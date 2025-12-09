Uno por uno: cómo votaron los senadores en el proyecto minero PSJ cobre mendocino

El proyecto de ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino fue aprobado este martes tras un extenso debate.

Luego de un extenso debate y de la votación en la Cámara de Senadores, este martes se aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.

El proyecto enviado por el gobernador, Alfredo Cornejo, recibió 29 votos a favor y 6 en contra con solo una abstención, dando cuenta del respaldo de los senadores provinciales al proyecto minero.

Cómo votaron los senadores Respecto de PSJ, Cambia Mendoza contó con el apoyo del bloque del PRO y, sorpresivamente, de una parte del peronismo.

Entre los que apoyaron el proyecto, se encuentran 18 senadores de Cambia Mendoza, 5 de La Unión Mendocina, un senador del Partido Demócrata y 5 senadores peronistas que sorprendieron al votar a favor.

Votaron a favor Mario Ana (CM)

Marcelino Iglesias (CM)

Ángela Floridia (CM)

Yamel Ases (CM)

Alejandro Diumenjo (CM)

Walther Marcolini (CM)

Abel Freidemberg (CM)

María Galiñares (CM)

Jésica Laferte (CM)

Natacha Eisenchlas (CM)

Sergio Márquez (CM)

Claudia Najul (CM)

Fernanda Sabadín (CM)

David Sáez (CM)

Oscar Sevilla (CM)

Gustavo Soto (CM)

Mariana Zlobec (CM)

María Laura Sainz (CM)

Adriana Cano (PJ)

Mauricio Sat (PJ)

Pedro Serra (PJ)

Alejandra Barro (PJ)

Mercedes Derrache (PJ)

Armando Magistretti (PD)

Gabriel Pradines (LUM)

Valentín González (LUM)

Ariel Pringles (LUM)

Marcos Quattrini (LUM)

Martín Rostand (LUM) Votaron en contra Mientras que los que votaron en contra hay 4 senadores peronistas, uno de La Unión Mendocina y uno del Partido Verde.

Olga Cristina Gómez (PJ)

Félix González (PJ)

Helio Perviú (PJ)

Gerardo Vaquer (PJ)

Flavia Manoni (LUM)

Dugar Chappel (PV) Abstención Únicamente el senador Duilio Pezzutti se abstuvo de votar.