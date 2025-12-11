Causa Sur Finanzas: detuvieron a la tesorera tras nuevos allanamientos que alcanzan a la AFA

El juez federal Luis Armella ordenó la detención de la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez. Además desplegó una serie de allanamientos vinculados a presuntas maniobras de lavado que alcanzan a la AFA y a 18 clubes.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó este jueves la detención de Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas. El procedimiento se dio en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero, que involucra a la firma y alcanza a la AFA.

La medida se concretó tras un allanamiento realizado en Turdera, partido de Lomas de Zamora, donde se registró la vivienda de Sánchez y se procedió a su arresto. Según fuentes judiciales, en el operativo se secuestraron seis teléfonos celulares, una computadora y una caja con documentación, entre otros elementos de interés.

Posteriormente se dispusieron otros dos allanamientos, tanto en el local de la financiera como en el domicilio de la tesorera. La detención se suma a una serie de procedimientos que Armella ordenó el miércoles, cuando dispuso siete allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires sobre oficinas y sedes de empresas vinculadas a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas.

Sur Finanzas Sur Finanzas. ahoraonline Además, la Justicia avanzó con 33 allanamientos que impactaron directamente en el mundo del fútbol. Entre los lugares inspeccionados se encuentran la AFA, las oficinas de la Superliga y 18 clubes de Primera División y del Ascenso, como Racing, San Lorenzo, Independiente, Argentinos Juniors, Barracas Central, Banfield, Deportivo Armenio, Acassuso, Brown de Adrogué, Defensores de Glew y Excursionistas.

Los procedimientos incluyeron domicilios y áreas administrativas relacionadas con posibles operaciones financieras o comerciales que Sur Finanzas habría mantenido con instituciones deportivas, ya sea mediante acuerdos de sponsoreo o vínculos administrativos aún bajo investigación.