.

El gobernador Cornejo, a tono con los fundamentos del gobierno nacional, señaló este martes que " la ley está en ejecución hace 15 años y no se ha hecho ningún proyecto, porque ninguno pasa la parte interpretativa de lo que es periglaciar".

"Pero lo que ha mandado el Poder Ejecutivo ayer al Senado cumple con lo que ya hace Mendoza en sus proyectos de minería. Los manda al Ianigla, revisan el área y hacen un inventario de la zona en donde se va a intervenir", explicó el gobernador.

Entonces, sostuvo que Mendoza "está un paso adelante de esa ley porque ya lo estamos haciendo en los procedimientos del Código Minero y en las declaraciones de impacto ambiental que se han tratado y aprobado en la Legislatura, a lo largo de 2024 y 2025".

"Con lo cual, diría que ante esta modificación, Mendoza ya lo está haciendo con su legislación actual. Pero creo que viene a cubrir un vacío de interpretación", analizó Cornejo.

Entonces, arremetió contra los defensores de la Ley de Glaciares: "Y además, decir que es una ley que es pour la galerie hasta aquí, porque la verdad es que hace 15 años que se sacó y nunca se hizo el inventario de glaciares".

"Cuando no porque no se tenía presupuesto, cuando no porque no sé qué", ironizó el mandatario radical y comparó que en Mendoza se "hicieron inventarios" en "todas las declaraciones de impacto ambiental y ninguno de los proyectos está en zona glaciar".

"Nadie pretende hacer, ni minería ni ninguna otra actividad, en zona glaciares. Y en las zonas periglaciares se deben hacer los estudios convenientes para que no se perjudique al glaciar. Eso es lo que ha hecho Mendoza en sus declaraciones de impacto ambiental", completó Cornejo.

Qué dijo sobre la reforma laboral

Respecto de la reforma laboral, el mandatario consideró que se generaron muchos temores infundados alrededor de la pérdida de derechos adquiridos y sostuvo que el proyecto no plantea ese escenario.

Aseguró que “se generaron muchos fantasmas alrededor de que se iban a perder derechos adquiridos y el proyecto de ley no dice eso”, y explicó que “la iniciativa cambia varias cosas, pero tampoco es tan agresiva como la que se proponía al principio”.

Asimismo, indicó que la versión final es menos dura que las iniciales y que el Gobierno nacional realizó concesiones importantes, incluso retirando propuestas que habían sido discutidas en el Consejo de Mayo.

En ese sentido, señaló que “muchas de las propuestas creo que el Gobierno le ha hecho concesiones a la CGT, sacándole varias cosas que originalmente en el Consejo de Mayo estaban expuestas”.

En esta línea, afirmó que cualquier avance en materia de modernización laboral será positivo tanto para los trabajadores como para las pymes, a las que definió como las más afectadas por el cambio de paradigma económico y las principales generadoras de empleo.

Al respecto, sostuvo que “cualquier avance en materia de modernización laboral va a ser mejor para el trabajador y va a ser mejor para las pymes, que son las que hay que proteger, porque son las que están crujiendo en este cambio de paradigma económico”.

Desde la perspectiva mendocina, expresó su apoyo general al proyecto y destacó la necesidad de reducir la presión impositiva y laboral para fortalecer al sector pyme. En ese sentido, afirmó que “la principal protección de la pyme es que tenga menor presión impositiva y menor presión laboral, porque es la que genera empleo y la que puede dar más empleo”.

Finalmente, el Gobernador se refirió a una propuesta específica impulsada por Mendoza para fomentar el empleo joven, que no fue incorporada al texto final. Explicó que “es una propuesta específica de Mendoza para el empleo joven de menores de 30 años, que plantea que no se hagan contribuciones patronales ni sindicales el primer año”.