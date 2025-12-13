Así quedaron las listas del radicalismo de cara a las elecciones de febrero

El Congreso Extraordinario del partido oficializó por amplia mayoría las nóminas de concejales para seis departamentos que adelantaron su calendario electoral.

El radicalismo definió las listas de cara a las elecciones en febrero

La Unión Cívica Radical (UCR) culminó el proceso de selección de sus representantes para las próximas elecciones de concejales programadas para el 22 de febrero en aquellos departamentos que optaron por desdoblar sus comicios. Esta definición se concretó durante el Congreso Extraordinario del partido durante este sábado, el cual fue presidido por Natalio Mema.

Esta instancia decisoria fue necesaria a raíz de la suspensión de las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), lo que dictaminó que el máximo órgano partidario asumiría la responsabilidad de oficializar las listas de la UCR.

En el encuentro, se confirmó por unanimidad la aprobación de las listas de cinco de los seis departamentos involucrados: La Paz, Luján, San Rafael, Rivadavia y Maipú.

Congreso extraordinario UCR - Alfredo Cornejo El caso de Santa Rosa, en la región este, requirió una votación directa entre dos propuestas presentadas. En un procedimiento interno, se eligió la lista "Renovación Santa Rosa" por una diferencia abrumadora: 189 votos positivos frente a solo 3 negativos, superando a la nómina "Santa Rosa Puede".

Cómo quedaron las listas Los representantes elegidos para las diferentes comunas quedaron definidos de la siguiente manera

San Rafael Nombre: “Unidad San Rafael” Titulares Vignoni, Juan Pablo

Giraudo, Romina Gisel

Pérez, Paula Luciana

Reche, José Luis

Cruz, Rosana Esther

Pavez Torres, Tomás Suplentes Magionni, Noely

Silvestre, Diego Eduardo

Musa, María Mercedes Rivadavia Nombre: “Rivadavia Unida” Titulares Cozzari, Magalí

Gómez, Marcelo

Bustos, Mario Ariel

Quesada, Haydee Margarita

Villagrán, Jonatan Suplentes Márquez, María Leonela

Banella, Ariel Ricardo

Ledesma, Mariela Betiana Maipú Nombre: “Maipú Avanza” Titulares Ortega, José Fabián

Bruno, Ana Magalí

López, Gabriel Esteban

Díaz de Manueli, Sol Marina

Pubill, Pablo Jesús Antonio

Flores, Gisel Suplentes Apoud Barcudi, Sebastián Alberto

Orellano, Vanesa Jésica

Calcagno, Pablo Ezio Luján de Cuyo Nombre: “Unidad Luján” Titulares Lima, Raúl Gabriel

Balzarelli, Viviana Hilda

Gentil, Maximiliano Exequiel

Alioto, María del Rosario

Brizuela, Deolinda María Laura

Aguilar Rivas, Juan José Suplentes Rodríguez, Mariano

Belarde, Macarena Beatriz

Minervini, José Augusto Vicente La Paz Nombre: “Cambia La Paz” Titulares Poroyán, Nelson Eduardo

Rosales, Camila Soledad

Quiroga Fernández, Jesús Alberto

Acevedo, Rosa Filomena

Rojas Robles, Julio Fernández Suplentes Maturano, Susana Nancy

Almeira, Martín Oscar

Paredes, Clara Cecilia Santa Rosa Nombre: “Renovación Santa Rosa” Titulares Barrera, Silva Leandro

Murgo, Gabriela

Castillo, Liliana

Malnati, Mauro

Domínguez, José Suplentes Calderón, Yolanda

Serrano, Alberto

Morales, Laura