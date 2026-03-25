25 de marzo de 2026 - 22:51

Caso Páez: Bullrich denunció condicionamientos políticos y apuntó contra Marcela Pagano y Alberto Fernández

La senadora apuntó contra Pagano y Fernández por presuntos pedidos de reconocimiento público a cambio de gestiones. Por otra parte, Bullrich destacó el trabajo del consulado argentino y del canciller Pablo Quirno.

Bullrich cruzó a dirigentes y habló de uso político del caso Páez.

Bullrich cruzó a dirigentes y habló de uso político del caso Páez.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La senadora nacional Patricia Bullrich denunció que el caso de Agostina Páez estaría atravesado por presuntos condicionamientos políticos. La legisladora aseguró que la familia de la joven vive una situación de “desesperación” mientras busca su regreso al país.

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A través de un mensaje en redes sociales, la dirigente remarcó que el único objetivo de los allegados es “volver a tenerla en casa” y sostuvo que no están dispuestos a involucrarse en disputas partidarias. “No están para especulaciones ni para juegos políticos”, afirmó.

Acusaciones contra dirigentes políticos

En ese marco, Bullrich apuntó directamente contra la diputada Marcela Pagano y el expresidente Alberto Fernández, al señalar que ambos “habrían condicionado el contacto a un agradecimiento público” por las gestiones vinculadas al caso.

Posteo de Bullrich sobre el caso Páez
Posteo de Bullrich sobre el caso Páez.

Posteo de Bullrich sobre el caso Páez.

Según indicó, esta situación fue rechazada por la familia, que prioriza la resolución del conflicto por sobre cualquier exposición política.

Por otro lado, la senadora destacó el rol del canciller Pablo Quirno y del consulado argentino, al asegurar que trabajan en el caso “desde el primer día” y que llevan adelante las gestiones “con responsabilidad y sin show”.

Finalmente, Bullrich cuestionó a quienes, según su visión, “usan el dolor de una familia para hacer política”, en medio de la delicada situación que atraviesa la joven en el exterior. “El objetivo es uno solo: Agostina en casa”, concluyó.

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