Las CTA rechazaron la reforma laboral y se declararon en "estado de movilización permanente"

Las centrales sindicales CTA de los Trabajadores (CTA-T) y CTA Autónoma (CTA-A) expresaron su rechazo absoluto al proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado por el Gobierno al Senado. A través de un documento conjunto, afirmaron que la iniciativa “no moderniza nada”, sino que constituye “una reforma redactada por estudios jurídicos de grandes grupos empresarios”.
Según plantearon, la propuesta oficial debilita derechos fundamentales, facilita el fraude laboral al afectar la presunción de relación de dependencia, promueve la tercerización “irresponsable” y habilita modalidades salariales que “destruyen la estabilidad”. También cuestionaron que abarata despidos a costa del Estado, lo que tendría impacto sobre el sistema previsional. Además, señalaron que vulnera garantías constitucionales como vacaciones, jornada laboral y actividad sindical.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CTAok/status/1999226948090769638&partner=&hide_thread=false
Las centrales advirtieron que la reforma “profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica”, al sostener que responde a un “modelo que prioriza intereses del gran capital por sobre un país productivo e integrado”.
En paralelo, dirigentes de ambas CTA mantuvieron reuniones con senadores del interbloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, de la que formó parte la legisladora Anabel Fernández Sagasti. Además la cita contó con diputados del mismo espacio, para coordinar estrategias de rechazo al paquete legislativo impulsado por el oficialismo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CTAok/status/1999274791698612640&partner=&hide_thread=false
Finalmente, las centrales resolvieron declararse en "estado de movilización permanente" y convocaron, junto a la CGT, a una marcha el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo y plazas de todo el país para exigir el rechazo parlamentario del proyecto.
El comunicado lleva las firmas de Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA-A, y Hugo Yasky, secretario general de la CTA-T.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senadores_UxP/status/1999264896261787772&partner=&hide_thread=false