La Noche de los Chefs volvió a brillar en Mendoza

Tal vez, uno de los regresos más esperados. Tal vez, en eso también radicó el éxito de uno de los encuentros gastronómicos y solidarios más importantes de la provincia.

Pero sin dudas, un menú de lujo a cargo de trece reconocidos chefs, su maridaje con vinos mendocinos de alta gama, una subasta de arte, sorteos de premios y el show de tango a cargo del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza , además de la colaboración de empresas y profesionales locales, hicieron que la 22° edición de La Noche de los Chefs 2025 volviera a brillar en Mendoza.

Con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo , los intendentes Marcos Calvente y Diego Costarelli , los ministros Rodolfo Montero y Víctor Fayad , el procurador general Alejandro Gullé y otras autoridades provinciales y municipales, más de 400 personas, entre empresarios, sponsors e invitados especiales, disfrutaron la cena junto a la gran familia de la Asociación Mendocina de Esclerosis Múltiple (AMEM) , encabezada por su presidente Juan Carlos Meca , e integrantes de la comisión directiva, como Carlos Gordillo y Virginia Meca , además de pacientes y familiares.

La comunidad gastronómica que se puso la cena al hombro y diseñó un menú de autor con productos locales y técnicas originales estuvo integrada por los 13 chefs: María Teresa Corradina de Barbera (Francesco Ristorante), Flavia Amad Di Leo (Osadía de Crear), Augusto García (Zonda Cocina de Paisaje), Vanina Chimeno , Claudio Lucero (Isidris), Fede Pettit (Gula), Juan Ventureyra (Riccitelli Wines), Nacho Molina (Los Vientos), Mauro Porfiri (Assemblage), Lucas Olcese (Los Bocheros), Iván Azar (Casa Vigil), Matías Gutiérrez (Abrasado) y Martín Chacón (Sheraton Mendoza).

Durante meses de trabajo se diseñó esta cena para la que se creó un menú colaborativo, en el que los chefs trabajaron en equipos y cranearon una propuesta sin precedentes. Con el liderazgo de Fede Pettit y Mauro Porfiri , se logró la coordinación del armado de cocinas y un equipo conformado por más de 150 personas , entre ellos: 40 sommeliers, 50 integrantes del servicio de la Escuela Islas Malvinas, 10 de la Universidad del Aconcagua y más de 50 cocineros y personal de cocina.

Antes de finalizar la noche, cada chef subió al escenario y recibió de manos de los directivos de AMEM la tradicional estatuilla que marca su paso por el evento y da muestra del compromiso y colaboración asumidos.

El menú constó de cuatro pasos: ensalada fresca de setas grilladas; crema de maíz con trucha curada y amaranto; cordero braseado, mil hojas de papas, demi glace y cremolata; y, en el paso dulce, lingote de dulce de leche sobre marquise semiamarga, crema de cacao, salsa toffee y crocante de nuez con chocolate blanco.

Los vinos que acompañaron la cena fueron de Bodega Alta Vista, Lamadrid, Bombal, El Enemigo y Susana Balbo; y los espumantes, de Lamuchi Wines, Chandon y Calyptra.

También hubo una recepción de bienvenida con un exquisito cóctel: bruschettas de focaccia con distintos ingredientes, bitter sweet, buñuelos de acelga, carpaccio de ternera, pepino con yogurt ácido y trucha curada, lasagna Fernanda con alcauciles y pizzas artesanales.

Participaron Auténtico, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz, Gardenia, Francesco Ristorante y Bigalia.

Los vinos del cóctel fueron de Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Desquiciado Wines y Penedo Borges.

Subasta de arte, show, sorteos y reconocimientos

Como en todo gran acontecimiento social, La Noche de los Chefs 2025 también tuvo su parte artística y de reconocimientos emotivos. Los comunicadores Daniela Gutiérrez y Sergio “Coco” Gras guiaron la noche, que incluyó el número de tango del Ballet Municipal de la Ciudad de Mendoza al inicio de la cena.

Entre los distintos pasos, se realizó la subasta de arte, con obras creadas por los pacientes de la institución. La periodista Natalia Mamaní llevó adelante el remate, donde se pagaron más de $300.000 por cada obra, acompañadas por cajas de vinos.

Antes de cerrar, AMEM entregó reconocimientos a las dos fundadoras del evento: María Luisa Gonza y Nora Belinsky, creadoras de esta marca registrada en Mendoza. Luego fue el turno de honrar a dos chefs presentes desde la primera edición: Roberto Porfiri (96) (Montecatini) y María Teresa Barbera (91) (La Marchigiana y Francesco Ristorante), quienes subieron al escenario y agradecieron con emoción.

Los sorteos finales dejaron cinco ganadores: tres camisetas de Godoy Cruz Antonio Tomba, un plato intervenido por la artista Haydée Peña y Lillo, y una caja de vinos de Bodega Alta Vista.

Juan Carlos Meca, presidente de AMEM, subió al escenario para agradecer la labor de todos los involucrados en la realización del evento, y destacó el compromiso de la sociedad mendocina. En la misma línea, Alfredo Cornejo valoró la tarea de la institución, la colaboración de los mendocinos y la excelencia gastronómica que hace de Mendoza un destino turístico reconocido en el mundo.

Solidaridad al máximo

Desde AMEM se destacó el aporte desinteresado y solidario de empresas y particulares para que la cena fuera una realidad. Participaron: Gobierno de Mendoza, Expreso Luján, Club Godoy Cruz Antonio Tomba, AYFRA, InMendoza, Dalvian, Foca Software, Municipalidad de Guaymallén, OSPELSYM, Municipalidad de Godoy Cruz, Laboratorios Roche, Municipalidad de Ciudad, Alma Oliva, Transportes Cata, Centauro S.A. y Municipalidad de San Rafael.

La organización general del evento estuvo a cargo de Valeria Moledo para Planners Eventos, con la participación de Martín Orozco Fotografía, Escuela Internacional Islas Malvinas, Lina Gourmet, Alejandra Aravena Moda y Oficio, EntradaWeb, Candela Pilar Cano, Wine Institute, Volf, Guadalupe García Valls, Villavicencio, Marula Cream, Provisiones Gourmet, Innamorato, Alcudia y Huerta Roma.

Las bodegas anfitrionas de esta edición fueron Bodega Alta Vista, Universo Vigil, Lamadrid, Bodega Bombal y Susana Balbo. Como bodegas colaboradoras, se sumaron: Mil Suelos, Huentala Wines, Crotta, Matervini, Penedo Borges, Desquiciado, Lamuchi, Chandon y Calyptra.

También participaron Francesco Ristorante, Auténtico, Bigalia, Centauro, Pandito, Montecatini, La Feliz y Gardenia.

