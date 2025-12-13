Así quedaron las listas del radicalismo de cara a las elecciones de febrero

La Unión Cívica Radical (UCR) culminó el proceso de selección de sus representantes para las próximas elecciones de concejales programadas para el 22 de febrero en aquellos departamentos que optaron por desdoblar sus comicios. Esta definición se concretó durante el Congreso Extraordinario del partido durante este sábado, el cual fue presidido por Natalio Mema.
Esta instancia decisoria fue necesaria a raíz de la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que dictaminó que el máximo órgano partidario asumiría la responsabilidad de oficializar las listas de la UCR.
En el encuentro, se confirmó por unanimidad la aprobación de las listas de cinco de los seis departamentos involucrados: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.
El caso de Santa Rosa, en la región este, requirió una votación directa entre dos propuestas presentadas. En un procedimiento interno, se eligió la lista "Renovación Santa Rosa" por una diferencia abrumadora: 189 votos positivos frente a solo 3 negativos, superando a la nómina "Santa Rosa Puede".
Cómo quedaron las listas
Los representantes elegidos para las diferentes comunas quedaron definidos de la siguiente manera