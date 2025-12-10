Lavado de dinero: Sur Finanzas sufre de intensos allanamientos tras los operativos en las oficinas de la AFA

Tras los más de 30 allanamientos simultáneos en las oficinas de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), los operativos continuaron este miércoles en una sucursal de Sur Finanzas, señalada por haber movido más de $72.342 millones mediante 74 empresas falsas .

Carreras de galgos, vigilar para que no se repitan

Ahora, bomberos de la Ciudad trabajaron para abrir varias cajas de seguridad, aunque todas las que pudieron ser forzadas estaban vacías, según confirmaron fuentes del caso.

El procedimiento se llevó a cabo en un local ubicado en Suipacha 474, a metros de la avenida Corrientes, como parte de la investigación por presunto lavado de activos que viene impulsando la Justicia federal.

Esta semana también se allanaron clubes del fútbol argentino , en una serie de procedimientos que amplió el alcance de la causa.

La Unidad Fiscal Antilavado, encabezada por Diego Velasco, se sumó formalmente a la investigación tras un pedido de colaboración de la fiscalía federal de Lomas de Zamora, dado que se trata de una unidad especializada en delitos de lavado de dinero.

A su vez, el juez Luis Armella ordenó avanzar con otros nueve operativos en domicilios vinculados a Sur Finanzas, luego de la primera ronda de allanamientos sobre 17 clubes el martes.

Las líneas de investigación no se limitan a la financiera. También se están inspeccionando otras empresas que podrían mantener vinculados con el financista Ariel Vallejo, señalado como el principal responsable de la firma. Vallejo tiene fotos muy íntimas con Claudio "Chiqui" Tapia.

Además, la Justicia dispuso procedimiento sobre las cajas de seguridad que Sur Finanzas tiene distribuidas en distintos bancos, en busca de documentación o activos relevantes para la causa.