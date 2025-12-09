Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 10 de diciembre

El dólar minorista para la venta se mantuvo estable durante la jornada del martes. Para el inicio del miércoles se espera un precio similar.

El precio del dólar a la venta minorista abrirá con un número estable de $1.465 en el Banco Nación. Sin embargo, en el ámbito económico, los datos del INDEC indican que el dólar (tipo de cambio) subió más que la inflación durante el mandato presidencial de Javier Milei.

dólar miércoles 10 de diciembre WEB Cómo será el precio del dólar para este miércoles en cada banco El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

La cotización del dólar para este miércoles 10 de diciembre en los bancos más importantes del país Banco Nación: $1.465

$1.465 Banco Galicia: $1.460

$1.460 Banco BBVA: $1.465

$1.465 Banco Santander: $1.465

$1.465 Banco Ciudad: $1.470

$1.470 Banco Patagonia: $1.465

$1.465 Banco Macro: $1.470

$1.470 Banco Hipotecario: $1.460

$1.460 Banco Supervielle: $1.464

$1.464 Banco Credicoop: $1.460

$1.460 Banco Piano: $1.470

$1.470 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.455

$1.455 Brubank: $1.455 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país A dos años del inicio de la presidencia de Javier Milei, el comportamiento del tipo de cambio muestra una dinámica muy diferente a la de la inflación. Durante este período, el dólar avanzó con más fuerza que los precios al consumidor, principalmente por el proceso de justificación y franqueza cambiaria aplicada en los primeros meses de gestión. Ese ajuste inicial llevó al tipo de cambio a ubicarse claramente por encima del IPC y generó una mejora significativa en el tipo de cambio, una medición que refleja la competitividad estrictamente desde la óptica cambiaria.