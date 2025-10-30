Lauro Desarrollo Sustentable lanza una nueva línea de crédito para viviendas modulares

Las “Tiny Houses” ya son una realidad en Mendoza gracias a la arquitectura modular. Modernas, minimalistas y sostenibles, estas construcciones se han convertido en una tendencia en auge en la provincia, tanto para emprendimientos turísticos como para viviendas particulares.
En ese contexto, Lauro Desarrollo Sustentable presenta una nueva línea de crédito que pone al alcance de todos la posibilidad de adquirir un módulo vivienda 100% financiado, con valores similares a los de un alquiler. En este marco, los responsables de la empresa, brindaron más detalles sobre este innovador sistema arquitectónico y las facilidades de pago que ofrecen para hacerlo posible.
La propuesta, denominada P.L.A.M. (Plan Lauro de Adquisición Modular), consiste en una financiación exclusiva pactada en 60 cuotas, que se distribuyen de la siguiente manera:
-
Unidad de 23 m²: $496.900 más gastos
-
Unidad de 33 m²: $713.000 más gastos
-
Unidad de 65 m²: $1.323.000 más gastos
Esta iniciativa surge de un análisis del déficit habitacional en la provincia y el país, además de la demanda de clientes que a diario visitan la empresa solicitando financiación.
En la misma cuota se incorporan seguros de vida y caución para resguardar el capital del cliente, brindando confianza y respaldo ante cualquier inconveniente. Todo esto, sumado a la trayectoria en el mercado de la arquitectura modular que distingue a la empresa.
Esta iniciativa surge de un análisis del déficit habitacional en la provincia y el país, además de la demanda de clientes que a diario solicitan opciones de financiación accesible.
Los módulos están equipados con mueble de cocina completo, horno y anafe, calefón termotanque, barra desayunador, carpinterías de aluminio de alta prestación en DVH, baño completo y dormitorio con placard amplio, cumpliendo los más altos estándares de calidad y diseño que caracterizan a Lauro Desarrollo Sustentable.
Las inscripciones al P.L.A.M. podrán realizarse en línea, a través de la página web, o de manera presencial en las oficinas.
Los módulos están equipados con mueble de cocina completo, horno y anafe, calefón termotanque, barra desayunadora, carpinterías de aluminio de alta prestación en DVH, baño completo y dormitorio con placard de guardado amplio, cumpliendo los más altos estándares de calidad y diseño que caracterizan a Lauro Desarrollo Sustentable.
Las inscripciones al P.L.A.M. podrán realizarse de manera online en la página web www.laurodesarrollos.com.ar o de forma presencial en las oficinas ubicadas en Roque Sáenz Peña 1940, Vistalba, Luján de Cuyo.
Contactos
WhatsApp 2617043902 – Web www.laurodesarrollos.com.ar – Instagram @lauro.desarrollos
Pablo Neira – Socio gerente
Facundo Carrión – Socio gerente