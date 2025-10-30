Fran inaugura el primer Coffee Roastery de Mendoza y lo celebra con una Coffee Rave de Halloween

Los mendocinos Carla Ahumada Virrueta y Leandro Faramian, responsables de Fran Coffee Makers , volvieron a revolucionar la escena cafetera local con la apertura de Fran, The Roastery, el primer coffee roastery de Mendoza , ubicado en Belgrano y Nicolás Avellaneda , pleno centro de la ciudad. El espacio —que antes funcionaba como una estación de GNC— fue completamente transformado en un ambiente de diseño industrial, cálido y contemporáneo, pensado para disfrutar, trabajar o simplemente dejarse llevar por el aroma del café recién tostado.

“El tostadero es como nuestro laboratorio”, cuenta Carla. “Acá se tuesta café, se dictan cursos, se enseña desde cero y se comparten charlas para todos los que quieran aprender o perfeccionarse en este mundo fascinante”.

Además de ser cafetería y escuela, The Roastery cuenta con un shop exclusivo para baristas y amantes del café, con molinillos, sistemas de filtrado, granos seleccionados de diferentes orígenes, filtros y accesorios de primera línea. También se puede adquirir merch de la marca y, por supuesto, la mejor pastelería mendocina: Brillat Savarin , con sus icónicos macarons, entremets, chocolates y panes elaborados con masa madre.

Para completar la experiencia, el local ofrece una carta de tragos con café, entre ellos Negroni Coffee y Espresso Martini, además de un menú distinto al de sus otras cafeterías.

Y como si fuera poco, este 31 de octubre , Fran The Roastery propone una apertura con espíritu lúdico: “Coffee Rave”, una noche con DJ en vivo ( Manu Daboul ), luces, cócteles y café, donde quienes lleguen disfrazados se llevan su primer café gratis.

La mejor cafetería con la mejor pastelería

Esta suma de sabores que se pueden probar en The Roastery atrae aún más. Carla contó que se apostó por fusionar el universo del café de especialidad con la alta pastelería local, gracias a que cuentan con los productos de Brillat Savarin, generando una propuesta que no existe en otro punto de Mendoza.

El espacio invita a quedarse. La iluminación cálida, las mesas amplias y el perfume del café recién tostado hacen que el lugar funcione como un punto de encuentro entre baristas, curiosos, turistas y fieles seguidores de la marca que logran escapar del ruido de la ciudad.

Los recomendados del barista

Leandro, quien está detrás de los sabores que tanto buscan los consumidores del café de primera, invita a probar dos opciones que definen el alma del nuevo espacio:

Bourbon Rojo, de Huehuetenango, Guatemala, con beneficio honey —“es decir, un proceso donde parte de la miel del fruto del café (mucílago) se mantiene durante el secado, lo que le da una dulzura natural muy especial”—.

Bourbon Rosado, de Huila, Colombia, con beneficio natural, que conserva todos los azúcares del grano y aporta notas más intensas y frutales.

Además, el barista presenta cuatro tragos exclusivos diseñados para este nuevo capítulo de Fran: Negroni Coffee, el clásico trago reversionado con café natural; Boulevardier, una fusión de whisky, campari y vermouth rosso; Penicilin y Espresso Martini. Todos tragos de autor, con café tostado.

Una carta diferencial

La propuesta gastronómica también se distingue por su calidad y detalles. Entre los platos más pedidos, Carla destaca la Icónica Promo 8:

“Palta, queso crema, bacon, huevo revuelto y tostadas, acompañadas del mejor café, a elección de cada consumidor”.

Y el gran favorito del público, el Prensado o "pressed melt":

“Un tostado con doble jamón, doble queso y manteca, hecho con pan de masa madre. Es una delicia que destaca por su simpleza y por la calidad de los materiales elegidos”, explica Leandro.

Con esta nueva apertura, Fran Coffee Makers no solo consolida su liderazgo en el mundo cafetero mendocino, sino que también introduce una experiencia inédita: un verdadero laboratorio del café en el corazón de la ciudad.