El 35% de los argentinos considera que "la única inversión segura es comprar dólares"

La consultora Brain Network realizó un estudio entre usuarios financieros de nivel socioeconómico medio y medio/alto para analizar sus tendencias de inversión y ahorro . Entre las respuestas obtenidas, uno de los principales resultados fue que un 35% de los argentinos considera que “la única inversión segura es comprar dólares ”.

Esta afirmación se complementa con el dato de que 84% de los encuestados considera que “ ahorrar todos los meses es muy importante ”, aún cuando las circunstancias no siempre lo permiten.

El informe detalla que la capacidad de ahorro de la población “ha disminuido en los últimos 6 meses” .- Esta limitación no solamente afecta a determinados sectores, sino que se relaciona con que el “nivel de conocimiento sobre inversiones que suele ser básico”.

La encuesta determinó que e l 35,3% posee un nivel de conocimiento bajo sobre inversiones, el 55,3% tiene un nivel medio y solo el 9,5% presenta un nivel alto.

Este bajo conocimiento genera un círculo vicioso que impulsa a los ahorristas a evitar el riesgo y a invertir menos , lo que se evidencia en que solo el 5,2% de los encuestados tiene un perfil de riesgo agresivo a la hora de invertir.

¿El dólar es la mejor opción para los argentinos?

Si bien un porcentaje destacado afirma que existe preferencia por el billete verde, casi dos tercios de los encuestados "no están necesariamente de acuerdo" con que el dólar sea la mejor opción. “Si bien hay un alto conocimiento y utilización de instrumentos tradicionales (cuentas remuneradas, plazos fijos, cuentas en dólares), también cada vez se expanden más otras modalidades que muestran mayor potencial de crecimiento tales como como los Fondos Comunes de Inversión, bonos, acciones y criptomonedas“, señaló el estudio.

Dólares ARCA.jpg A cuánto cerró el dólar luego de los anuncios del Gobierno para la reducción de controles.

Al momento de invertir, los argentinos se dividen entre aquellos que privilegian la rentabilidad (37%) —atributo asociado a las fintech— y los que buscan la seguridad y el bajo riesgo (32%) —vinculado a la banca tradicional. La población de ahorristas se segmenta desde quienes "llegan con lo justo" (25%) hasta los inversores más "experimentados" (34%).

En cuanto a los motivos para ahorrar o invertir, el principal es la previsión: el 71% asegura hacerlo para cubrirse ante una potencial eventualidad o problema, compatible con el escenario conservador. En segundo lugar aparece el ocio: un 39% ahorra para irse de vacaciones. Otras razones incluyen mejoras en la vivienda, la compra de bienes particulares, la acumulación para la jubilación o un emprendimiento laboral.

Más allá de esos datos, el mercado financiero logró acercarse a las demandas de los ahorristas "tanto en términos de usabilidad como en la comunicación, que han posibilitado su expansión y un mayor interés por nuevas soluciones", dijo Lionel Holzman, CCO & Value Offer Head de Brain Network, consultora especializada en servicios financieros.

Parte del desafío del sistema es "intensificar la hiper-personalización de las propuestas, considerando el papel fundamental de la Inteligencia Artificial, para lograr una mayor inclusión y desarrollo financiero para lograr cambios significativos en la vida de las personas e impactar positivamente en la sociedad. La IA jugará un rol fundamental sin dudas en este salto”, señaló Holzman.