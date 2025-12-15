Diputados citó a sesión para debatir el miércoles el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados convocó a una sesión solicitada por la Libertad Avanza para el próximo miércoles, que tendrá como tema central el proyecto de Presupuesto 2026 que proyecta una inflación del 10,4% anual y un crecimiento de la economía del 5% del PBI.

Martín Menem repartió los lugares para las comisiones de Diputados y crece la tensión con Provincias Unidas

El dato de inflación de noviembre según el Indec no refleja el gasto del presupuesto de las familias

El oficialismo decidió convocar a esa sesión a fin de poder aprobar en la madrugada del jueves el Presupuesto, y poder así girarlo al Senado con el fin de que se pueda sancionar antes de fin de año, revelaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas .

El oficialismo quiere tratar, junto a la ley de Presupuesto , los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas publicas y la estabilidad del valor de la moneda.

El pedido de sesión especial para el miércoles a las 14 fue realizado por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni , luego de las reuniones que mantuvieron el oficialismo, funcionarios, y diputados dialoguistas para consensuar el proyecto de Presupuesto.

Asistieron a esas reuniones, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem , el ministro del Interior Diego Santilli , el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el secretario de Hacienda Carlos Guberman.

Se trata del primer presupuesto del gobierno de Javier Milei que se va a tratar desde su asunción, ya que se administra el país con la ley sancionada en el 2022, que fue prorrogada en dos ocasiones.

Ahora con el nuevo mapa de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es primera minoría con 95 diputados, ya cuenta con mas posibilidades de votar esta ley clave ya que necesita de 34 diputados, que serán aportados por el interbloque del PRO-UCR-MID con 22 legisladores, 7 de Innovación Federal, y seis de bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

De esta manera, el oficialismo dará el primer paso en la sesión especial del miércoles pero deberá esperar hasta el 29 o 30 de diciembre para aprobarlo en el Senado.

DETALLES

El proyecto que quiere votar el Gobierno contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,4 % anual, y del 14% interanual. El proyecto enviado al Congreso estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y los recursos 148, 2 billones de de pesos, y un superávit del 1.5 del PBI.

El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros. El proyecto contempla aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, que monopolizaron el debate parlamentario con las leyes impulsadas por la oposición y vetadas por el Gobierno.

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.