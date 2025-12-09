Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 10 de diciembre

El precio del dólar a la venta minorista abrirá con un número estable de $1.465 en el Banco Nación. Sin embargo, en el ámbito económico, los datos del INDEC indican que el dólar (tipo de cambio) subió más que la inflación durante el mandato presidencial de Javier Milei.
Cómo será el precio del dólar para este miércoles en cada banco
El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.
La cotización del dólar para este miércoles 10 de diciembre en los bancos más importantes del país
Banco Nación: $1.465
Banco Galicia: $1.460
Banco BBVA: $1.465
Banco Santander: $1.465
Banco Ciudad: $1.470
Banco Patagonia: $1.465
Banco Macro: $1.470
Banco Hipotecario: $1.460
Banco Supervielle: $1.464
Banco Credicoop: $1.460
Banco Piano: $1.470
Banco Comercio: $1.450
ICBC: $1.455
Brubank: $1.455
Perspectivas del mercado y contexto financiero del país
A dos años del inicio de la presidencia de Javier Milei, el comportamiento del tipo de cambio muestra una dinámica muy diferente a la de la inflación. Durante este período, el dólar avanzó con más fuerza que los precios al consumidor, principalmente por el proceso de justificación y franqueza cambiaria aplicada en los primeros meses de gestión. Ese ajuste inicial llevó al tipo de cambio a ubicarse claramente por encima del IPC y generó una mejora significativa en el tipo de cambio, una medición que refleja la competitividad estrictamente desde la óptica cambiaria.
Durante todo este tiempo, ese reacomodamiento del dólar empezó a alinearse con la expansión monetaria acumulada, que también se aceleró.
De hecho, el Gobierno utilizó al tipo de cambio como referencia para contener la inflación, aunque el panorama cambió después de la flexibilización parcial del cepo en abril y la suba del dólar en la previa electoral, cuando el mayorista llegó a desafiar el límite superior de la banda. Ese ascenso dejó al dólar muy por encima de la inflación y al día de hoy es el salario la variable que más contribuye a moderar los precios, junto con un mayor flujo de importaciones.
Los datos oficiales muestran que el dólar mayorista trepó 293,8%, pasando de $364,41 a $1.435, mientras que el “contado con liquidación”, más representativo por operar sin restricciones, subió 47,7%, de $1.019,15 a $1.505.
En paralelo, la Base Monetaria se expandió 293,1%, desde $10,1 billones hasta $39,7 billones al 2 de diciembre de 2025. Esta combinación deja un margen inflacionario pendiente cercano a 27 puntos, lo que ayuda a comprender por qué resulta difícil mantener el IPC por debajo del 2% mensual.