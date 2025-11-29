La demanda de dólares superó los U$22.000 millones tras la flexibilización del cepo

El nuevo informe del Banco Central (BCRA) ha revelado que la demanda de dólares creció notablemente desde el fin del cepo cambiario. Según detalló el organismo, el monto acumulado de compras brutas desde la flexibilización de los controles, que iniciaron en abril, asciende a u$22.301 millones.

El Gobierno prepara un nuevo ajuste en el Estado: planea reducir el 10% de trabajadores

De refugio de valor a casa propia: el sistema que permite comprar y vender fracciones de viviendas en dólares

El principal foco de esta demanda volvió a ser la Formación de Activos Externos (FAE), también conocido como "dólar ahorro", y se centró en el comportamiento de las "personas humanas". Al analizar las compras netas de billetes y divisas sin fines específicos, la cifra total acumulada se ubicó en torno a u$19.600 millones.

La demanda de divisas por parte de individuos volvió a ubicarse en niveles históricamente elevados durante octubre, un mes marcado por las elecciones legislativas que concluyeron con el triunfo del oficialismo. Solo en ese período, las compras sumaron u$4.669 millones, consolidando el proceso de dolarización minorista iniciado tras el levantamiento parcial de las restricciones.

En octubre, 1,6 millones de personas adquirieron dólares. No obstante, pese a la magnitud del dato, el volumen no superó el récord alcanzado en septiembre.

El pico de compras de dólares en los bancos se había registrado en septiembre, cuando 1,8 millones de individuos adquirieron u$5.080 millones. Este volumen fue el mayor desde 2018. La dinámica de septiembre se dio tras el triunfo peronista en la provincia de Buenos Aires, evento que generó incertidumbre e impulsó la cotización del tipo de cambio.

La cifra de octubre (u$4.669 millones) fue la tercera más elevada desde la flexibilización del cepo en abril, solo por detrás de septiembre y julio (u$3.408 millones). Las compras mensuales exhibieron un avance persistente desde abril:

Abril: u$2.048 millones.

Mayo: u$2.262 millones.

Junio: u$2.416 millones.

Julio: u$3.408 millones.

Agosto: u$2.422 millones.

Septiembre: u$5.080 millones.

Flujos netos y perspectiva del BCRA

En cuanto a las ventas de billetes estadounidenses en los bancos desde la salida del cepo, estas suman u$2.792 millones. La cantidad de individuos que vendieron divisas creció mes a mes hasta septiembre. En octubre, 784.000 individuos vendieron u$473 millones.

banco central.jpg Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Por otro lado, si se añaden las operaciones del sector empresarial, el total de la demanda de divisas superó los u$29.000 millones en los primeros meses de 2025.

El propio organismo monetario subrayó que una parte importante de los billetes adquiridos “quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera”.

Desde el BCRA, recalcan que estos fondos no necesariamente constituyen Formación de Activos Externos, el concepto también conocido como “fuga de capitales”. A estas compras minoristas, se suman los pagos de bienes y servicios al exterior, que incluyen turismo, suscripciones digitales y compras vía courier.

Impacto en el mercado cambiario

Según el BCRA, la dolarización de individuos se transformó en el elemento dominante dentro del resultado cambiario del sector privado no financiero. Este sector cerró octubre con un déficit de u$2.058 millones, destacándose “egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por u$1.377 millones”.

En el contexto más amplio, la cuenta corriente, afectada por la dinámica comercial y el flujo de servicios, cerró octubre con un déficit de u$2.599 millones. Esto se debió a que los pagos relacionados con importaciones, que alcanzaron u$6.067 millones, superaron a las exportaciones, que sumaron u$5.389 millones, arrojando un saldo negativo de u$677 millones en el rubro Bienes. En paralelo, el segmento de “inversores institucionales y otros” sumó ingresos netos por u$1.909 millones, mientras que el complejo “oleaginosas y cereales” aportó u$316 millones, originados en la actividad exportadora.