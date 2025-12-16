Juicio a Walter Bento: su defensa pidió la prescripción de 12 delitos y la absolución en el resto de los casos

El juicio por corrupción contra Walter Bentoatraviesa su etapa final con los alegatos de su defensa, que comenzaron en la audiencia de este martes en Tribunales Federales y se extenderán hasta el viernes. El abogado Mariano Fragueiro Frías planteó la prescripción de 12 delitos y adelantó que solicitarán la absolución en el resto de las acusaciones que pesan sobre el exjuez federal.
El exmagistrado está acusado de liderar una asociación ilícita que habría operado en 15 hechos de cohecho, además de cometer presuntamente lavado de activos y enriquecimiento ilícito, vinculados a esa actividad espuria.
Su defensa le anticipó al Tribunal Oral Federal Nº 2, liderado por la jueza Gretel Diamante, que pedirá la "absolución" en todos los hechos, pero particularmente plantearon que hay 12 delitos que prescribieron en el transcurso del juicio.
Fragueiro sostuvo que 12 casos de delitos de abuso de autoridad y desobediencia judicial, habrían prescripto el pasado 8 de noviembre, cuando se cumplieron 2 años de la destitución de Bento como titular del Juzgado Federal Nº 1. "12 hechos menos indefectiblemente porque ha transcurrido el plazo de prescripción", sostuvo el abogado.
Entonces, advirtió que el Ministerio Público Fiscal, a cargo de los doctores Dante Vega y María Gloria André, tardó 6 meses en alegar durante este año y "si hubiera dado un alegato más concreto, no hubiera pasado esto; los dejaron prescribir".
Para argumentar este planteo, la defensa compartió una resolución del propio TOF Nº2 que data del 8 de abril de 2024. Allí las juezas le respondían un recurso a los abogados que aclaraba que, a partir de la destitución de Bento, se lo consideró como un ciudadano que "no ejerce funciones jurisdiccionales, ni percibe salarios, ni goza de otras inmunidades o prerrogativas propias de la actividad judicial”.
Es decir, los delitos no prescriben sobre los funcionarios públicos en ejercicio, pero sí sobre los ciudadanos, sostuvo Fragueiro. "No había ninguna duda. El propio tribunal se encargó de esclarecer esta situación”, manifestó.
Los delitos "prescriptos" que plantearon
Delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí, (art. 55 del C.P). Entre los casos que mencionó Fragueiro se encuentra la omisión de entregar el teléfono celular, el “supuesto vaciamiento de la caja de seguridad y la nota dirigida al Juez” y la negativa a entregar documentos de viaje.
Delito de desobediencia de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí (artículo 239, 54 y 55 del Código Penal), en calidad de autor (art. 45 del Código Penal), por los casos de la omisión de entregar el teléfono celular y la no entrega de los documentos de viaje.
Fragueiro aseguró que “los 248 tienen una pena máxima de 2 años, por lo cual están todos prescriptos”. El abogado señaló que el MPF "apostó a la confusión" con su extendido alegato y deslizó que si no son reconocidos como prescriptos en este juicio, ocurrirá en Casación o en la Corte Suprema de Justicia.
El largo listado de delitos que pesan sobre Walter Bento
Al cierre de sus alegatos, la Fiscalía le solicitó al TOF Nº 2 que declare la responsabilidad penal de Walter Bento por la comisión del delito de:
Asociación ilícita en carácter de jefe. (Penas de 5 a 10 años de prisión)
Cohecho pasivo agravado por 11 hechos en calidad de autor, todos en curso real entre sí (art. 55 PP) por los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13 y 15. (Penas de 4 a 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua)
Prevaricato en calidad de autor en relación con los casos número 2, 3, 5, 7 y 9. (Penas de 3 a 15 años de prisión)
Omisión y retardo de justicia en relación al caso número 8, en calidad de autor. (Inhabilitación absoluta del ejercicio)
Delito de enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal, en calidad de autor. (Penas de 2 a 6 años de prisión).
Lavado de activos de origen ilícito agravado por haber sido cometido como miembro de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y como funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funciones, en calidad de autor. (Penas de 3 a 10 años de prisión).
Falsedad ideológica por dos hechos en concurso real entre sí y en grado de coautor. (Penas de uno a 6 años de prisión).
Abuso de autoridad por 10 hechos en calidad de autor en concurso real entre sí. (Penas de un mes a dos años de prisión e inhabilitación)
Desobediencia respecto de una orden emanada de autoridad judicial por 2 hechos en concurso real entre sí, en calidad de autor, por la omisión de entregar su teléfono celular y por la no entrega de documentos de viaje. (Penas de 15 días a un año de prisión)
Ocultamiento de un objeto destinado a servir como prueba, en calidad de autor, por la omisión de entregar el teléfono celular. (Penas de un mes a 4 años de prisión).