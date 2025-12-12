Las CTA rechazaron la reforma laboral y se declararon en "estado de movilización permanente"

Las CTA cuestionaron que el proyecto oficial avanza sobre garantías constitucionales, profundiza la informalidad y deteriora el salario. Junto a la CGT marcharán el 18 de diciembre para exigir que el Congreso rechace la iniciativa.

Las centrales sindicales CTA de los Trabajadores (CTA-T) y CTA Autónoma (CTA-A) expresaron su rechazo absoluto al proyecto de Ley de Modernización Laboral enviado por el Gobierno al Senado. A través de un documento conjunto, afirmaron que la iniciativa “no moderniza nada”, sino que constituye “una reforma redactada por estudios jurídicos de grandes grupos empresarios”.

Según plantearon, la propuesta oficial debilita derechos fundamentales, facilita el fraude laboral al afectar la presunción de relación de dependencia, promueve la tercerización “irresponsable” y habilita modalidades salariales que “destruyen la estabilidad”. También cuestionaron que abarata despidos a costa del Estado, lo que tendría impacto sobre el sistema previsional. Además, señalaron que vulnera garantías constitucionales como vacaciones, jornada laboral y actividad sindical.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CTAok/status/1999226948090769638&partner=&hide_thread=false Las CTA se declaran en movilización permanente en defensa de la Patria



Las dos CTA se reunieron esta tarde con el interbloque de Senadores de Unión por la Patria para analizar conjuntamente el proyecto de ley de reforma laboral.



Se busca establecer una estrategia conjunta… pic.twitter.com/J0zZKydXJr — CTA-T (@CTAok) December 11, 2025 Las centrales advirtieron que la reforma “profundizará la informalidad, reducirá el poder adquisitivo y agravará la crisis económica”, al sostener que responde a un “modelo que prioriza intereses del gran capital por sobre un país productivo e integrado”.

En paralelo, dirigentes de ambas CTA mantuvieron reuniones con senadores del interbloque de Unión por la Patria, encabezado por José Mayans y Juliana Di Tullio, de la que formó parte la legisladora Anabel Fernández Sagasti. Además la cita contó con diputados del mismo espacio, para coordinar estrategias de rechazo al paquete legislativo impulsado por el oficialismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CTAok/status/1999274791698612640&partner=&hide_thread=false El 18, vamos a Plaza de Mayo!



REFORMA LABORAL: LAS CTA SE DECLARAN EN ESTADO DE MOVILIZACIÓN PERMANENTE



El proyecto de Ley de Modernización Laboral que el gobierno de Milei envió al Senado de la Nación no moderniza nada. En realidad es una ley redactada en los estudios de… pic.twitter.com/5KKCCXLtBR — CTA-T (@CTAok) December 12, 2025 Finalmente, las centrales resolvieron declararse en "estado de movilización permanente" y convocaron, junto a la CGT, a una marcha el 18 de diciembre hacia Plaza de Mayo y plazas de todo el país para exigir el rechazo parlamentario del proyecto.