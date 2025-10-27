27 de octubre de 2025 - 11:57

Se viene la primera edición de "La Noche de la Construcción" en ARGA

El próximo jueves 30 de octubre, de 19 a 00 horas, llega la primera edición de “La Noche de la Construcción” en ARGA (Acceso Este y Arturo González, Maipú). Una velada con descuentos de hasta el 50%, promociones exclusivas, música en vivo, food trucks, degustaciones, arte, sorteos y la mejor oferta en productos para el hogar y la oficina. Entrada libre e inscripción gratuita.

Arga octubre 2025 10
Arga octubre 2025 04
Arga octubre 2025 16
Arga octubre 2025 09 (1)
Arga octubre 2025 07
Arga octubre 2025 22
Por Redacción

Será el jueves 30 de octubre, de 19:00 a 00:00 horas, con una propuesta exclusiva de los locatarios de ARGA, que ofrecerán descuentos de hasta el 50% en productos de primera calidad y promociones especiales para equipar tu casa o tu oficina.

“La Noche de la Construcción” también contará con la presencia de food trucks, la música de DJ Fon, degustación de vinos de destacadas bodegas y aceites de “Corazón de Lunlunta”.

En el lugar, varios artistas expondrán sus obras en una muestra exclusiva (que se podrán adquirir con descuentos atractivos), además de una innovadora restauración de muebles.

Como si esto fuera poco, habrá sorteos durante toda la noche entre los asistentes.

También se podrá disfrutar de una amplia variedad de productos de prestigiosas bodegas, con la presencia de la “Bingo Fuel Wines”, en la que se podrá acceder a descuentos en etiquetas de vinos seleccionados.

Primera edición de “La Noche de la Construcción”, jueves 30 de octubre de 19:00 a 00:00 horas en ARGA, Acceso Este y Arturo González, Maipú.

Estos son los comercios que participarán con descuentos de “La Noche de la Construcción”:

Hipercerámico, Saldaña, Vóltica, Abertec, Mármoles Canadá, Bernova, Máchena, Fischer, Sierra Iluminación, Brincalto, Basile, Foot Print, Manager, Aloisio, Pinturería Rodeo, Hormiserv, Macromat, Giuffré Maderas, MS1, Herrajes Bauzá y Go Pools.

Entrada libre. Inscripción gratuita.

ARGA Contacto: +54 9 261 755-2742; [email protected]

