Allanan la mega estancia en Pilar vinculada al "Chiqui" Tapia y al tesorero de la AFA

La Justicia federal ordenó el allanamiento de la mansión de más de 10 hectáreas ubicada en la localidad de Villa Rosa, en Pilar , que es atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino . El procedimiento está a cargo de la Policía Federal Argentina y fue dispuesto por el juez federal Daniel Rafecas .

El operativo incluye la requisa y tasación de la propiedad , ubicada sobre la calle Misiones al 4000, y la intervención de seis peritos tasadores , quienes deberán establecer el valor del inmueble. Además, se prevé el secuestro de vehículos de alta gama, autos de colección y otros bienes de valor que se encuentren en el lugar.

En paralelo, el allanamiento se extendería a un complejo de cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, donde estarían guardados 59 autos de lujo registrados a nombre de la empresa Real Central SRL .

Según la denuncia impulsada por el equipo de Elisa Carrió , la firma Real Central SRL habría adquirido dos lotes que conforman una propiedad de 105.308,80 metros cuadrados , equivalente a más de diez hectáreas. La empresa tiene como socios a Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte , quienes ahora quedaron bajo la lupa judicial.

La finca es descripta en la presentación judicial como una quinta de grandes dimensiones , que contaría con autos de colección , un haras de caballos árabes y pura sangre , pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

quinta mansión chiqui tapia La mansión en Pilar vinculada a Tapia que están allanando.

De acuerdo con documentación a la que accedió TN, la propiedad había sido comprada en 2017 por el exfutbolista y actual director técnico Carlos Tevez, quien luego la vendió en junio de 2023 a Malte SRL, una sociedad vinculada a personas del entorno de Pablo Toviggino.

Los avances en la causa

En el marco de la investigación, el juez Rafecas también prohibió la salida del país de Pantano y Conte, señalados por la Coalición Cívica como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino.

La medida se tomó luego de que el magistrado recibiera un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detalló la actividad económica, el patrimonio y los movimientos financieros de Real Central SRL.

La causa investiga si las propiedades y bienes registrados a nombre de esa firma en realidad pertenecerían al presidente y al tesorero de la AFA.