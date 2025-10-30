Lauro Desarrollo Sustentable lanza una nueva línea de crédito para viviendas modulares

Con su P.L.A.M. (Plan Lauro de Adquisición Modular), la firma ofrece financiamiento total en 60 cuotas para acceder a una vivienda con valores similares a un alquiler.

Las “Tiny Houses” ya son una realidad en Mendoza gracias a la arquitectura modular. Modernas, minimalistas y sostenibles, estas construcciones se han convertido en una tendencia en auge en la provincia, tanto para emprendimientos turísticos como para viviendas particulares.

En ese contexto, Lauro Desarrollo Sustentable presenta una nueva línea de crédito que pone al alcance de todos la posibilidad de adquirir un módulo vivienda 100% financiado, con valores similares a los de un alquiler. En este marco, los responsables de la empresa, brindaron más detalles sobre este innovador sistema arquitectónico y las facilidades de pago que ofrecen para hacerlo posible.

La propuesta, denominada P.L.A.M. (Plan Lauro de Adquisición Modular), consiste en una financiación exclusiva pactada en 60 cuotas, que se distribuyen de la siguiente manera:

Un anticipo inicial de dinero equivalente al 15% del valor total del módulo vivienda.

El resto se financia en 60 o 72 cuotas sin interés , pero ajustables de acuerdo con el valor del metro cuadrado de la construcción (Cámara Argentina de la Construcción).

El cliente puede optar por pedir la unidad en la cuota 36 , con la cancelación de las 24 cuotas restantes.

El valor de las cuotas se asemeja al de un alquiler , dependiendo del modelo que se adquiera. Solo participan de este plan los modelos L30 (33 m², vivienda de un dormitorio), L22 (23 m², vivienda tipo loft) y L65 (casa de dos dormitorios).

Solo hay 30 unidades disponibles en esta primera etapa de 90 unidades. En la misma cuota se incorporan seguros de vida y de caución para resguardar el capital del cliente, logrando así brindar confianza y respaldo ante cualquier inconveniente. Además, la propuesta cuenta con la trayectoria en el mercado de la arquitectura modular que caracteriza a la empresa.

Las cuotas inician para una modalidad de 60 cuotas en: Unidad de 23 m²: $596.272 más gastos Unidad de 33 m²: $855.175 más gastos Unidad de 65 m²: $1.586.700 más gastos

Para una modalidad de 72 cuotas:

Unidad de 23 m²: $496.900 más gastos

Unidad de 33 m²: $713.000 más gastos

Unidad de 65 m²: $1.323.000 más gastos Esta iniciativa surge de un análisis del déficit habitacional en la provincia y el país, además de la demanda de clientes que a diario visitan la empresa solicitando financiación.