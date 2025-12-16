El peronismo ya tiene sus candidatos para las elecciones en seis departamentos: quiénes son

En medio de nuevas tensiones con el kirchnerismo local , el sector de los intendentes del PJ empezó a mostrar las listas de candidatos para las elecciones municipales del 22 de febrero y buscará confirmarlas en un congreso partidario que se realizará el sábado .

La tarea de armar esas listas había quedado en manos de un grupo acotado de congresales, ad referendum del pleno del Congreso del PJ, que tiene 137 integrantes . Esta decisión despertó la interna peronista otra vez, como había ocurrido en la previa del acuerdo de candidaturas para las elecciones del 26 de octubre .

Aunque aquella vez al final hubo lista de unidad , las aguas volvieron a agitarse ante la necesidad de consagrar a los candidatos a concejales para los comicios en San Rafael, Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia .

Hay que recordar que los intendentes de estas comunas, todos opositores , optaron por desdoblar la elección municipal de la provincial, que se realizó en conjunto con la de legisladores nacionales.

En el PJ, el kirchnerismo no presentó ninguna lista y hay quienes sospechan que podría retomar la idea de "ir por afuera" a la elección del 22 de febrero. Es decir, con otro sello partidario .

Pero lo cierto es que el grupo que comanda la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti todavía no ha tomado una decisión al respecto. "Obviamente está todo mal, no estamos de acuerdo con el método de elección de candidatos e iremos al congreso a plantear postura", adelantaron en este bando.

Los candidatos del peronismo

El 22 de febrero se renovará la mitad de los integrantes de los concejos deliberantes de San Rafael, Maipú, Luján, Santa Rosa, La Paz y Rivadavia.

En Luján, Maipú y San Rafael se votarán seis concejales: en Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, cinco. Además, San Rafael votará ese mismo día a los 24 convencionales que tendrán a su cargo la elaboración de una nueva carta orgánica municipal.

Los nuevos ediles asumirán en mayo del año próximo.

En los cuatro departamentos que gobierna el PJ, los intendentes colocaron como primeros candidatos a funcionarios municipales.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destefanis, tomó la delantera y presentó la nómina completa de postulantes este lunes. La actual secretaria de Gobierno Magdalena Ascurra liderará la lista, seguida por Leonardo Saile , Hernán Dubé, Soledad Navarro y Cintia González. Hasta los candidatos suplentes anunció la jefa comunal: Alan Giménez, Natalia Gago y Bruno Marzonetto.

A la par, en el PJ ventilaron los nombres de los otros cabezas de lista que impulsan los jefes comunales. El intendente de Maipú, Matías Stevanato, postulará a Emiliano Salei, director de Promoción Deportiva del municipio.

Por su lado, desde el municipio de San Rafael nominarán como primer concejal a Francisco Perdigues, director de auditoría de la comuna. En Perdigues, el intendente Omar Félix depositó la responsabilidad de armar el proyecto de autonomía municipal.

Por su lado, el intendente de La Paz, Fernando Ubieta, definió que la lista del PJ sea liderada por Alberto Roza, secretario de Gobierno del municipio.

El bando de los intendentes también eligió a los cabezas de listas para los municipios que no controla.

La abogada Pamela Ochoa, quien no ha tenido ningún cargo público hasta ahora, será la principal propuesta del PJ en Rivadavia, mientras que Germán Kemmling, exfuncionario del área educativa y de la ANSES, será el primer candidato en Luján.