De refugio de valor a casa propia: el sistema que permite comprar y vender fracciones de viviendas en dólares

En un contexto nacional marcado por un déficit habitacional que supera los 3,2 millones de hogares, IDERO, una reconocida empresa en construcción industrializada, presentó su programa más ambicioso: " Casa Propia" . La iniciativa redefine el camino hacia el hogar propio, combinando la eficiencia de la ingeniería modular, la flexibilidad de las microcompras y la seguridad de la tecnología blockchain.

Presentan un proyecto para agilizar el desalojo de una vivienda ante una ocupación ilegal

Los Andes pudo conocer que el programa busca ofrecer una solución real y progresiva, permitiendo a las personas ahorrar en fracciones para adquirir su vivienda al ritmo de sus posibilidades económicas.

“Casa Propia” rompe con el modelo tradicional del crédito hipotecario, ofreciendo un sistema de microcompras voluntarias con una inversión mínima de U$S 10. La clave de la propuesta radica en su flexibilidad y seguridad:

“Queremos volver a la cultura del ahorro, a que los jóvenes vuelvan a soñar con su casa propia”, explicó Lucas Salvatore , director y fundador de IDERO, durante la presentación en el Museo de Arquitectura y Diseño (MARQ).

El verdadero punto de inflexión del programa es la posibilidad de acceso anticipado a la vivienda . Una vez que el comprador alcanza el 60% del valor total de la casa, puede optar por recibirla y habitarla inmediatamente.

El saldo restante se financia a través de un contrato de leasing con opción a compra. En esta etapa, el pago mensual se descuenta del valor final del inmueble, transformando lo que sería un alquiler en una amortización de la deuda.

Este sistema, según IDERO, reinventa el crédito tradicional al ser "flexible, progresivo y posible", y puede complementarse con cualquier línea de crédito bancaria para cubrir el porcentaje final.

Viviendas de calidad industrial en 90 Días para comprar

IDERO pone al servicio de las familias la misma capacidad industrial que utilizó en proyectos de alto rendimiento, como el primer edificio modular de seis pisos en Vaca Muerta.

La compañía ofrece cuatro líneas de viviendas modulares, con diseños modernos y de alta calidad, que van desde los 30 m² hasta los 78 m² (1 a 3 dormitorios).

Las casas, construidas con estructura de acero bajo rigurosos estándares de ingeniería, se entregan en un plazo de hasta 90 días, listas para instalarse en cualquier terreno apto del país.

Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de Pala Blockchain, destacó la importancia de la tecnología: “Casa Propia bajo la tecnología de Pala, es una herramienta real para reconstruir la confianza en la vivienda como proyecto vital, y sobre todo hacerlo más fácil”.

La propuesta no solo apunta a reducir el déficit habitacional, sino a garantizar que una vivienda de calidad, con eficiencia energética y mínima necesidad de mantenimiento, sea una meta alcanzable para todos los argentinos.