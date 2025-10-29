Cuánto cuesta construir una casa de 120 m² en octubre 2025: precios, materiales y pautas

En octubre de 2025, emprender la construcción de viviendas de aproximadamente 120m² en Argentina se convirtió en un proyecto que exige planificación rigurosa y presupuesto holgado. Según relevamientos recientes, el costo por metro cuadrado ya ronda los $1.400.000 ARS en el Gran Buenos Aires, lo que eleva el valor total de la obra a más de $168 millones ARS solo en superficie cubierta.

Los incrementos continuos en la mano de obra, los materiales y los gastos generales del sector construcción explican buena parte de ese salto. El índice difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) muestra que, en agosto, el indicador del costo de construcción acumulaba un alza del 11,9% en el año.

Por su parte, el instituto Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) señala que los materiales aumentaron entorno al 21% y la mano de obra casi un 88% en los 12meses previos.

De ese modo, si estás pensando en levantar una casa de 120m², conviene más que nunca contar con asesoramiento técnico, entender bien el nivel de terminaciones y prever posibles ajustes de costo que pueden aparecer incluso durante la obra.

Tomando como referencia el dato de que construir un metro cuadrado cuesta aproximadamente $1.437.106 ARS en octubre para vivienda de 120m² en el Gran Buenos Aires, según el relevamiento de Sismat, el costo estimado total es de $172.452.710 ARS .

Esto implica que por cada aumento del 1% en el costo por metro cuadrado, el presupuesto de una casa de 120m² se incrementa en cerca de $1,4millones ARS. Además, si se opta por materiales o terminaciones de categoría superior, el valor por m² puede superar los US$900, según cotización local del dólar.

Por lo tanto, planificar sin margen para imprevistos implica un riesgo real: mano de obra que sube, materiales que se encarecen y plazos que pueden extenderse provocan ajustes importantes.

Materiales, mano de obra y consejos para no perder el control

Los rubros que más presionan los costos son la mano de obra y los materiales. En agosto de 2025, los materiales subieron 1,8% en un mes y acumulan 10,8% en el año; la mano de obra aumentó 0,7% mensual y lleva 14,3% de aumento anual.

Por eso, dos consejos clave: primero, concretá el diseño y presupuesto antes de iniciar la obra para evitar rediseños costosos; segundo, hacé acopio anticipado de materiales de terminación (sanitarios, revestimientos) ya que suelen sufrir alzas y generar cuellos de botella.

image

Además, siempre considerá los gastos generales e impuestos que suelen quedar fuera del cálculo “material + mano de obra”. Estos ítems suelen representar un 1015% extra sobre el presupuesto base.

¿Construir o comprar usado? La comparación que sorprende

Una paradoja del mercado: hoy el costo de construir puede superar lo que costaría comprar una vivienda usada dependiendo de zona y calidad. Esa diferencia se explica por los altos costos de construcción en dólares y la fuerte suba que acumula el sector.

Por lo tanto, si tenés un terreno propio, construir ofrece la ventaja de personalización y diseño a medida; si no, conviene calcular muy bien los costos y comparar precios de usados para definir la mejor estrategia.

Levantar una casa de 120m² en Argentina durante octubre de 2025 requiere presupuestar por encima de los $170millones ARS, entender la dinámica de costos del sector y anticiparse a cambios. Con buena planificación y asesoramiento técnico, el sueño de la vivienda propia puede ser viable; sin ellos, la obra se puede convertir en un gasto sin control.