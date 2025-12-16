El Gobierno provincial oficializó el Presupuesto 2026 y las leyes de Avalúo e Impositiva

El gobierno provincial promulgó las leyes de Presupuesto y de Avalúo e Impositiva para el ejercicio 2026 . El gobernador Alfredo Cornejo oficializó las normas mediante los decretos 2.762, 2.763 y 2.795 , publicados en el Boletín Oficial este martes, con su firma y la del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad .

La "ley de leyes" fue aprobada el 18 de noviembre pasado, tras un rápido tratamiento en la Legislatura. El Presupuesto 2026 contempla un gasto de 5 billones de pesos , egresos totales por más de 5,6 billones y erogaciones de capital por 900 mil millones.

La ley incorpora inversiones públicas por el 14% del gasto total; ejecución de 32 obras con fondos del resarcimiento; autorización de roll over por 354 mil millones de pesos ; 140 mil millones para las Etapas III y IV del Metrotranvía ; 100 mil millones para el Tren de Cercanías ; y 73 mil millones para infraestructura educativa.

En cuanto a Avalúo e Impositiva , ambas normativas mantienen la estructura de los principales tributos provinciales, actualizan rangos por inflación e incorporan reducciones en diversas alícuotas, con el objetivo de aliviar la carga fiscal sobre los sectores productivos y los contribuyentes cumplidores.

Respecto al impuesto a los Ingresos Brutos, se conservarán las tres alícuotas vigentes (reducida, general e incrementada), con aumentos de rangos por inflación del 2%, 3% y 4%, respectivamente.

Además, se aplicarán bajas de 0,25% en actividades como la primaria, minería, industria manufacturera, gastronomía y hotelería, lo que beneficiará alrededor de 2.300 contribuyentes.

El Impuesto a los Sellos propone continuar con la reducción progresiva de la alícuota general, que descenderá al 1% en 2026, implicando una baja del 20% respecto del año anterior.

El plan prevé la eliminación total del impuesto en 2030. También se disminuirá en 0,25 puntos la tasa para transferencias de inmuebles, vehículos y maquinaria agrícola.

Impuesto Automotor

En el Impuesto Automotor se mantendrán las alícuotas y se actualizarán los valores conforme a la tabla de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA). Se incorporará un Pago Único Liberatorio para motovehículos y vehículos antiguos, que permitirá cancelar definitivamente el tributo.

Este régimen especial estará disponible para motos con un avalúo de hasta $10 millones y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick-ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

“Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales”, indica la ley.

Cabe recordar que la ley impositiva 2025 ya había eximido del pago a los vehículos modelo 2000 o anteriores. Con esta nueva medida, el Gobierno amplía la exención a modelos de los últimos 20 años. Por otra parte, los vehículos híbridos y eléctricos mantendrán un descuento del 50%, siempre que no registren deudas previas.

Impuesto Inmobiliario

Para el Impuesto Inmobiliario, se implementará un sistema de valuación masiva mediante inteligencia artificial, alineado con la Ley de Ordenamiento Territorial. Este mecanismo permitirá actualizar los valores de inmuebles urbanos, rurales e intermedios con criterios más precisos y homogéneos.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, explicó que el impuesto tiene dos componentes: el valor de la tierra y el valor de la mejora. En zonas urbanas, la actualización a valores de mercado ya se aplicó en los últimos dos años. El objetivo ahora es extender este criterio a las tierras rurales.

“Incorporamos mejoras no declaradas de la zona urbana a las bases imponibles y lo que pretendemos hacer el año que viene es actualizar a valor de mercado las propiedades rurales”, afirmó.

Fayad señaló que la ley de Avalúo vigente consideraba valores “de hace 30 años”, lo que provocaba distorsiones en áreas rurales hoy altamente cotizadas. Mencionó como ejemplo zonas del Valle de Uco que tributan menos que otras de menor valor de mercado.

Además, se actualizan tasas retributivas y se eliminan aquellas obsoletas o duplicadas para simplificar el esquema tributario. El proyecto también incorpora modificaciones al Código Fiscal, incluyendo exenciones para inmuebles desposeídos de manera ilegítima.

La ley mantiene los beneficios para contribuyentes cumplidores, con descuentos de entre el 5% y el 20%, según el nivel de cumplimiento y la anticipación en los pagos.