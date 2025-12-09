Uno por uno: cómo votaron los senadores en el proyecto minero PSJ cobre mendocino

Luego de un extenso debate y de la votación en la Cámara de Senadores, este martes se aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
Luego de un extenso debate y de la votación en la Cámara de Senadores, este martes se aprobó de manera definitiva la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación minera de PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata.
El proyecto enviado por el gobernador, Alfredo Cornejo, recibió 29 votos a favor y 6 en contra con solo una abstención, dando cuenta del respaldo de los senadores provinciales al proyecto minero.
Respecto de PSJ, Cambia Mendoza contó con el apoyo del bloque del PRO y, sorpresivamente, de una parte del peronismo.
Entre los que apoyaron el proyecto, se encuentran 18 senadores de Cambia Mendoza, 5 de La Unión Mendocina, un senador del Partido Demócrata y 5 senadores peronistas que sorprendieron al votar a favor.
Mientras que los que votaron en contra hay 4 senadores peronistas, uno de La Unión Mendocina y uno del Partido Verde.
Únicamente el senador Duilio Pezzutti se abstuvo de votar.