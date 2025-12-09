Qué provincias podrían crecer más en 2026, en un escenario nacional más estable

La estabilidad política y la reducción de la incertidumbre macroeconómica tras las elecciones de octubre configuraron un nuevo punto de partida para la economía argentina. Con tasas de interés en descenso, un repunte moderado en el consumo y señales de mejora en la producción , el país ingresa a 2026 con un clima más favorable. ¿Qué pasará en las provincias ?

Un informe elaborado por Jorge Day , economista responsable de la sección Regional del Ieral (de la Fundación Mediterránea) , plantea que el escenario recuerda, en parte, lo ocurrido luego de la crisis del Tequila (1995) , cuando la confirmación del rumbo económico impulsó la llegada de capitales externos, redujo el riesgo país y habilitó un ciclo de expansión en 1996 y 1997 .

En aquel entonces, los sectores intensivos en capital - minería , servicios públicos y finanzas- lideraron la recuperación , muy por encima del promedio nacional. Por el contrario, las actividades ligadas al mercado interno, como la industria, el comercio y la construcción, tardaron más en recomponerse.

Aunque el contexto actual presenta similitudes, también muestra diferencias relevantes . El tipo de cambio real se ubica hoy en niveles más altos, mejorando la competitividad exportadora . En paralelo, la inflación todavía no alcanzó un terreno de estabilidad, un factor que introduce matices respecto de la previsibilidad económica plena que caracterizó al período post-Tequila.

La referencia histórica, no obstante, resulta útil para interpretar lo que podría suceder a nivel provincial . Las pocas estadísticas sistematizadas de aquella etapa muestran que las provincias, por lo general, acompañan la tendencia nacional, pero presentan comportamientos distintos en función de dos elementos: la fortaleza de sus sectores exportadores y su grado de dependencia de fondos nacionales.

No sorprende, entonces, que en 1995 la caída del Producto Bruto Geográfico (PBG) haya sido generalizada, salvo en territorios petroleros como Neuquén y Chubut, o mineros como Catamarca.

Tres grupos de provincias

Con este marco, las perspectivas para 2026 permiten delinear tres grandes grupos de provincias:

1. Provincias con base productiva diversificada

Podrían consolidar un crecimiento moderado y sostenido, acompañando el repunte nacional. Su estructura económica más equilibrada les otorga resiliencia ante cambios de ciclo y les permite capitalizar mejor la mejora de las condiciones financieras.

2. Provincias con alta dependencia fiscal

Avanzarán a un ritmo más lento. La reducción de transferencias discrecionales afectará su dinámica, aunque parte del impacto sería compensado por una mayor recaudación coparticipable derivada del crecimiento nacional. Este grupo concentra a varias jurisdicciones del norte argentino.

3. Provincias con sectores intensivos en capital

Serán las de mejor desempeño relativo. Las inversiones en minería, petróleo -con Neuquén como caso emblemático-, energía y servicios financieros impulsarán una expansión superior al promedio nacional.

Perspectivas

En comparación con 2024/25, el panorama de 2026 aparece más favorable. La combinación de mayor estabilidad macroeconómica, mejores condiciones crediticias y expectativas más firmes podría ampliar el mapa de la reactivación, reduciendo brechas regionales que se profundizaron en los últimos años.

Aun así, las diferencias estructurales persistirán: las economías con orientación exportadora seguirán mostrando mayor dinamismo, mientras que aquellas más dependientes del gasto público enfrentarán un sendero más lento, especialmente en un contexto nacional de disciplina fiscal.

Las perspectivas provinciales para 2026 se inscriben en un escenario de recuperación gradual pero más sólida que en años recientes. Las jurisdicciones con sectores intensivos en capital concentrarán las oportunidades más claras, en tanto que las regiones fiscalmente dependientes avanzarán con mayor cautela. En conjunto, la Argentina provincial se encamina hacia un crecimiento moderado y heterogéneo, respaldado por un entorno de mayor previsibilidad para la inversión.