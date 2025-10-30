30 de octubre de 2025 - 00:00

Lauro Desarrollo Sustentable lanza una nueva línea de crédito para viviendas modulares

Con su P.L.A.M. (Plan Lauro de Adquisición Modular), la firma ofrece financiamiento total en 60 cuotas para acceder a una vivienda con valores similares a un alquiler.

4 (1)
Pablo Neira Socio Gerente de Lauro Desarrollo Sustentable

Pablo Neira Socio Gerente de Lauro Desarrollo Sustentable

Foto:

Facundo Carrión Socio Gerente de Lauro Desarrollo Sustentable

Facundo Carrión Socio Gerente de Lauro Desarrollo Sustentable

Foto:

WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.21.26
WhatsApp Image 2025-10-22 at 12.21.20
Imagen de WhatsApp 2025-08-01 a las 19.30.54_ab1009e8
WhatsApp Image 2024-10-09 at 12.03.38
WhatsApp Image 2024-10-09 at 12.03.38
DSC_0894_
Imagen de WhatsApp 2025-08-01 a las 19.30.55_6f9db34c
DSC_0872
DJI_0600 - frame at 0m10s
8
7 (1)
7
6
2
1
DSC_0393
DSC_0429
DSC_0608
DSC_0872
Por Redacción

Las “Tiny Houses” ya son una realidad en Mendoza gracias a la arquitectura modular. Modernas, minimalistas y sostenibles, estas construcciones se han convertido en una tendencia en auge en la provincia, tanto para emprendimientos turísticos como para viviendas particulares.

Leé además

cuanto cuesta construir una casa de 120?m² en octubre 2025: precios, materiales y pautas

Cuánto cuesta construir una casa de 120 m² en octubre 2025: precios, materiales y pautas

Por Redacción Economía
A 30 años de la creación de la red Ulacav.

Revalorizar la enseñanza universitaria de la vivienda

Por Editorial

En ese contexto, Lauro Desarrollo Sustentable presenta una nueva línea de crédito que pone al alcance de todos la posibilidad de adquirir un módulo vivienda 100% financiado, con valores similares a los de un alquiler. En este marco, los responsables de la empresa, brindaron más detalles sobre este innovador sistema arquitectónico y las facilidades de pago que ofrecen para hacerlo posible.

  • Un anticipo inicial de dinero equivalente al 15% del valor total del módulo vivienda.

  • El resto se financia en 60 o 72 cuotas sin interés, pero ajustables de acuerdo con el valor del metro cuadrado de la construcción (Cámara Argentina de la Construcción).

  • El cliente puede optar por pedir la unidad en la cuota 36, con la cancelación de las 24 cuotas restantes.

  • El valor de las cuotas se asemeja al de un alquiler, dependiendo del modelo que se adquiera. Solo participan de este plan los modelos L30 (33 m², vivienda de un dormitorio), L22 (23 m², vivienda tipo loft) y L65 (casa de dos dormitorios).

  • Solo hay 30 unidades disponibles en esta primera etapa de 90 unidades. En la misma cuota se incorporan seguros de vida y de caución para resguardar el capital del cliente, logrando así brindar confianza y respaldo ante cualquier inconveniente. Además, la propuesta cuenta con la trayectoria en el mercado de la arquitectura modular que caracteriza a la empresa.

  • Las cuotas inician para una modalidad de 60 cuotas en:

    • Unidad de 23 m²: $596.272 más gastos

    • Unidad de 33 m²: $855.175 más gastos

    • Unidad de 65 m²: $1.586.700 más gastos

  • Para una modalidad de 72 cuotas:

  • Unidad de 23 m²: $496.900 más gastos

  • Unidad de 33 m²: $713.000 más gastos

  • Unidad de 65 m²: $1.323.000 más gastos

Esta iniciativa surge de un análisis del déficit habitacional en la provincia y el país, además de la demanda de clientes que a diario visitan la empresa solicitando financiación.

DSC_0872

En la misma cuota se incorporan seguros de vida y caución para resguardar el capital del cliente, brindando confianza y respaldo ante cualquier inconveniente. Todo esto, sumado a la trayectoria en el mercado de la arquitectura modular que distingue a la empresa.

Esta iniciativa surge de un análisis del déficit habitacional en la provincia y el país, además de la demanda de clientes que a diario solicitan opciones de financiación accesible.

Los módulos están equipados con mueble de cocina completo, horno y anafe, calefón termotanque, barra desayunador, carpinterías de aluminio de alta prestación en DVH, baño completo y dormitorio con placard amplio, cumpliendo los más altos estándares de calidad y diseño que caracterizan a Lauro Desarrollo Sustentable.

Las inscripciones al P.L.A.M. podrán realizarse en línea, a través de la página web, o de manera presencial en las oficinas.

Los módulos están equipados con mueble de cocina completo, horno y anafe, calefón termotanque, barra desayunadora, carpinterías de aluminio de alta prestación en DVH, baño completo y dormitorio con placard de guardado amplio, cumpliendo los más altos estándares de calidad y diseño que caracterizan a Lauro Desarrollo Sustentable.

Las inscripciones al P.L.A.M. podrán realizarse de manera online en la página web www.laurodesarrollos.com.ar o de forma presencial en las oficinas ubicadas en Roque Sáenz Peña 1940, Vistalba, Luján de Cuyo.

Contactos

WhatsApp 2617043902 – Web www.laurodesarrollos.com.ar – Instagram @lauro.desarrollos

Pablo Neira – Socio gerente

Facundo Carrión – Socio gerente

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quieren evitar la demolición de la casa de ‘Pancho’ Gabrielli

Casona Gabrielli, rescate patrimonial necesario

Por Editorial
supervielle le sigue el ritmo a la seleccion: es el nuevo sponsor de las selecciones nacionales.

Supervielle le sigue el ritmo a la Selección: es el nuevo Sponsor de las Selecciones Nacionales.

Por Redacción
ford experience llega a san rafael: ¿cuando podras probar la ranger y la maverick?

Ford Experience llega a San Rafael: ¿cuándo podrás probar la Ranger y la Maverick?

Por Redacción Economía
se viene la primera edicion de la noche de la construccion en arga

Se viene la primera edición de "La Noche de la Construcción" en ARGA

Por Redacción