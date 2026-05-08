Activá crece en el sur provincial con la incorporación de exmilitantes del Partido Libertario

El espacio político Activá continúa ampliando su armado en el sur provincial y sumó en los últimos días a dirigentes y militantes que hasta hace poco integraban el Partido Libertario de General Alvear .

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El movimiento se da en medio del proceso de consolidación partidaria que impulsa este sector dentro del frente Cambia Mendoza , con el objetivo de obtener la personería jurídica y competir electoralmente el próximo año.

La incorporación de referentes libertarios alvearenses marca un nuevo paso en el crecimiento político de Activá, un espacio surgido en 2021 con fuerte impronta empresarial y que hoy ya forma parte tanto del gobierno de Alfredo Cornejo como de la gestión municipal encabezada por el intendente Alejandro Molero .

Actualmente, el sector tiene presencia en áreas clave del Ejecutivo comunal con Eduardo Pérez Belmonte al frente de la Contaduría General, Nelson Álvarez en la Dirección de Rentas y Guillermo Modón como secretario de Desarrollo. Además, Emilce Jacobchuck se incorporó al Concejo Deliberante para el periodo legislativo 2026-2030.

El referente de Activá de General Alvear, Andrés Vavrik junto con la concejal y dirigente del espacio, Emilce Jacobchuck.

Desde el espacio destacan que el objetivo es seguir creciendo territorialmente y ampliar la base política del sector. En ese marco, el referente de Activá en General Alvear, Andrés Vavrik, confirmó el desembarco de exintegrantes del Partido Libertario y sostuvo que el armado continúa sumando adhesiones.

“Somos un partido en formación que estamos en la etapa de juntar afiliaciones y lo llevamos de la mano con la gestión también porque estamos dentro de Cambia Mendoza y estamos trabajando en el gobierno”, señaló.

Además, remarcó que “lo más trascendente de este último tiempo es que se han incorporado con nosotros un grupo grande de emprendedores que pertenecían al Partido Libertario”.

Vavrik aseguró que entre ambos espacios existía una cercanía ideológica previa y que ahora esa relación comenzó a materializarse políticamente. “Siempre compartimos muchas ideas y mucha forma de ver la realidad, y ahora la hemos podido materializar”, afirmó.

El armado liberal dentro del oficialismo provincial

El dirigente, que además se desempeña como delegado de la zona Sur del Ministerio de Producción, definió a Activá como un espacio que busca incorporar la visión del sector privado a la política pública y sostuvo que el crecimiento del liberalismo en Mendoza se expresa actualmente en nuevas convergencias políticas dentro del oficialismo provincial.

“Más allá de los armados, veo que cada vez lo que va primando no es el liberalismo sino el sentido común”, expresó. En esa línea, consideró que distintos sectores vinculados a la generación de empleo y a la idea de un Estado “más ágil y más liviano” están confluyendo en nuevos espacios políticos.

Activá tiene como principal referencia provincial al ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y también cuenta entre sus impulsores al empresario Mauricio Badaloni. El espacio nació en General Alvear y tuvo su primera experiencia electoral en los comicios legislativos del 2021 con el ingreso de Adrián Caltabiano al Concejo Deliberante.

Andrés Vavrik Marcelo Álvarez / Los Andes

Mientras tanto, el Partido Libertario de Mendoza atraviesa desde hace tiempo un proceso de reconfiguración tras el surgimiento de La Libertad Avanza como sello político propio del presidente Javier Milei.

El PL había tenido un fuerte crecimiento en la previa de las elecciones nacionales de 2023, cuando logró conformarse en gran parte de la provincia y fue uno de los principales sostenes territoriales de la candidatura presidencial libertaria.

Ese año integró un frente electoral junto al Partido Demócrata y el Partido de los Jubilados, logrando quedarse con tres de las cinco bancas de diputados nacionales que se ponían en juego. En aquella elección ingresaron Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Lourdes Arrieta.

“Todos los libertarios nos quedamos afuera”

Sin embargo, tras la asunción presidencial de Milei comenzó el armado formal de La Libertad Avanza en Mendoza y parte de los dirigentes que habían trabajado en la campaña quedaron fuera de la nueva estructura partidaria.

Primero fue Arrieta quien dejó el Partido Libertario para avanzar en la construcción de LLA en la provincia y, posteriormente, Correa Llano abandonó el Partido Demócrata para asumir la presidencia del espacio libertario oficial.

En paralelo, el Partido Libertario quedó relegado dentro del universo liberal mendocino y mantuvo una alianza política con el Partido Demócrata.

Ambos compitieron juntos en las elecciones legislativas del año pasado, donde obtuvieron cerca del 5% de los votos y finalizaron en cuarto lugar. Actualmente, el partido es presidido por Catalina Garay Lira.

Uno de los dirigentes que decidió abandonar el PL para sumarse a Activá fue Federico Raffetto, exvicepresidente del Partido Libertario de Mendoza, quien explicó que el grupo venía atravesando un “impasse” político y que no encontraba un espacio donde continuar trabajando colectivamente.

“Nosotros trabajamos en la campaña de Milei, pero después cuando se fue conformando La Libertad Avanza fue algo muy cómico porque todos los libertarios nos quedamos afuera”, sostuvo.

Andrés Vavrik junto a Federico Raffetto El delegado de la zona Sur del Ministerio de Producción junto a Federico Raffetto. Marcelo Álvarez / Los Andes

Raffetto explicó que el vínculo con Activá surgió a partir del trabajo conjunto que ambos espacios habían realizado en el Concejo Deliberante de General Alvear. “Ya habíamos presentado proyectos juntos y la idea era seguir trabajando, pero ahora dentro de la estructura de ellos”, indicó.

El exdirigente libertario aseguró además que gran parte de quienes se incorporan a Activá provienen de los sectores que impulsaron originalmente el crecimiento de Milei en Mendoza, pero que luego no encontraron lugar dentro del armado oficial de La Libertad Avanza.

“Como siempre dijo el presidente, venía a despertar leones. Despertó los leones y después los dejó sueltos”, concluyó el ahora miembro de Activá.