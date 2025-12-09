9 de diciembre de 2025 - 15:54

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 10 de diciembre

El dólar minorista para la venta se mantuvo estable durante la jornada del martes. Para el inicio del miércoles se espera un precio similar.

dólar miércoles 10 de diciembre

Foto:

WEB
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar a la venta minorista abrirá con un número estable de $1.465 en el Banco Nación. Sin embargo, en el ámbito económico, los datos del INDEC indican que el dólar (tipo de cambio) subió más que la inflación durante el mandato presidencial de Javier Milei.

Leé además

ARCA también ofrece exenciones impositivas para ingresos por alquileres.

ARCA habilita monotributo bonificado al 100%: quiénes pueden acceder al beneficio

Por Redacción Economía
ANSES aplicará en diciembre el último aumento del año para todas las prestaciones.

ANSES diciembre: calendario confirmado para jubilados, pensionados, AUH y SUAF con el aumento del 2,34%

Por Redacción Economía
dólar miércoles 10 de diciembre

Cómo será el precio del dólar para este miércoles en cada banco

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

La cotización del dólar para este miércoles 10 de diciembre en los bancos más importantes del país

  • Banco Nación: $1.465
  • Banco Galicia: $1.460
  • Banco BBVA: $1.465
  • Banco Santander: $1.465
  • Banco Ciudad: $1.470
  • Banco Patagonia: $1.465
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.464
  • Banco Credicoop: $1.460
  • Banco Piano: $1.470
  • Banco Comercio: $1.450
  • ICBC: $1.455
  • Brubank: $1.455

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

A dos años del inicio de la presidencia de Javier Milei, el comportamiento del tipo de cambio muestra una dinámica muy diferente a la de la inflación. Durante este período, el dólar avanzó con más fuerza que los precios al consumidor, principalmente por el proceso de justificación y franqueza cambiaria aplicada en los primeros meses de gestión. Ese ajuste inicial llevó al tipo de cambio a ubicarse claramente por encima del IPC y generó una mejora significativa en el tipo de cambio, una medición que refleja la competitividad estrictamente desde la óptica cambiaria.

  • Durante todo este tiempo, ese reacomodamiento del dólar empezó a alinearse con la expansión monetaria acumulada, que también se aceleró.
  • De hecho, el Gobierno utilizó al tipo de cambio como referencia para contener la inflación, aunque el panorama cambió después de la flexibilización parcial del cepo en abril y la suba del dólar en la previa electoral, cuando el mayorista llegó a desafiar el límite superior de la banda. Ese ascenso dejó al dólar muy por encima de la inflación y al día de hoy es el salario la variable que más contribuye a moderar los precios, junto con un mayor flujo de importaciones.
  • Los datos oficiales muestran que el dólar mayorista trepó 293,8%, pasando de $364,41 a $1.435, mientras que el “contado con liquidación”, más representativo por operar sin restricciones, subió 47,7%, de $1.019,15 a $1.505.
dólar miércoles 10 de diciembre

En paralelo, la Base Monetaria se expandió 293,1%, desde $10,1 billones hasta $39,7 billones al 2 de diciembre de 2025. Esta combinación deja un margen inflacionario pendiente cercano a 27 puntos, lo que ayuda a comprender por qué resulta difícil mantener el IPC por debajo del 2% mensual.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ARCA detalló el paso a paso para realizar la recategorización desde su portal oficial.

ARCA confirmó el calendario de recategorización del monotributo para 2026

Por Redacción Economía
A cuánto cotizó el dólar este 9 de diciembre.

Subió el dólar oficial, pero se mantiene estable: a cuánto cotizó este martes 9 de diciembre

Por Redacción Economía
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este martes 9 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 9 de diciembre

Por Redacción Economía
Dólar hoy, 5 de diciembre

Cayeron el dólar y el riesgo país tras el anuncio de Caputo: las cifras en el cierre de la semana

Por Redacción Economía