13 de diciembre de 2025 - 19:25

Así quedaron las listas del radicalismo de cara a las elecciones de febrero

El Congreso Extraordinario del partido oficializó por amplia mayoría las nóminas de concejales para seis departamentos que adelantaron su calendario electoral.

El radicalismo definió las listas de cara a las elecciones en febrero

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Unión Cívica Radical (UCR) culminó el proceso de selección de sus representantes para las próximas elecciones de concejales programadas para el 22 de febrero en aquellos departamentos que optaron por desdoblar sus comicios. Esta definición se concretó durante el Congreso Extraordinario del partido durante este sábado, el cual fue presidido por Natalio Mema.

Esta instancia decisoria fue necesaria a raíz de la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que dictaminó que el máximo órgano partidario asumiría la responsabilidad de oficializar las listas de la UCR.

En el encuentro, se confirmó por unanimidad la aprobación de las listas de cinco de los seis departamentos involucrados: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.

Congreso extraordinario UCR - Alfredo Cornejo

El caso de Santa Rosa, en la región este, requirió una votación directa entre dos propuestas presentadas. En un procedimiento interno, se eligió la lista "Renovación Santa Rosa" por una diferencia abrumadora: 189 votos positivos frente a solo 3 negativos, superando a la nómina "Santa Rosa Puede".

Cómo quedaron las listas

Los representantes elegidos para las diferentes comunas quedaron definidos de la siguiente manera

San Rafael

Nombre: “Unidad San Rafael”

Titulares

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Pérez, Paula Luciana
  • Reche, José Luis
  • Cruz, Rosana Esther
  • Pavez Torres, Tomás

Suplentes

  • Magionni, Noely
  • Silvestre, Diego Eduardo
  • Musa, María Mercedes

Rivadavia

Nombre: “Rivadavia Unida”

Titulares

  • Cozzari, Magalí
  • Gómez, Marcelo
  • Bustos, Mario Ariel
  • Quesada, Haydee Margarita
  • Villagrán, Jonatan

Suplentes

  • Márquez, María Leonela
  • Banella, Ariel Ricardo
  • Ledesma, Mariela Betiana

Maipú

Nombre: “Maipú Avanza”

Titulares

  • Ortega, José Fabián
  • Bruno, Ana Magalí
  • López, Gabriel Esteban
  • Díaz de Manueli, Sol Marina
  • Pubill, Pablo Jesús Antonio
  • Flores, Gisel

Suplentes

  • Apoud Barcudi, Sebastián Alberto
  • Orellano, Vanesa Jésica
  • Calcagno, Pablo Ezio

Luján de Cuyo

Nombre: “Unidad Luján”

Titulares

  • Lima, Raúl Gabriel
  • Balzarelli, Viviana Hilda
  • Gentil, Maximiliano Exequiel
  • Alioto, María del Rosario
  • Brizuela, Deolinda María Laura
  • Aguilar Rivas, Juan José

Suplentes

  • Rodríguez, Mariano
  • Belarde, Macarena Beatriz
  • Minervini, José Augusto Vicente

La Paz

Nombre: “Cambia La Paz”

Titulares

  • Poroyán, Nelson Eduardo
  • Rosales, Camila Soledad
  • Quiroga Fernández, Jesús Alberto
  • Acevedo, Rosa Filomena
  • Rojas Robles, Julio Fernández

Suplentes

  • Maturano, Susana Nancy
  • Almeira, Martín Oscar
  • Paredes, Clara Cecilia

Santa Rosa

Nombre: “Renovación Santa Rosa”

Titulares

  • Barrera, Silva Leandro
  • Murgo, Gabriela
  • Castillo, Liliana
  • Malnati, Mauro
  • Domínguez, José

Suplentes

  • Calderón, Yolanda
  • Serrano, Alberto
  • Morales, Laura
