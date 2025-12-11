11 de diciembre de 2025 - 15:21

Elecciones: bajo presión de Milei, el PRO podría volver a aliarse con Cambia Mendoza

Milei lo pidió y el intendente de Luján, Esteban Allasino, acata. Sus cercanos ahora dicen que el acuerdo con Cambia Mendoza para las elecciones está cerca.

El intendente de Luján, Esteban Allasino, y sus seguidores, por pedido de Javier Milei, buscarán sellar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza y Cambia Mendoza. Foto: perfil de Esteban Allasino en X.&nbsp;

Los Andes | Juan Carlos Albornoz
Por Juan Carlos Albornoz

El jefe comunal del PRO fue más optimista aún (habló del 99% en el programa televisivo Séptimo Día), pero en su entorno señalan que el porcentaje de acercamiento cifrado por el jefe comunal es "exagerado", porque todavía no se han sentado a discutir la letra chica y no tan chica del pacto, con el jefe de La Libertad Avanza en Mendoza Facundo Correa Llano y con el gobernador Alfredo Cornejo.

En este sentido, se sabe que Luján va a exigir que "tres bancas entrables" de las seis que estarán en juego sean para Allasino, además de reclamar que el acuerdo con el PRO no se restrinja únicamente a este departamento, sino que incluya a los otros cinco distritos que tienen que elegir concejales en pleno verano.

Así las cosas, el PRO, que se separó de Cambia Mendoza en 2023, pegaría la vuelta para las elecciones municipales de febrero, si se concreta esta pretensión del intendente de Luján.

Allasino, en efecto, pide que el pacto con radicales y libertarios no sea personal, sino partidario, con lo cual debería quedar sellado en los papeles antes del 24 de diciembre, fecha en que cierran los frentes electorales para los comicios en seis comunas. "Esteban tiene su propia identidad pero no quiere que esto se interprete como que lo están comprando del Gobierno", explicó uno de sus colaboradores.

El rol de Martín Menem en la negociación

Las conversaciones siguen siendo por ahora informales, pero con avances concretos. Entre los dirigentes que acompañan a Allasino está el diputado nacional Álvaro Martínez, quien si bien ya dejó el PRO y se afilió con La Libertad Avanza, es el nexo del demarchismo con el oficialismo nacional.

En efecto, el Laucha Martínez tiene una relación cotidiana con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mano derecha de Karina Milei. Menem ya pidió que Allasino acuerde con Cornejo en su departamento, con lo cual quedaría un margen muy escaso para una rebelión.

De este modo, el camino parece estar allanado por el lado de La Libertad Avanza y Luis Petri, ya que el exradical tiene en la mira al PRO de Omar de Marchi como potencial aliado para las elecciones de 2027, cuando se presentará para la gobernación.

Falta meter a Cornejo en el pacto, pero los delegados del gobernador (el ministro Natalio Mema y el senador Martín Kerchner) han tenido una actitud muy proclive al acuerdo, dicen los demarchistas.

Tampoco da señales de resistirse a la alianza el propio Omar de Marchi, aunque sea enemigo declarado de Cornejo. "Omar es nuestro conductor y tiene sus reservas, pero lo hemos logrado convencer", dijo ante la consulta de este diario uno de los dirigentes importantes del PRO mendocino.

Rosca navideña por las elecciones

Diciembre y las fiestas de fin de año no serán fechas tranquilas para la política mendocina. Por el contrario, habrá alta actividad, ya que, además del cierre de frentes electorales del 24 de diciembre, el plazo máximo para formalizar las listas de candidatos a concejales se producirá el 3 de enero. Poco después empezará la campaña para la elección de concejales del 22 de febrero.

Esto ocurrirá no sólo en Luján, sino también en Maipú, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz. En las tres primeras comunas se renovarán 6 de las 12 bancas de concejales y en las otras tres, 5 de 10.

Todos los departamentos en los que se vota en febrero tienen intendentes opositores, con lo cual, el presunto acuerdo en Luján sería para el radicalismo una gran oportunidad para evitar un doloroso seis a cero en las urnas.

